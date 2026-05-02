Dans le podcast À contre-jour, le patron de la célèbre chocolaterie amiénoise, aujourd’hui installé au Touquet, raconte comment les mandats de son jeune oncle ont pu lui nuire personnellement et professionnellement. Et confie son irrépressible désir d’arriver à la prochaine présidentielle.

“C’est sûr, cela a entaché notre nom”: Jean-Alexandre Trogneux, le neveu d’Emmanuel et Brigitte Macron, attend avec impatience mai 2027 et la “fin des emmerdements”

Dans le podcast À contre-jour, le patron de la célèbre chocolaterie amiénoise, aujourd’hui installé au Touquet, raconte comment les mandats de son jeune oncle ont pu lui nuire personnellement et professionnellement. Et confie son irrépressible désir d’arriver à la prochaine présidentielle.

Il se fait très rare dans les médias. Jean-Alexandre Trogneux, neveu de Brigitte Macron, a pourtant accepté de se confier dans le podcast À contre-jour, dont l’ambition est de “donner la parole aux personnes qui vivent dans l’ombre de personnalités connues et reconnues”.

Une heure de conversation intime avec Vanessa Williot-Bertrand, elle-même épouse de l’ancien ministre et actuel président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, dans lequel ce représentant de la cinquième génération de la célèbre chocolaterie amiénoise raconte comment sa vie a été bouleversée par l’accession à l’Elysée d’Emmanuel Macron.

Visiblement très affecté par les revers de cette notoriété, il l’évoque comme “une expérience qu’il ne souhaite à personne d’en vivre”.

Tout a plutôt bien commencé. Au printemps 2017, il souriait avec ses clients. Certains d’entre eux tentent, en vain, de lui demander son intercession pour faire sauter un PV ou éviter un contrôle fiscal. Un temps très court. Jean-Alexandre Trogneux a compris que cela prenait d’autres proportions quand, de son bureau au premier étage, il a aperçu les antennes des cars régie de CNN installés au pied de sa boutique, à Amiens.

“Là, on prend un vrai choc. Car personne n’avait prédit une telle destinée, quand bien même Emmanuel s’y était employé et il avait l’ambition d’y arriver. C’est là que le regard des gens change dans un temps un peu curieux d’abord, respectueux, puis critique. Malheureusement la critique est venue très très rapidement. Et on est passé à une sorte de jalousie et pour certaines personnes, à une haine”, se souvient l’artisan.

“Casser du Macron”

Arrive, assez vite en effet, le mouvement des Gilets jaunes. Les boutiques Trogneux saccagées. Les vendeuses insultées, dont certaines ont fini par démissionner. Et quantité de courriers anonymes glissés dans la boîte à lettres de Jean-Alexandre Trogneux dont un portant quatre lettres: “Boum.”

Ou ce paquet cadeau comportant des excréments, accompagné de ce commentaire: “Voilà le nouveau Macron au chocolat.”

“Personne n’a compris qu’il n’y avait aucun intérêt financier entre mon fils et moi et la famille Macron, quand bien même Brigitte s’appelle Trogneux”, déplore-t-il, regrettant aussi de perdre très vite de nombreuses commandes de comités d’entreprises gérés par les syndicalistes. “Parce que ceux-ci ne voulaient pas faire plaisir au président”, poursuit-il.

Le pire est à venir. Le 15 mai 2023, quelques heures après une allocution télévisée d’Emmanuel Macron, Jean-Baptiste Trogneux, le fils de Jean-Alexandre qui a repris l’affaire familiale, est roué de coups par cinq individus.

“Il a été sauvé par un voisin très courageux. Et, là, j’ai vu rouge, se souvient le chocolatier. C’était pour casser du Macron! Ce moment-là, j’en ai terriblement souffert, parce qu’on ne peut pas imaginer qu’on s’en prenne au sang de son sang simplement parce qu’on porte le même nom”.

“Brigitte a fait ce qu’il fallait pour nous protéger”

La fille de Jean-Alexandre Trogneux a pris, elle, une décision radicale. Elle a décidé de partir vivre à l’étranger, dès 2017. Pour des raisons professionnelles mais elle ne porte pas le nom de Trogneux. “Elle ne rentrera pas tant que la situation ne sera pas plus claire”, témoigne son père.

Le neveu du chef de l’État avoue également avoir perdu des amis durant cette période. S’il ne réagit pas aux polémiques et autres obsessions complotistes qui ont émaillé les neuf années du couple présidentiel à l’Élysée, il l’admet:

“C’est sûr, cela a entaché notre nom.”

Dans ce podcast, il raconte encore son choix de quitter Amiens pour s’installer au Touquet afin de se sentir en sécurité. Un bouleversement dans sa vie que “Brigitte a compris plus rapidement qu’Emmanuel”, reconnaît-il, expliquant sa relation particulière avec cette tante qui, dit-il, “l’accompagnait en boîte de nuit alors qu’il n’avait que quinze ans”.

“Elle a fait ce qu’il fallait pour nous protéger, explique-t-il. Même si cela reste une privation de liberté terrible dont l’on souffre encore à l’heure actuelle”. Et d’ajouter qu’il compte les jours avant mai 2027, sa délivrance, ou en d’autres mots, les siens,”la fin des emmerdements”.