cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La selección estadounidense se enfrenta a su similar de Australia en su segundo encuentro amistoso de la Fecha FIFA de octubre y camino a la Copa del Mundo 2026.

Este amistoso internacional será de importancia para la preparación de Estados Unidos rumbo al Mundial de la FIFA 2026, donde Australia ya es una de las naciones clasificadas de Asia, el conjunto australiano venció a Arabia Saudita en una “final” por la clasificación directa y logró el pasaje a su séptima Copa del Mundo, la sexta consecutiva.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para ambas selecciones.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Estados Unidos vs Australia?

Fecha: martes 14 de octubre

Horario: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 03:00 horas (España)

Estadio: Dick’s Sporting Goods Park

¿Cómo se podrá ver el Estados Unidos vs Australia en TV y streaming online?

País Canal TV Streaming Online Estados Unidos TNT USA, truTV USA, UNIVERSO, fuboTV, UNIVERSO NOW, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Watch TNT, Amazon Prime Video, Max México Sin transmisión Sin transmisión España Sin transmisión Sin transmisión

Últimos cinco partidos de Estados Unidos

Rival Resultado Competición Ecuador 1-1 E Amistoso Japón 2-0 V Amistoso Corea del Sur 0-2 D Amistoso México 1-2 D Copa Oro Guatemala 2-1 V Copa Oro

Últimos cinco partidos de Australia

Rival Resultado Competición Canadá 0-1 V Amistoso Nueva Zelanda 1-3 V Amistoso Nueva Zelanda 1-0 D Amistoso Arabia Saudita 1-2 V Eliminatorias Japón 1-0 V Eliminatorias

Últimas noticias de Estados Unidos

Mauricio Pochettino sigue probando a varios elementos y su equipo nunca dejó de luchar para conseguir rescatar el empate frente al combinado ecuatoriano para asi terminar 1-1 el duelo.

Últimas noticias de Australia

Couldn’t find the breakthrough. Nous n’avons pas réussi à trouver la solution. 🇨🇦 🇦🇺 #CANMNT pic.twitter.com/S6m7GUawSy — CANMNT (@CANMNT_Official) October 11, 2025

La selección canadiense fue derrotada ante los australianos por la mínima diferencia en el primer amistoso de la Fecha FIFA con gol de Nestory Irankunda.

Posibles alineaciones

Estados Unidos

Portero: Matt Freese,

Defensas: Miles Robinson, Chris Richards y Tim Ream

Centrocampistas: Timothy Weah, Tanner Tessmann, Aidan Morris, Maximilian Arfsten

Delanteros: Christian Pulisic, Florian Bolagun y Malik Tillman

Australia

Portero: Paul Izzo

Defensas: Jacob Italiano, Alessandro Circati, Milos Degenek, Cameron Burgess, Kye Rowles

Centrocampistas: Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Max Balard, Nestory Irankunda

Delantero: Mohamed Touré

Pronóstico SI

El cuadro australiano suele ser un equipo competitivo que juega al tu por tu, por lo que se espera un partido combativo a pesar de que sean visitantes ante un equipo norteamericano que en los últimos meses ha sido irregular, sin embargo, debería alcanzarles para conseguir el triunfo.

Estados Unidos 2-1 Australia.