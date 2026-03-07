99 Prozent reichen im Bundesliga-Titelrennen nicht, sagt Dortmund-Trainer Kovac

Borussia Dortmunds Cheftrainer Niko Kovac glaubt nicht, dass Spielen bei „99 Prozent reicht, um das zu erreichen, was wir anpeilen“ in der Bundesliga.

Dortmunds letzte Hoffnung auf einen Titel in dieser Saison ist die Meisterschaft, allerdings liegt der BVB bei nur noch sieben ausstehenden Spielen elf Punkte hinter Tabellenführer Bayern München.

Die Titelchancen des Klubs erhielten am vergangenen Wochenende einen herben Dämpfer, als man zuhause mit 2:3 gegen Bayern verlor – obwohl Dortmund den Klassiker zunächst anführte und sieben Minuten vor Schluss noch einmal ausglich.

Das kam auch nach dem Aus in der Champions League gegen Atalanta in den Play-offs, als Dortmund das Rückspiel in Italien nach einem 2:0-Heimsieg mit 1:4 verlor.

Als Nächstes ist Dortmund im RheinEnergieStadion beim 1. FC Köln gefordert, und Kovac betonte, dass seine Mannschaft in dieser Saison alles in die Waagschale werfen müsse, wenn sie noch Meister werden will.

„Wir wollen Punkte holen“, sagte Kovac.

„Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Das ist unser Ziel.

Wir können es uns nicht leisten, in der Intensität nachzulassen. Die Jungs wissen das, und wir trainieren entsprechend.

Wir erlauben uns nicht zu glauben, dass 99 Prozent reichen, um das zu erreichen, was wir anpeilen.“

Und über Köln ergänzte Kovac: „Sie sind zu Großem fähig, besonders zuhause in ihrem fantastischen Stadion mit dieser großartigen Atmosphäre.

Deshalb müssen wir alles investieren und hart arbeiten, um unseren Gegner zu schlagen.

Wir müssen dort seriös Fußball spielen und uns nicht von der Euphorie anstecken lassen. Wenn die Stimmung von hoch auf tief kippt oder umgekehrt, ist es in Köln immer schwierig zu spielen.“

SPIELER IM BLICKPUNKT

Köln – Said El Mala

Der 19-jährige Said El Mala ist in dieser Saison Kölns größte Offensivgefahr, mit acht Toren und drei Vorlagen in 24 Bundesliga-Spielen.

Bei seinem jüngsten Startelfeinsatz erzielte der Teenager ein Tor und bereitete eines beim 2:2 gegen den Tabellendritten Hoffenheim vor (21. Februar).

Borussia Dortmund – Nico Schlotterbeck

Schlotterbeck traf gegen Bayern zu seinem vierten Bundesliga-Tor in dieser Saison – sein bester Wert in einer einzelnen Spielzeit in der deutschen Eliteklasse.

Allein 2026 hat er in sieben Bundesliga-Partien bereits drei Treffer erzielt. Umgekehrt ist Köln in der Bundesliga-Saison 2025/26 das einzige Team ohne Tor eines Verteidigers.

SPIELPROGNOSE – SIEG BORUSSIA DORTMUND

Dortmund hat in jedem der ersten 24 Bundesliga-Spiele einer Saison getroffen – das gelang dem BVB erstmals.

Der Klub erzielte sogar in jedem der vergangenen zehn Bundesliga-Spiele mindestens zwei Tore – die einzige längere Serie in den letzten 30 Jahren waren 11 Spiele am Stück zwischen März und August 2025.

Köln hat die letzten vier Bundesliga-Spiele gegen Dortmund verloren; eine längere Negativserie gegen den BVB im Oberhaus gab es nur zwischen 2008 und 2012 (acht Niederlagen in Folge).

Die Geißböcke blieben zudem erstmals in drei Bundesliga-Spielen nacheinander gegen Dortmund ohne eigenen Treffer.

Köln gewann nur zwei der letzten 15 Bundesliga-Spiele (U4 N9) und holte dabei zehn Punkte – seit Beginn des 10. Spieltags sammelte ligaweit nur Heidenheim weniger (neun).

OPTA-SIEGWAHRSCHEINLICHKEIT

Köln – 25,2%

Unentschieden – 24,0%

Borussia Dortmund – 50,8%

