Desde Bladen hasta Jackson, tras la decisión Callais de la Corte Suprema, las comunidades de Carolina del Norte trazan sus propios límites

En una tarde lluviosa de esta semana en Elizabethtown, Carolina del Norte, cientos de residentes abarrotaron la reunión de la Comisión del Condado de Bladen para oponerse a los cambios en los distritos electorales locales que disminuirían el poder de los votantes de color.

La decisión de un pequeño condado de presentarse en solidaridad contra los cambios discriminatorios en sus elecciones, semanas después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos… Callais La decisión desmanteló la Ley de Derechos Electorales, abrió la puerta a la manipulación electoral racial manifiesta y dio inicio a “un terremoto político” En todo el Sur, se revela cómo las comunidades de Carolina del Norte se están preparando para esta lucha generacional.

Al igual que el Callais En consecuencia, el intento de los políticos locales de revertir un sistema electoral de larga data, diseñado para proteger a los votantes del condado de Bladen, se gestó durante décadas.

Durante la reunión del 18 de mayo de la Comisión del Condado de Bladen, el presidente republicano de la junta, Cameron McGill, sorprendió a sus colegas con una propuesta para reducir la junta del condado de 9 a 5 miembros y abandonar los distritos, acordados con tanto esfuerzo por la junta del condado, la legislatura estatal y los votantes en 1988, después de que los residentes negros impugnaran las elecciones generales del condado, que entonces contaban con cinco miembros, por considerarlas ilegales según la Ley de Derecho al Voto.

Sin mencionar la decisión del Tribunal Superior, McGill afirmó erróneamente Los comisionados argumentaron que los distritos de la Comisión Bladen eran ahora “inconstitucionales” y solicitaron una votación inmediata para modificarlos. La Dra. Ophelia Munn-Goins, miembro de la junta, se opuso y los comisionados acordaron aplazar la votación hasta el 1 de junio.

Un mes después, ante la fuerte reacción de un grupo de lugareños comprometidos y motivados, McGill archivó su propuesta. A los pocos minutos de comenzar la reunión de junio.

“Si algo funciona, no lo toques”, respondió McGill ante la multitud que llenaba el recinto.

El público, que desbordaba la sala del tribunal donde se celebró la reunión, respondió con aplausos y comentarios públicos, incluyendo oradores que desafiaron a la junta a “decirles a otros condados que si están pensando en hacer cambios… vamos a hacer todo lo posible”.“

Esa promesa se hizo realidad al día siguiente en la otra punta del estado.

Los miembros de la Junta Electoral del Condado de Jackson se reunieron el 2 de junio para decidir las opciones para sus votantes en 2026. Los residentes que pudieron asistir a la reunión matutina en Cullowhee, Carolina del Norte, para exigir buenos lugares de votación anticipada, incluyendo un centro de votación en el campus accesible a la Universidad Western Carolina, se sorprendieron al escuchar a al menos un miembro republicano de la junta disculparse diciendo que habían sido presionados por funcionarios estatales para eliminar el popular centro de votación en el campus de la WCU.

“Nuestro trabajo es representar a la gente del condado de Jackson, así que lo siento… Me han dicho que si no voto de una manera determinada, harán lo que sea necesario para destituirme de la Junta”, dijo al público Jay Pavey, miembro de la Junta Electoral de Jackson.

Pavey posteriormente rompió con el presidente republicano de la junta directiva y votó con los demócratas a favor de un lugar de votación de compromiso.

El plan de votación anticipada del condado de Western NC, que no fue unánime, será ahora considerado por la Junta Electoral Estatal de Carolina del Norte, liderada por los republicanos y elegida personalmente por el auditor estatal después de que la legislatura… Se utilizó un proyecto de ley de ayuda por el huracán Helene de 2024. transferir las facultades de designación electoral al gobernador demócrata recién elegido.

La admisión de Pavey fue registrado durante la reunión de 90 minutos por el Presidente de la Junta y también los asistentes allí para ayudar a defender la postura de los estudiantes, cuyo lugar de votación tradicional había sido eliminado por la Junta Estatal liderada por el Partido Republicano antes de las primarias de 2026.

Al igual que en Bladen la noche anterior, los esfuerzos del condado de Jackson por denunciar un proceso injusto y exigir mejores condiciones para los votantes deberían hacer reflexionar a los funcionarios locales, tanto electos como designados, antes de seguir el ejemplo de quienes intentan usurpar el poder popular para su propio beneficio. Los ejemplos de esta semana, provenientes de comunidades en extremos opuestos del estado, demuestran que, ante estas realidades, los funcionarios locales pueden tomar una decisión diferente y mejor, inspirados, alentados y respaldados por los votantes a quienes representan.

Lamentablemente, ese mismo mensaje aún no ha llegado a Raleigh.

La Asamblea General de Carolina del Norte, liderada por los republicanos, que elaboró el manual para los intentos en Bladen de imponer distritos electorales sin previo aviso, continúa presionando. una propuesta para recortar el período de votación anticipada de Carolina del Norte, a pesar del hecho de que Los republicanos se unen a los demócratas para brindar un fuerte apoyo. Precisamente los tipos de centros de votación en los campus universitarios y las opciones de votación de fin de semana que estos políticos se esfuerzan tanto por limitar.

De manera similar, la mayoría republicana en la Junta Electoral Estatal está considerando actualmente cambios en las reglas que podrían usarse para cuestionar a cualquiera que utilice formularios de excepción de identificación de votante legales, restringir aún más el voto por correo y limitar la capacidad de nuestras comunidades para ayudar a sus vecinos en las urnas, independientemente del partido político.

Tal como Hilary Harris Klein, de la Coalición del Sur por la Justicia Social, declaró el lunes a los funcionarios de Bladen: “Las elecciones injustas dan lugar a malos resultados para todos”.“

Y aun cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos Esta semana se asestó otro golpe a los derechos de voto. En Alabama, los habitantes de Carolina del Norte trabajaban con la misma ahínco, sin importar su partido, raza o lugar de origen, para contraatacar.

La presidenta de la NAACP de Carolina del Norte, Deborah Maxwell, enfatizó que en Elizabethtown no hay escasez de comunidades de Carolina del Norte que están aprovechando esta situación.Callais es momento de construir un movimiento duradero para lograr más y mejor en el lugar donde viven, además de estar presentes. en cifras récord y de maneras inesperadas para oponerse a los cambios que perjudican el derecho al voto a nivel estatal.

“Iremos de Bladen a Buncombe y a Burke cada vez que tengamos el menor indicio de posible supresión del voto”, dijo el presidente Maxwell a la multitud que lo aclamaba. “Agradezco a cada vecino, amigo y aliado que vino esta noche… no lo toleraremos más”.”

Cualquiera que pretenda perjudicar a los votantes para su propio beneficio político haría bien en tomar nota.

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Sailor Jones es el director estatal de Common Cause en Carolina del Norte., Somos una organización ciudadana no partidista dedicada a defender los valores fundamentales de la democracia estadounidense. Trabajamos para crear un gobierno abierto, honesto y responsable que sirva al interés público; promover la igualdad de derechos, oportunidades y representación para todos; y empoderar a todas las personas para que hagan oír su voz en el proceso político.