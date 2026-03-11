Champions League: Bayern trifft auf Bundesliga-Schreck Atalanta

Stand: 10.03.2026 • 10:00 Uhr Der FC Bayern München trifft im Champions-League-Achtelfinale auf Atalanta Bergamo. Gegen Bundesliga-Teams haben die Italiener eine beeindruckende Bilanz und Josip Stanisic hat noch eine offene Rechnung.

Bei Josip Stanisic gibt es eine Niederlage, die ganz tief sitzt. “Ich will auf keinen Fall nochmal gegen Atalanta verlieren, egal ob ein Endspiel oder ein normales Spiel.” Er spricht über das Europa-League-Finale 2024 in Dublin. Damals trat er als Spieler von Bayer 04 Leverkusen mit seinem jetzigen FC-Bayern-Teamkollegen Jonathan Tah an. Die Italiener zeigten da erneut, dass sie im Fußball Erfahrung haben mit dem Zerstören deutscher Träume.

Leverkusen hatte zuvor (und auch danach) eine perfekte Saison gespielt und keine Niederlage einstecken müssen. Die 0:3-Pleite gegen Bergamo ruinierte nicht nur diese unglaubliche Statistik, sondern kostete sie auch den Europa-League-Titel. Das spielt in FCB-Verteidiger Stanisic “schon noch eine Rolle” .

Bundesliga-Angstgegner Atalanta Bergamo?

Doch nicht nur Leverkusen scheiterte schon an dem körperlich starken italienischen Team. Man könnte fast schon sagen, für Bundesliga-Teams ist Atalanta Bergamo ein Angstgegner. Seit 2020 spielten sie neunmal gegen ein deutsches Team, sechs Partien konnten sie für sich entscheiden, eine endete Unentschieden und nur zweimal gingen sie als Verlierer vom Platz.

Einige dieser Spiele hatten nicht mal knappe Ausgänge. So wie Leverkusen verlor auch die Eintracht mit 0:3, Stuttgart musste sich mit 0:2 geschlagen geben. Nur Borussia Dortmund konnte eins der letzten fünf Spiele mit deutschem Gegner gewinnen: Das Hinspiel der Champions-League-Playoffs entschieden Bayerns Dauerrivalen mit 2:0 für sich. Im Rückspiel verloren sie allerdings ebenfalls gegen Atalanta, auch deutlich mit 1:4.

Vincent Kompany: “Auf keinen Fall unterschätzen”

Was hat also dieser Gegner aus Italien, der sich in letzter Zeit als Bundesliga-Schreck hervorgetan hat? Außer Josip Stanisic und Jonathan Tah hat der FC Bayern keine direkten Erfahrungswerte mit Atalanta Bergamo. Die beiden Teams haben noch nie gegeneinander gespielt. Der FC Bayern hat jedoch eine leicht positive Bilanz bei Spielen gegen italienische Teams. Außerdem geht er als Favorit in die Partie.

Bayern und Bergamo haben zudem auch Ähnlichkeiten in ihrer Spielweise. Beide setzen aufs Eins-gegen-Eins über das ganze Spielfeld verteilt. “Das war ein großer Teil ihres Erfolgs, über Jahre” , weiß FCB-Coach Vincent Kompany. Ihm sei die beeindruckende Entwicklung des Gegners über die letzten Jahre bewusst und er wolle ihn “auf keinen Fall unterschätzen. Es ist ein Team, das daran glaubt, etwas Besonderes schaffen zu können.”

Josip Stanisic: “Für uns nichts Neues”

Solche Gegner, die vor allem über unerbittlichen Glauben und Kampfgeist kommen, sind immer gefährlich. Aber Josip Stanisic weiß auch darauf eine Antwort. “Wir wissen, dass ein starker Gegner auf uns zukommt, der übers ganze Feld Eins-gegen-Eins spielt, von der ersten Sekunde an nicht locker lässt und Vollgas gibt. Wir wissen aber auch, dass wir seit eineinhalb Jahren selbst im Training jeden Tag Vollgas geben und Eins-gegen-Eins spielen. Also ist das für uns nichts Neues.”

Einen weiteren Faktor kann der FC Bayern sich zusätzlich noch zunutze machen, denn das Spiel von Atalanta hat laut Kompany auch Ähnlichkeiten zu Bundesliga-Gegner Borussia Dortmund: Im Ballbesitz spielen sie mit Dreierkette und setzen auf viele tiefe Läufe der Außenspieler. Gegen den BVB konnten die Münchner diesbezüglich Lösungen finden und gewannen das Spiel mit 3:2.

Zusätzlich spielt der FC Bayern eine bisher überragende Saison, bricht diverse Rekorde und konnte durch Platz zwei in der Champions-League-Tabelle die Playoffs und damit die englischen Wochen im Februar umgehen. Ob der Bundesliga-Schreck Atalanta Bergamo also auch den FC Bayern zittern lässt, wird sich am Dienstagabend ab 21 Uhr in der Radio-Livereportage zeigen. Für den neutralen Fan und jeden Fußballliebhaber kann Vincent Kompany aber eines auf jeden Fall schon versprechen: “Jeder Fußballexperte weiß, dass es ein interessantes Spiel werden wird.”

Quelle: BR24Sport 09.03.2026 – 20:00 Uhr