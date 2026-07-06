Wimbledon 2026 LIVE: Alexander Bublik v Frances Tiafoe – stream, radio, text updates, order of play & scores

Wimbledon
Centre Court
Alexandra Eala (Philippines) (Seed ranking 29) beat Iga Swiatek (Poland) (Seed ranking 3)Set 1: 7 – 6, tie break 11 – 9Set 2: 6 – 2Set 3: no score – no score
Madison Keys (United States) (Seed ranking 26) beat Amanda Anisimova (United States) (Seed ranking 6)Set 1: 3 – 6Set 2: 6 – 2Set 3: 6 – 3
Grigor Dimitrov (Bulgaria) beat Matteo Berrettini (Italy)Set 1: 6 – 3Set 2: 6 – 4Set 3: 3 – 6Set 4: 5 – 7Set 5: 6 – 3
No.1 Court
Elise Mertens (Belgium) (Seed ranking 25) beat Elena Rybakina (Kazakhstan) (Seed ranking 2)Set 1: 7 – 6, tie break 7 – 4Set 2: 6 – 1Set 3: no score – no score
Alexander Zverev (Germany) (Seed ranking 2) beat Marcos Giron (United States)Set 1: 6 – 2Set 2: 7 – 6, tie break 7 – 4Set 3: 6 – 4Set 4: no score – no scoreSet 5: no score – no score
Alexander Bublik (Kazakhstan) (Seed ranking 10) beat Frances Tiafoe (United States) (Seed ranking 17)Set 1: 4 – 6Set 2: 7 – 6, tie break 7 – 5Set 3: 7 – 6, tie break 13 – 11Set 4: 4 – 6Set 5: 6 – 3
No.2 Court
Marta Kostyuk (Ukraine) (Seed ranking 12) beat Emma Navarro (United States) (Seed ranking 23)Set 1: 6 – 2Set 2: 4 – 6Set 3: 6 – 1
Flavio Cobolli (Italy) (Seed ranking 9) beat Karen Khachanov (Seed ranking 19)Set 1: 0 – 6Set 2: 7 – 6, tie break 7 – 4Set 3: 6 – 7, tie break 5 – 7Set 4: 6 – 2Set 5: 6 – 2
Taylor Fritz (United States) (Seed ranking 6) beat Lorenzo Sonego (Italy)Set 1: 4 – 6Set 2: 6 – 3Set 3: 6 – 4Set 4: 7 – 6, tie break 7 – 5Set 5: no score – no score
No.3 Court
Alex de Minaur (Australia) (Seed ranking 5) beat Zachary Svajda (United States)Set 1: 6 – 2Set 2: 5 – 7Set 3: 6 – 2Set 4: 6 – 4Set 5: no score – no score
Jasmine Paolini (Italy) (Seed ranking 13) beat Maria Sakkari (Greece)Set 1: 6 – 1Set 2: 6 – 2Set 3: no score – no score
Linda Noskova (Czech Republic) (Seed ranking 9) beat Sorana Cirstea (Romania) (Seed ranking 17)Set 1: 2 – 6Set 2: 6 – 3Set 3: 7 – 6, tie break 11 – 9
Anna Danilina (Kazakhstan) (Seed ranking 3) and Aleksandra Krunic (Serbia) (Seed ranking 3) beat Anhelina Kalinina (Ukraine) and Dayana Yastremska (Ukraine)Set 1: 2 – 6Set 2: 6 – 4Set 3: 6 – 0
Court 5
Ray Ho (Taiwan) and Hendrik Jebens (Germany) beat Theo Arribage (France) (Seed ranking 10) and Albano Olivetti (France) (Seed ranking 10)Set 1: 7 – 5Set 2: 7 – 6, tie break 7 – 4Set 3: no score – no score
Guido Andreozzi (Argentina) (Seed ranking 8) and Manuel Guinard (France) (Seed ranking 8) beat Fernando Romboli (Brazil) and John-Patrick Smith (Australia)Set 1: 6 – 4Set 2: 7 – 6, tie break 7 – 2Set 3: no score – no score
Camila Osorio (Colombia) and Solana Sierra (Argentina) beat Samantha Murray Sharan (Great Britain) and Lanlana Tararudee (Thailand)Set 1: 6 – 3Set 2: 6 – 4Set 3: no score – no score
Court 6
Sander Gille (Belgium) and Sem Verbeek (Netherlands) beat Marcel Granollers (Spain) (Seed ranking 2) and Horacio Zeballos (Argentina) (Seed ranking 2)Set 1: 6 – 4Set 2: 7 – 6, tie break 11 – 9Set 3: no score – no score
Court 7
Christian Harrison (United States) (Seed ranking 3) and Shuai Zhang (China) (Seed ranking 3) beat Andre Goransson (Sweden) and Erin Routliffe (New Zealand)Set 1: 6 – 4Set 2: 6 – 4Set 3: no score – no score
Xinyu Jiang (China) and Yifan Xu (China) beat Lyudmyla Kichenok (Ukraine) (Seed ranking 11) and Desirae Krawczyk (United States) (Seed ranking 11)Set 1: 6 – 4Set 2: 7 – 5Set 3: no score – no score
Court 8
Hanyu Guo (China) (Seed ranking 10) and Kristina Mladenovic (France) (Seed ranking 10) beat Ekaterina Alexandrova and Maya Joint (Australia)Set 1: 6 – 2Set 2: 6 – 3Set 3: no score – no score
Court 12
Marie Bouzkova (Czech Republic) (Seed ranking 21) beat Liudmila SamsonovaSet 1: 4 – 6Set 2: 7 – 6, tie break 7 – 3Set 3: 6 – 4
Jiri Lehecka (Czech Republic) (Seed ranking 13) beat Jaume Munar (Spain)Set 1: 6 – 4Set 2: 6 – 4Set 3: 4 – 6Set 4: 6 – 4Set 5: no score – no score
Katerina Siniakova (Czech Republic) (Seed ranking 1) and Taylor Townsend (United States) (Seed ranking 1) beat Marie Bouzkova (Czech Republic) and Sara Sorribes Tormo (Spain)Set 1: 6 – 2Set 2: 6 – 1Set 3: no score – no score
Court 14
Simone Bolelli (Italy) (Seed ranking 4) and Andrea Vavassori (Italy) (Seed ranking 4) beat Jesper de Jong (Netherlands) and Valentin Royer (France)Set 1: 6 – 1Set 2: 6 – 4Set 3: no score – no score
Storm Hunter (Australia) (Seed ranking 14) and Caty McNally (United States) (Seed ranking 14) beat Magali Kempen (Belgium) and Alexandra PanovaSet 1: 6 – 3Set 2: 5 – 7Set 3: 6 – 2
Andrea Vavassori (Italy) (Seed ranking 1) and Sara Errani (Italy) (Seed ranking 1) beat David Stevenson (Great Britain) and Jodie Burrage (Great Britain)Set 1: 6 – 4Set 2: 6 – 1Set 3: no score – no score
Marc Polmans (Australia) and Storm Hunter (Australia) beat Theo Arribage (France) and Nicole Melichar-Martinez (United States)Set 1: 6 – 3Set 2: 6 – 3Set 3: no score – no score
Court 15
Jean-Julien Rojer (Netherlands) and Theodore Winegar (United States) beat Hugo Nys (Monaco) (Seed ranking 9) and Edouard Roger-Vasselin (France) (Seed ranking 9)Set 1: 7 – 5Set 2: 6 – 7, tie break 5 – 7Set 3: 7 – 6
Ben Jones (Great Britain) and Maia Lumsden (Great Britain) beat Joshua Paris (Great Britain) and Eden Silva (Great Britain)Set 1: 6 – 3Set 2: 3 – 6Set 3: 6 – 3
Mate Pavic (Croatia) and Fanny Stollar (Hungary) beat Hugo Nys (Monaco) and Quinn Gleason (United States)Set 1: 3 – 6Set 2: 7 – 6, tie break 7 – 5Set 3: 6 – 4
Court 16
Laura Siegemund (Germany) (Seed ranking 7) and Vera Zvonareva (Seed ranking 7) beat Eudice Chong (Hong Kong) and Anastasia TikhonovaSet 1: 6 – 2Set 2: 6 – 2Set 3: no score – no score
Gabriela Dabrowski (Canada) (Seed ranking 2) and Luisa Stefani (Brazil) (Seed ranking 2) beat Caroline Dolehide (United States) and Alycia Parks (United States)Set 1: 6 – 4Set 2: 6 – 2Set 3: no score – no score
Marta Kostyuk (Ukraine) and Elena-Gabriela Ruse (Romania) beat Aldila Sutjiadi (Indonesia) and Janice Tjen (Indonesia)Set 1: 6 – 4Set 2: 7 – 6, tie break 10 – 8Set 3: no score – no score
Neal Skupski (Great Britain) (Seed ranking 6) and Desirae Krawczyk (United States) (Seed ranking 6) beat Billy Harris (Great Britain) and Freya Christie (Great Britain)Set 1: 7 – 6, tie break 7 – 3Set 2: 6 – 7, tie break 5 – 7Set 3: 6 – 4
Court 17
Thanasi Kokkinakis (Australia) and Aleksandar Kovacevic (United States) beat Robert Cash (United States) (Seed ranking 12) and JJ Tracy (United States) (Seed ranking 12)Set 1: 7 – 6, tie break 7 – 4Set 2: 6 – 3Set 3: no score – no score
Anastasia Detiuc (Czech Republic) and Irina Khromacheva beat Sofia Kenin (United States) (Seed ranking 8) and Jelena Ostapenko (Latvia) (Seed ranking 8)Set 1: 3 – 6Set 2: 7 – 5Set 3: 6 – 4
Sadio Doumbia (France) (Seed ranking 13) and Fabien Reboul (France) (Seed ranking 13) beat Vit Kopriva (Czech Republic) and Filip Pieczonka (Poland)Set 1: 6 – 2Set 2: 3 – 6Set 3: 6 – 3
Marcelo Arevalo (El Salvador) (Seed ranking 2) and Jelena Ostapenko (Latvia) (Seed ranking 2) beat Albano Olivetti (France) and Vera ZvonarevaSet 1: 6 – 2Set 2: 6 – 7, tie break 4 – 7Set 3: 7 – 6, tie break 10 – 7
All times are UK and subject to change. BBC is not responsible for any changes.