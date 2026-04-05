Barcelona golea al Madrid y está en semis de la Liga de Campeones femenina; Lyonnes avanza tambien

Barcelona volvió a marcar media docena de goles para arrollar 6-0 al Real Madrid y alcanzar el jueves una octava semifinal consecutiva en la Liga de Campeones femenina, ampliando su propio récord.

Caroline Graham Hansen anotó dos veces, mientras que Alexia Putellas, Irene Paredes, Ewa Pajor y Esmee Brugts marcaron un gol cada una por las tricampeonas en el partido de vuelta de su eliminatoria de cuartos de final, para avanzar con un global de 12-2.

Barcelona se enfrentará al Bayern Múnich por un lugar en la final del 23 de mayo en Oslo.

Fue la sexta victoria del Barcelona sobre el Madrid en el clásico femenino en todas las competiciones esta temporada. El partido fue presenciado por 60.067 espectadores.

Fue el primer encuentro femenino en el Camp Nou, recientemente remodelado.

Más tarde, OL Lyonnes necesitó tiempo extra para vencer al Wolfsburgo por 4 -0 y se enfrentará al campeón defensor Arsenal en las semifinales.

Barcelona no perdió tiempo en demostrar su superioridad, sin darle al Madrid ninguna opción de una remontada inédita en cuartos de final tras el 6-2 de la semana pasada en la capital española.

En el octavo minuto, el disparo de Pajor desde el lado izquierdo del área fue atajado por la guardameta Misa Rodríguez. Pero Putellas anotó tras el rebote para marcar la aparición número 500 con el Barcelona por parte de la futbolista dos veces galardonada con el Balón de Oro.

Con el gol, Putellas se convirtió en la primera jugadora española en alcanzar 30 dianas en competiciones de clubes femeninos, según la UEFA.

Siete minutos después, Graham Hansen consiguió el segundo tanto, de cabeza y desde corta distancia. Paredes hizo el 3-0 con otro cabezazo a los 27, tras un córner cobrado por Graham Hansen.

El equipo local se fue al descanso con ventaja de 4-0 después del séptimo gol de Pajor en la Liga de Campeones esta temporada y el 40mo de su carrera en competiciones europeas de clubes.

Graham Hansen elevó el balón por encima de Rodríguez a los 10 minutos del segundo tiempo para el 5-0. Clara Serrajordi asistió a Brugts para que empujara el sexto.

Barcelona busca recuperar el título que perdió ante Arsenal la temporada pasada. El club catalán lideró la fase de liga con una campaña invicta que incluyó 20 goles a favor y tres en contra.

Las suplentes Melchie Dumornay y Damaris Egurrola anotaron tras tiros de esquina con cinco minutos de diferencia al final del primer tiempo del tiempo extra, y otra suplente — Tabitha Chawinga — selló la victoria, 4-1 en el global, para enviar a Lyonnes, que ostentan el récord con ocho títulos, a la siguiente ronda.

Con ventaja de 1-0 del partido de ida, Wolfsburgo se apoyó en la defensa y en algunas grandes atajadas de la guardameta Stina Johannes.

Lily Yohannes, internacional estadounidense de 18 años, borró el déficit de un gol con un disparo bajo en el primer tiempo.

Fue el 13er enfrentamiento entre Lyon y Wolfsburgo en la Liga de Campeones femenina, un nuevo récord para el duelo más disputado.