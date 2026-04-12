Boca Juniors afronta un duelo clave en la Bombonera por el Torneo Apertura: Independiente confirmó su formación

Horarios del partido:
19.30 Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
18.30 Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela
17.30 Colombia, Ecuador y Perú
16.30 México
00.30 (domingo) España
*Televisará TNT Sports (pack fútbol) para toda Argentina
¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE INDEPENDIENTE!
Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Ignacio Malcorra; Maximiliano Gutiérrez, Gabriel Ávalos y Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.
Ambos planteles llegaron a la Bombonera
Los jugadores de Boca Juniors e Independiente ya se encuentran en las entrañas del estadio para afrontar el clásico por la fecha 14.
Independiente Rivadavia es el primer clasificado a los playoff del Torneo Apertura: así está la tabla de posiciones
Así está la Bombonera en la previa al clásico entre Boca Juniors e Independiente
Justo antes del debut de Boca Juniors en la Copa Libertadores con victoria ante la Universidad Católica en Chile, llegaron buenas noticias a la Ribera respecto al plan de ampliación de la Bombonera. La empresa Ferrosur notificó al club que el proyecto de construcción de cuatro torres de circulación de público y puentes peatonales sobre las vías contiguas al estadio ya ingresó formalmente a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y ahora aguardan la aprobación definitiva de este organismo. Aunque a esta altura se dieron a conocer muchos detalles sobre la remodelación que afrontará el Alberto J. Armando en los próximos meses, Infobae accedió a más precisiones.
Hace 49 días que Edinson Cavani no juega un partido oficial con la camiseta de Boca Juniors. Su recuperación de una lumbalgia crónica lo ha mantenido al margen, al punto de tampoco ser una opción desde el banco de suplentes, pero el goleador recibió una buena noticia que ilusiona a los hinchas con su retorno a las canchas.
La imagen retro: el Rolfi Montenegro y Fernando Gago disputan la pelota en un Boca-Independiente de hace 20 años en la Bombonera. Esa noche, el Xeneize se impuso 1-0 con el tanto de Matías Silvestre.
La agenda de Independiente en lo que queda del semestre:
- Hoy (19.30) Boca-Independiente (Apertura)
- Sábado 18/4 (19.30) Independiente-Defensa (Apertura)
- Viernes 24/4 (17.00) Riestra-Independiente (Apertura)
- Fin de semana del domingo 3/5 San Lorenzo-Independiente (Apertura)
- Fin de semana del domingo 10/5 Octavos del Apertura*
- Entre semana del miércoles 14/5 Cuartos del Apertura*
- Fin de semana del domingo 17/5 Semis del Apertura*
- Domingo 24/5 Final del Apertura*
*Sujeto a la clasificación de Boca a esas instancias
El calendario de Boca Juniors en lo que queda del semestre:
- Hoy (19.30) Boca-Independiente (Apertura)
- Martes 14/4 (21.00) Boca-Barcelona (Libertadores)
- Domingo 19/4 (17.00) River-Boca (Apertura)
- Jueves 23/4 (20.00) Defensa y Justicia-Boca (Apertura)
- Martes 28/4 (21.30) Cruzeiro-Boca (Libertadores)
- Fin de semana del domingo 3/5 Central Córdoba-Boca (Apertura)
- Martes 5/5 (21.00) Barcelona-Boca (Libertadores)
- Fin de semana del domingo 10/5 Octavos del Apertura*
- Entre semana del miércoles 14/5 Cuartos del Apertura*
- Fin de semana del domingo 17/5 Semis del Apertura*
- Martes 19/5 (21.30) Boca-Cruzeiro (Libertadores)
- Domingo 24/5 Final del Apertura*
- Jueves 28/5 (21.30) Boca-U. Católica ( Libertadores)
*Sujeto a la clasificación de Boca a esas instancias
Así están las tablas de posiciones en el Torneo Apertura: