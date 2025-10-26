América aseguró boleto directo a Liguilla con sufrido empate ante Mazatlán FC

Las Águilas empataron 2-2 en el puerto y amarraron su pase directo, aunque siguen sin mostrar su mejor versión en el cierre del torneo

América rescató el empate (2-2) en su visita a Mazatlán FC y con eso se apunta como uno de los equipos clasificados a la Liguilla, aún en la disputa por el liderato general.

El conjunto azulcrema sigue sin encontrar su mejor versión y está lejos de hacerlo. En su visita a Mazatlán FC volvió a ser exhibido por uno de los peores equipos de la Liga MX.

Es verdad que las lesiones han mermado el funcionamiento del equipo, pero el problema no es solo individual: desde hace varias jornadas las Águilas lucen frágiles en todas sus líneas.

Tuvo que ser una individualidad la que los sacó adelante, gracias a la calidad de Brian Rodríguez, ante un Mazatlán FC que no supo mantener la ventaja cuando la tuvo.

🔙 Regresó Cáceres

Después de cumplir con su partido de suspensión por acumulación de tarjetas, Sebastián Cáceres fue contemplado para la visita a Mazatlán. El defensa central uruguayo saltó como titular con el cuadro estelar del América.

📋 Cumplieron con la regla de menores

En América no quisieron poner en riesgo los tres puntos de castigo por no cumplir con la regla de menores. A falta de dos partidos, las Águilas ya cumplieron con la cuota de minutos al alinear a Miguel Vázquez y Patricio Salas.

🩹 Un nuevo lesionado

En América no terminan las malas noticias: Álvaro Fidalgo, que acababa de regresar, recayó de su lesión en la rodilla. El español tuvo un choque con Bryan Colula y eso lo obligó a abandonar el terreno de juego.

🔙 Volvió Dos Santos

Jonathan Dos Santos, quien pasó varias semanas fuera por un desgarre en el gemelo, ya pudo tener actividad. El mediocampista disputó los últimos 15 minutos, sustituyendo a Álvaro Fidalgo.

🎖️ Héroe del partido

Brian Rodríguez. El uruguayo marcó un golazo en la recta final del partido para rescatar el empate en Mazatlán FC. Por segundo partido consecutivo se hace presente en el marcador, asumiendo un rol protagonista en el ataque azulcrema.

📍 Momento que cambió el partido

El gol de Mauro Zaleta. El mediocampista de Mazatlá nFC convirtió su primer gol en Primera División y, tras su tanto, el equipo local se echó para atrás, permitiendo que América tomara el control, los arrinconara y terminara por sacarles el empate.

Once titular Mazatlán

Ricardo Gutiérrez; Jair Díaz, Facundo Almada, Bryan Colula, Roberto Meraz, Mauro Zaleta, José Esquivel, Édgar Bárcenas, Mauro Lainez, Jesús Hernández y Fabio Gomes.

Once titular América

Luis Malagón; Sebastián Cáceres, Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Kevin Álvarez, Alan Cervantes, Álvaro Fidalgo, Alexis Gutiérrez, Brian Rodríguez, Víctor Dávila y Patricio Salas.

¿Qué sigue para Mazatlán?

Mazatlán sigue con vida en el torneo gracias al empate ante América. Ahora buscará una victoria que le permita colarse en los últimos lugares del Play-In en su visita a Querétaro.

¿Qué sigue para América?

América amarró su clasificación a la Liguilla con el empate en Mazatlán. Ahora buscará una victoria ante León en casa para volver a la senda del triunfo y pelear por el liderato general.