Boca Juniors afronta un duelo clave en la Bombonera por el Torneo Apertura: Independiente confirmó su formación

El video de Edinson Cavani que ilusiona a Boca Juniors con su regreso a las canchas: “Sé que voy a renacer” El goleador sigue la puesta a punto para volver a ser considerado por el entrenador Claudio Úbeda

El goleador continúa su puesta a punto en el Xeneize



Hace 49 días que Edinson Cavani no juega un partido oficial con la camiseta de Boca Juniors. Su recuperación de una lumbalgia crónica lo ha mantenido al margen, al punto de tampoco ser una opción desde el banco de suplentes, pero el goleador recibió una buena noticia que ilusiona a los hinchas con su retorno a las canchas.