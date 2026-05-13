历任美国总统访华：国事以外的时刻 – BBC News 中文

By / May 13, 2026

图像来源，Getty Images

图像加注文字，中美双方证实特朗普二度访华日期后，北京四季酒店戒备转趋严密，引起舆论猜测。

阅读时间: 6 分钟

特朗普（Donald Trump；川普）再度就任美国总统后的首次访华正在展开。这距离上一次在任美国首脑访问中国——同样是特朗普本人——已有将近九年。

因伊朗战事，华府主动推迟原订于3月底4月初进行的访问。白宫3月底已给出5月中旬的新日期，但北京直到成行前数天才公开确认。

此外，美方公布了部分行程，但中方只确认这是一次国事访问，以及特朗普将与中国国家主席习近平会谈。

BBC中文梳理了从1972年首位访问中国的美国总统尼克松到特朗普访问中国时的一些国事以外的特别瞬间——美国总统在中国期间，在除了首脑会见之外的行程中，往往表现得更具个性，更被外界所熟知和铭记。

北京首都机场附近中国民众聚集拍摄美军C-17A运输机降落（11/5/2026）

图像来源，Reuters

图像加注文字，北京首都机场稀客——美军运输机——连日来密集到来，观察人士估计是要运送特朗普访华行程所需物资，包括“野兽”总统防弹座驾。
北京天坛公园外一位身穿传统汉服的女子摆出姿势拍照留念（12/5/2026）

图像来源，EPA

图像加注文字，天坛公园透过社交媒体平台发布了暂停开放告示，日期与特朗普访问北京重合。

唐纳德·特朗普（Donald John Trump；川普）

唐纳德·特朗普（左二）与夫人梅拉尼娅·特朗普（左一）在北京紫禁城合影，习近平（右二）在旁竖起拇指，中国外长秦刚（右二）陪同在旁（8/11/2017）

图像来源，Reuters

图像加注文字，2017年11月8日，特朗普夫妇参观北京故宫时留影，习近平在旁竖起拇指，时任中国外长秦刚陪同。秦刚后来被免职。

任期：2017-2021；2025-?

Related Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top