Winter Weather Advisory: A trace to 2 inches possible for areas across Cincinnati
Updated: 10:28 PM EST Nov 28, 2025
Plan on a winter feel, with a chance for some snow, as we head into the weekend.LIVE RADAR // LATEST WEATHER ALERTS // TRAFFIC MAPA WINTER WEATHER ADVISORY is in place for Butler, Warren (OH), Fayette, Union and Franklin Counties (IN) from 7am Saturday until 9am Sunday. Accumulating snow and slick travel is expected. >>Go to the WLWT weather page | Subscribe to WLWT’s YouTube channelClouds will increase through Friday night, but we will stay dry for the St. X vs. Middletown game, Light Up the Square, and Winterfest. Temperatures will be in the 20s again.» Follow WLWT: Facebook | Twitter | InstagramHeads up for the weekend for travel home. Snow looks likely on Saturday night, then a mix of rain and snow on Sunday morning. This will eventually turn to all rain by Sunday. A trace to two inches of accumulation is expected by Sunday morning. Those totals between 1-2″ are going to be more likely northwest of the I-275 loop. This could lead to some issues on roadways. Check back for more updates!
Plan on a winter feel, with a chance for some snow, as we head into the weekend.
A WINTER WEATHER ADVISORY is in place for Butler, Warren (OH), Fayette, Union and Franklin Counties (IN) from 7am Saturday until 9am Sunday. Accumulating snow and slick travel is expected.
Clouds will increase through Friday night, but we will stay dry for the St. X vs. Middletown game, Light Up the Square, and Winterfest. Temperatures will be in the 20s again.
Heads up for the weekend for travel home. Snow looks likely on Saturday night, then a mix of rain and snow on Sunday morning.
This will eventually turn to all rain by Sunday. A trace to two inches of accumulation is expected by Sunday morning. Those totals between 1-2″ are going to be more likely northwest of the I-275 loop.
This could lead to some issues on roadways. Check back for more updates!