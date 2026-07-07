Diego Simeone rechaza a Ferran Torres, pero pide que el Barça incluya al canterano de 19 años

La operación por Julián Álvarez está centrando todos los esfuerzos en el Metropolitano. El delantero del Atlético de Madrid es el gran objetivo del Barça para reforzar el ataque, pero el club rojiblanco no quiere facilitar una salida que debilitaría directamente a Simeone. Por eso, cualquier propuesta azulgrana que incluya jugadores debe convencer de verdad al entrenador argentino para que den luz verde.

En ese contexto aparece Ferran Torres. El Barça podría utilizar al valenciano como pieza para abaratar la operación, pero Simeone no termina de verlo claro. Su Mundial ha vuelto a dejar dudas importantes por su falta de gol, insuficiente contundencia en momentos grandes y una sensación de debilidad que no encaja con lo que el Atlético necesita si pierde a su mejor jugador.

Simeone no quiere un parche por Julián

El problema para el Atlético no es solo económico. Si Julián Álvarez acaba saliendo rumbo al Barça, el golpe deportivo sería enorme. Simeone lo considera una pieza capital por ser el jugador con una calidad más diferencial en toda la plantilla. Cambiarlo por dinero y un jugador que no convence plenamente no parece suficiente para desbloquear una operación tan sensible.

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Ferran puede tener experiencia, conocer LaLiga y ser un trabajador nato al más puro estilo Simeone, pero no entusiasma al cuerpo técnico rojiblanco. El Cholo necesita un futbolista que llegue para elevar el nivel, no para aumentar una rotación que ya tiene dudas. Por eso, si el Barça insiste en meter jugadores, el nombre que más llama la atención no es el del delantero, sino el de Marc Bernal.

Bernal sí cambiaría el devenir de la conversación

El canterano de 19 años gusta mucho más en el Atlético. Tiene físico, personalidad, buena lectura como pivote y una proyección que encaja con la reconstrucción del centro del campo rojiblanco. Mateu Alemany sabe que una operación por Julián será durísima y que el Barça tendrá que poner algo realmente atractivo si quiere que el Atlético escuche.

Ahí Bernal puede convertirse en la pieza que cambie el tono de la negociación. Para Simeone, no es lo mismo aceptar a Ferran como complemento que recibir a uno de los grandes talentos de la Masía. El Barça, sin embargo, no quiere desprenderse de él porque Hansi Flick lo considera una apuesta de futuro. La realidad es que Julián pertenece al Atlético, el Barça lo quiere y Simeone solo aceptará hablar si la compensación está a la altura.