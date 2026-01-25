Australian Open 2026: Ruud sinks Cilic, Djokovic ‘stressed’ despite win, Osaka withdraws – as it happened | Australian Open 2026

“,”elementId”:”89ff92e0-9fee-42cd-afaf-d98b1f61ab32″},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.RichLinkBlockElement”,”prefix”:”Related: “,”text”:”Australian Open suspends play as Jannik Sinner among players to suffer in extreme heat”,”elementId”:”e2c5ab1e-e681-4420-96ac-90c1dabb9e06″,”role”:”thumbnail”,”url”:”https://www.theguardian.com/sport/2026/jan/24/australian-open-tennis-melbourne-extreme-heat-temperature”}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false},”blockCreatedOn”:1769241633000,”blockCreatedOnDisplay”:”03.00 EST”,”blockLastUpdated”:1769241583000,”blockLastUpdatedDisplay”:”02.59 EST”,”blockFirstPublished”:1769241633000,”blockFirstPublishedDisplay”:”03.00 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”03.00″,”title”:”Preamble”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 24 Jan 2026 09.02 EST”,”secondaryDateLine”:”First published on Sat 24 Jan 2026 03.00 EST”}],”filterKeyEvents”:false,”id”:”key-events-carousel-mobile”,”renderingTarget”:”Web”,”serverTime”:1769345803124}”>

Iga Swiatek, meanwhile, is yet to drop a set herself, although she had to win a first-round tiebreak against Yuan Yue on Monday, eventually coming through 7-5, 6-3. Marie Bouzkova was safely dispatched in the second round on Thursday, 6-2, 6-3, and today the Polish second seed will need to raise her game against Anna Kalinskaya of Russia, seeded 31.

The Dutchman chooses to come to the net again at 0-15. The volley isn’t terrible, but Djokovic’s movement is so good, the ball seems to sit up for him as he runs it down. He clips a winner cross-court, on the move, and then spreads his arms wide like a plane, or maybe a bird, as he decelerates and celebrates. He’s adding a bit of Freddie Mercury showmanship now, which is a very worrying sign for Van de Zandschulp.

The 2019 and 2021 women’s singles champion has withdrawn from the tournament due to injury. “I’ve had to make the difficult decision to withdraw to address something my body needs attention for after my last match,” Osaka posted on Instagram. Her scheduled opponent, Australia’s Maddison Inglis, receives a bye into the last 16.

Anna Kalinskaya.”,”caption”:”Russia’s Anna Kalinskaya.”,”credit”:”Photograph: Jaimi Joy/Reuters”}}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false},”blockCreatedOn”:1769246273000,”blockCreatedOnDisplay”:”04.17 EST”,”blockLastUpdated”:1769254683000,”blockLastUpdatedDisplay”:”06.38 EST”,”blockFirstPublished”:1769246359000,”blockFirstPublishedDisplay”:”04.19 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”04.19″,”title”:”Kalinskaya wins the second set v Swiatek: 1-6, 6-1″,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 24 Jan 2026 09.02 EST”,”secondaryDateLine”:”First published on Sat 24 Jan 2026 03.00 EST”},{“id”:”69748bc28f089b46e3ce1320″,”elements”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Osaka.”,”caption”:”Naomi Osaka is heading home.”,”credit”:”Photograph: Lukas Coch/EPA”}}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false},”blockCreatedOn”:1769246845000,”blockCreatedOnDisplay”:”04.27 EST”,”blockLastUpdated”:1769246999000,”blockLastUpdatedDisplay”:”04.29 EST”,”blockFirstPublished”:1769246937000,”blockFirstPublishedDisplay”:”04.28 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”04.28″,”title”:”Naomi Osaka’s withdrawal statement”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 24 Jan 2026 09.02 EST”,”secondaryDateLine”:”First published on Sat 24 Jan 2026 03.00 EST”},{“id”:”69748e418f08311ded61a5a8″,”elements”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

“Thanks for all the love and support … I’m so grateful everyone embraced me so much. And thank you to my whole team for always having my back and the tournament organizers for being so kind.”

“I’ve had to make the difficult decision to withdraw to address something my body needs attention for after my last match. I was so excited to keep going and this run meant the most to me, so having to stop here breaks my heart but I can’t risk doing any further damage so I can get back on the court.

“,”elementId”:”6bd3e01d-8aee-4871-a1b3-df34cba97861″}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false},”blockCreatedOn”:1769247920000,”blockCreatedOnDisplay”:”04.45 EST”,”blockLastUpdated”:1769248002000,”blockLastUpdatedDisplay”:”04.46 EST”,”blockFirstPublished”:1769247992000,”blockFirstPublishedDisplay”:”04.46 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”04.46″,”title”:”Wang beats Noskova: 7-5, 6-4″,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 24 Jan 2026 09.02 EST”,”secondaryDateLine”:”First published on Sat 24 Jan 2026 03.00 EST”},{“id”:”6974907d8f0839147948fe80″,”elements”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Wawrinka.”,”caption”:”Stan Wawrinka.”,”credit”:”Photograph: Asanka Brendon Ratnayake/AP”}}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false},”blockCreatedOn”:1769248153000,”blockCreatedOnDisplay”:”04.49 EST”,”blockLastUpdated”:1769248506000,”blockLastUpdatedDisplay”:”04.55 EST”,”blockFirstPublished”:1769248305000,”blockFirstPublishedDisplay”:”04.51 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”04.51″,”title”:”Fritz beats Wawrinka: 7-6, 2-6, 6-4, 6-4″,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 24 Jan 2026 09.02 EST”,”secondaryDateLine”:”First published on Sat 24 Jan 2026 03.00 EST”},{“id”:”697494b08f08311ded61a5d0″,”elements”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

“,”elementId”:”e38c3fa6-89a0-4cf6-bf26-826dd628986b”}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false},”blockCreatedOn”:1769248405000,”blockCreatedOnDisplay”:”04.53 EST”,”blockLastUpdated”:1769248444000,”blockLastUpdatedDisplay”:”04.54 EST”,”blockFirstPublished”:1769248444000,”blockFirstPublishedDisplay”:”04.54 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”04.54″,”title”:”Djokovic wins the second set v Van de Zandschulp: 3-6, 4-6″,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 24 Jan 2026 09.02 EST”,”secondaryDateLine”:”First published on Sat 24 Jan 2026 03.00 EST”},{“id”:”697495998f08311ded61a5d9″,”elements”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

celebrates beating Anna Kalinskaya”,”caption”:”Swiatek celebrates beating Anna Kalinskaya.”,”credit”:”Photograph: Jaimi Joy/Reuters”}}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false},”blockCreatedOn”:1769248738000,”blockCreatedOnDisplay”:”04.58 EST”,”blockLastUpdated”:1769249137000,”blockLastUpdatedDisplay”:”05.05 EST”,”blockFirstPublished”:1769248804000,”blockFirstPublishedDisplay”:”05.00 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”05.00″,”title”:”Swiatek beats Kalinskaya: 6-1, 1-6, 6-1″,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 24 Jan 2026 09.02 EST”,”secondaryDateLine”:”First published on Sat 24 Jan 2026 03.00 EST”},{“id”:”697496958f089b46e3ce135f”,”elements”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

“,”elementId”:”c883a998-17fd-4187-b6ff-5e094f2e800f”},{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.RichLinkBlockElement”,”prefix”:”Related: “,”text”:” ‘Calm down, you jerk’: Djokovic admits to losing cool in Australian Open Djokovic. Winner.”,”caption”:”Novak Djokovic. Winner.”,”credit”:”Photograph: Lukas Coch/AAP”}}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false},”blockCreatedOn”:1769252407000,”blockCreatedOnDisplay”:”06.00 EST”,”blockLastUpdated”:1769259018000,”blockLastUpdatedDisplay”:”07.50 EST”,”blockFirstPublished”:1769252462000,”blockFirstPublishedDisplay”:”06.01 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”06.01″,”title”:”Djokovic beats Van de Zandschulp: 6-3, 6-4, 7-6(4)”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 24 Jan 2026 09.02 EST”,”secondaryDateLine”:”First published on Sat 24 Jan 2026 03.00 EST”},{“id”:”697497e28f08311ded61a5e1″,”elements”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Elena Rybakina.”,”caption”:”Kazakhstan’s Elena Rybakina.”,”credit”:”Photograph: Edgar Su/Reuters”}}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false},”blockCreatedOn”:1769253892000,”blockCreatedOnDisplay”:”06.24 EST”,”blockLastUpdated”:1769254039000,”blockLastUpdatedDisplay”:”06.27 EST”,”blockFirstPublished”:1769253979000,”blockFirstPublishedDisplay”:”06.26 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”06.26″,”title”:”Rybakina beats Valentova: 6-2, 6-3″,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 24 Jan 2026 09.02 EST”,”secondaryDateLine”:”First published on Sat 24 Jan 2026 03.00 EST”},{“id”:”6974a6378f0839147948ff0b”,”elements”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Rybakina, the No 5 seed, rounds it off with a typically power-packed forehand cross-court. I didn’t see much of that but it looked like a mismatch based on the final game. Rybakina’s power is too much for most and she’s through to the last 16.

“,”elementId”:”f4b3d136-9cea-41e9-af9c-74e6832ae298″}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false},”blockCreatedOn”:1769255606000,”blockCreatedOnDisplay”:”06.53 EST”,”blockLastUpdated”:1769255945000,”blockLastUpdatedDisplay”:”06.59 EST”,”blockFirstPublished”:1769255945000,”blockFirstPublishedDisplay”:”06.59 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”06.59″,”title”:”Ruud wins the second set v Cilic 4-6, 4-6″,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 24 Jan 2026 09.02 EST”,”secondaryDateLine”:”First published on Sat 24 Jan 2026 03.00 EST”},{“id”:”6974ac048f0839147948ff33″,”elements”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Well, here is a bit of meaningful pressure. At 0-30 Cilic gets a stroke of luck, the ball flicking off the net and down on Ruud’s side. Three break points. Ruud saves one point with an ace. Then a big second serve that Cilic sends long. That’s 30-40.

Mensik raises his ams in the air as he celebrates defeating Ethan Quinn.”,”caption”:”Jakub Mensik celebrates after defeating Ethan Quinn.”,”credit”:”Photograph: Dar Yasin/AP”}}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false},”blockCreatedOn”:1769257802000,”blockCreatedOnDisplay”:”07.30 EST”,”blockLastUpdated”:1769258404000,”blockLastUpdatedDisplay”:”07.40 EST”,”blockFirstPublished”:1769257895000,”blockFirstPublishedDisplay”:”07.31 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”07.31″,”title”:”Mensik beats Quinn 6-2 7-6(5) 7-6(5)”,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 24 Jan 2026 09.02 EST”,”secondaryDateLine”:”First published on Sat 24 Jan 2026 03.00 EST”},{“id”:”6974b2b68f089b46e3ce1410″,”elements”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Cilic prepares to hit a forehand to Casper Ruud.”,”caption”:”Marin Cilic’s forehand helps to keep him in the match.”,”credit”:”Photograph: Jaimi Joy/Reuters”}}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false},”blockCreatedOn”:1769258059000,”blockCreatedOnDisplay”:”07.34 EST”,”blockLastUpdated”:1769259616000,”blockLastUpdatedDisplay”:”08.00 EST”,”blockFirstPublished”:1769258156000,”blockFirstPublishedDisplay”:”07.35 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”07.35″,”title”:”Cilic wins third set v Ruud 4-6 4-6 6-3″,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 24 Jan 2026 09.02 EST”,”secondaryDateLine”:”First published on Sat 24 Jan 2026 03.00 EST”},{“id”:”6974bb4a8f08311ded61a6f1″,”elements”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

A fourth set beckons after some imperious hitting from Cilic, who nails a couple of forehands down the line on the way to holding his serve.

“,”elementId”:”70904a3a-fd82-48a5-a8a9-db99d79bcd15″}],”attributes”:{“pinned”:false,”keyEvent”:true,”summary”:false},”blockCreatedOn”:1769260934000,”blockCreatedOnDisplay”:”08.22 EST”,”blockLastUpdated”:1769261436000,”blockLastUpdatedDisplay”:”08.30 EST”,”blockFirstPublished”:1769261294000,”blockFirstPublishedDisplay”:”08.28 EST”,”blockFirstPublishedDisplayNoTimezone”:”08.28″,”title”:”Ruud beats Cilic! 4-6, 4-6, 6-3, 5-7″,”contributors”:[],”primaryDateLine”:”Sat 24 Jan 2026 09.02 EST”,”secondaryDateLine”:”First published on Sat 24 Jan 2026 03.00 EST”},{“id”:”6974bc4b8f089b46e3ce1458″,”elements”:[{“_type”:”model.dotcomrendering.pageElements.TextBlockElement”,”html”:”

Ruud playing some nice stuff and I’m sure he’ll have a chat now, including on the impending arrival back at home …

Then a second serve for Cilic and a hush settles on the arena … he soon sends a forehand wind and it’s game over! The players meet at the net and shake hands. Ruud back from the dead in that fourth set, and in that game from 40-0 down.

“All those years, guys, I saw you enjoying the tennis, I saw you supporting us, I saw you drinking [he laughs and so do the fans] – the other day I told you about it – and now I can enjoy. If you don’t mind I would like to share a beer with Craig [Tiley, tournament director].”

“I had so many emotions here the last 20 years because of you guys,” Wawrinka told the crowd after his loss. “It’s been an amazing journey. I won my first grand slam here. I’ve always enjoyed being back, so much support, and the reason I was still playing is because of you, because of the love of the game, the emotion you can give me. I’m sad to leave but it’s been an amazing journey.

Below you will find links to all our Australian Open news pieces from today, including a report on Naomi Osaka’s injury-enforced withdrawal. Stan Wawrinka also bowed out today, at 40, after a four-set defeat by Taylor Fritz.

Laura Robson , the presenter on TNT Sports, describes it as “pure kismet” that Jannik Sinner’s match against Eliot Spizzirri was halted when it was due to extreme heat. The Italian was cramping badly at the time and said afterwards that he “got lucky”.

The Australian Open’s clique of champions didn’t have it easy on Saturday. Jannik Sinner survived despite severe cramps. Novak Djokovic was almost disqualified for a near miss with a ballgirl. Stan Wawrinka played at Melbourne Park for the last time. And Naomi Osaka was an 11th-hour withdrawal from her third round clash with an abdomen complaint.

“I’m definitely relieved,” Ruud tells the on-court interviewer Barbara Schett. “Marin is a tremendous player, still at 37 or 38, he still rips the ball, plays so well, and it’s amazing to see. He’s had an incredible career, a finalist here, won the US Open final, a final at Wimbledon, the semis at Roland Garros, so he’s almost “run” all the grand slams. So it’s really really tough matches against him always, but yeah like you said, super-happy not to be out there in the fifth with him at this point. Happy to be talking to you instead.

What was his mindset when down a break in the fourth?

“I didn’t have many break chances since the second set, so I was kind of frustrated with not even getting any chances … not being able to play in his service games. I was thinking: ‘Fifth, here we go’ and was getting ready for a tough deciding set. But suddenly a few mistakes came out of his racket, and I was there to put one extra ball in, and luckily I had a few points that went my way, and that’s how tennis is.”

Casper Ruud of Norway celebrates. Photograph: Lukas Coch/AAP

Ruud hit 25 aces today – his record.

“Yeah, wow. Becoming a serve-bot. It’s not typical that I get 25 free points in a match with my serve. So my shoulder is working, yeah, let’s hopefully keep it going. Next match I am playing someone who, if he has a bad serving day, has 25 aces [No 8 seed Ben Shelton] so it’s going to be really tough.”

Maria, Ruud’s fiancee, is about to have a baby. Schett asks about her potential stress levels back at home.

“Yeah, I hope I didn’t stress her too much tonight,” Ruud says. “Even though I was pretty stressed myself. I can’t really control how the matches go. Hopefully she stays in there, and in a few days I’ll get to see her, whenever I’m done here, or if I get a call I’m going to be on the way back home. So I have to say a huge thank you to Maria, she’s back home, patient, and letting me be here, so if she’s watching, I just want to let her know that I’ll be home soon.”

Barbara Schett starts talking names for their imminent daughter and suggests some Australian Open-themed options such as Margaret, Evonne – or Barbara.

“You know, we’ve been through 200 different names and we haven’t really settled one yet, so anything is up for grabs,” says Ruud. “But not sure if Margaret is the one we will go for. Daphne is a nice name. Not sure how that would work in Norway. We’ll find something out. Could be Daphne, could be Barbara, who knows? We’re up for suggestions. We’re going to wait to see her, and see if a name is more suiting.”

Then he’s off.