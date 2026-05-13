历任美国总统访华：国事以外的时刻 – BBC News 中文

阅读时间: 6 分钟
特朗普（Donald Trump；川普）再度就任美国总统后的首次访华正在展开。这距离上一次在任美国首脑访问中国——同样是特朗普本人——已有将近九年。
因伊朗战事，华府主动推迟原订于3月底4月初进行的访问。白宫3月底已给出5月中旬的新日期，但北京直到成行前数天才公开确认。
此外，美方公布了部分行程，但中方只确认这是一次国事访问，以及特朗普将与中国国家主席习近平会谈。
BBC中文梳理了从1972年首位访问中国的美国总统尼克松到特朗普访问中国时的一些国事以外的特别瞬间——美国总统在中国期间，在除了首脑会见之外的行程中，往往表现得更具个性，更被外界所熟知和铭记。
唐纳德·特朗普（Donald John Trump；川普）
任期：2017-2021；2025-?
访华时间：2017年11月；2026年5月
而在2017年访问期间，习近平与夫人彭丽媛除了设宴款待特朗普伉俪外，还陪伴两人一同游览故宫。不过，其后登慕田峪长城和参观北京动物园熊猫馆的行程只有夫人梅拉尼娅（Melania Trump）前往，特朗普则动身前往越南参加亚太经合组织（APEC）峰会。
行前，时任中国驻美大使崔天凯说，中方将按照“国事访问+”的规格来接待特朗普。
巴拉克·奥巴马（Barack Obama）
访华时间：2009年11月，2014年11月，2016年9月
访问特别安排：访问过北京、上海、杭州。登长城，逛故宫，和中国的年轻人会面，在复旦大学发表演讲。在G20期间和习近平进行西湖茶叙。和习近平在中南海瀛台进行夜间散步。
对华战略关键词及事件：会见达赖喇嘛、“重返亚洲”战略（Pivot to Asia, 也有译为“亚洲再平衡”战略）、中美战略和经济对话
乔治·W·布什（George Walker Bush；乔治·布殊）
访华时间：2001年10月，2002年2月，2005年11月，2008年8月
访问特别安排：骑山地自行车，打排球，到基督教堂做礼拜并演讲，清华大学演讲。
对华战略关键词及事件：“911事件”、反恐，南海撞机事件、美中“利益攸关者”，建设性合作关系、大规模对台军售
比尔·克林顿（William Jefferson Clinton）
访华时间：1998年6月
访问期间特别安排：除北京外，访问过西安、上海、桂林以及香港。和里根夫妇一样参观兵马俑，一家人爬长城，逛故宫。
对华战略关键词及事件：美中“战略合作伙伴”、李登辉访美、美国航母编队进入台湾海峡、最惠国待遇、美国轰炸中国驻南斯拉夫大使馆、“银河号”事件
乔治·赫伯特·沃克·布什（George Herbert Walker Bush；布殊）
访华时间：1989年2月
访问特别安排：获赠全新“飞鸽牌”自行车，在中国中央电视台向中国人发表谈话
对华战略关键词及事件：1989年“六四事件”、停止中美高层交流、实施对华经济制裁和武器禁售、苏联解体
罗纳德·里根（Ronald Wilson Reagan）
访华时间：1984年4月
访问特别安排：除北京外到访了西安和上海，参观兵马俑，在人民大会堂发表演讲
对华战略关键词及事件：中美“八·一七”公报、对台军售
杰拉德·福特（Gerald Rudolph Ford, Jr.）
访问时间：1975年12月
访问特别安排：天坛，长城，颐和园，舞蹈学校
对华战略关键词及事件：确定美国与中华人民共和国建立外交关系的意愿
理查德·尼克松（Richard Nixon；尼克森、尼克逊）
访问时间：1972年2月
访问特别安排：尼克松访问了北京、杭州和上海，在北京爬了长城
尼克松是“第一人”？此后历任总统都曾访华吗？
值得一提的是，尼克松严格意义上并不能被称作首位访华的在任美国总统——1960年6月，时任总统艾森豪威尔（Dwight D. Eisenhower；艾森豪）访问了台湾，是首位也是迄今唯一在任内访台的美国总统。
当时美国还没有和中华人民共和国建交，而台湾的中华民国政权将之视为“艾森豪访华”，或“艾森豪访问自由中国”。
此外，自1972年尼克松访问中国后，并不是每位美国总统都在任内访问过中国——1977至1981年期间担任美国第39任总统的吉米·卡特（Jimmy Carter）在任时没有访问过中国，但期间中美正式建交。
夹在特朗普两次任期间的乔·拜登（Joe Biden）未曾访华，但曾在2011年和2013年作为时任副总统到访北京，会晤时任国家副主席，和已升任国家主席的习近平。