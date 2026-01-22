Dozens of Pittsburgh-area schools delayed on Thursday due to ‘weather and road conditions’
I’M AMY LU. AND WE HAVE A LITTLE SNOW OUT THERE NOW. WE CAN HAVE MORE AS WE HEAD INTO THE WEEKEND. WE WILL DEFINITELY HAVE COLD TEMPERATURES AS WE GO FRIDAY NIGHT AND THROUGH THE DAY ON SATURDAY. FRIGID TEMPERATURES AND WIND CHILLS. WIND CHILLS WILL BE SUBZERO. IN FACT, THEY COULD BE 10 TO 20 DEGREES BELOW ZERO FRIDAY NIGHT AND THROUGH THE DAY ON SATURDAY. AND THEN ON SUNDAY, WE’RE AWAITING THE TRACK OF A STORM THAT’S TO THE SOUTH OF US. BUT WE COULD CATCH THAT NORTHERN FRINGE AND THAT COULD BRING SOME SIGNIFICANT SNOWFALL TO THE AREA TOMORROW. TEMPERATURES NOT BAD, WILL BE ABOVE FREEZING FOR MUCH OF THE DAY, AND REALLY FOR MOST OF THE DAY UNTIL THE EVENING HOURS. AND THEN WE GO INTO FRIDAY. THAT’S OUR FIRST SHOT OF COLD AIR, 18 FOR LOW, 24 FOR A HIGH. AND THEN IT GETS FRIGID ON SATURDAY, ONE FOR A LOW, 14 FOR A HIGH. WIND CHILLS WELL BELOW ZERO FOR THE WEEKEND ON SATURDAY. STILL COLD ON SUNDAY, EIGHT FOR A LOW 22 FOR A HIGH. BUT THAT’S WHAT WE’LL HAVE THE CHANCE OF SEEING SOME SIGNIFICANT SNOW IN THE AREA AND ON THE GROUND AS WE HEAD THROUGH THE DAY. IF THAT STORM SYSTEM CONTINUES ITS COURSE RIGHT NOW, WE WILL SEE SOME SIGNIFICANT SNOW ON THE GROUND. IF IT GOES DOWN A LITTLE BIT FURTHER TO THE SOUTH, THAT WILL TAKE THAT SNOW AWAY FROM US. AND THEN AS WE GO THROUGH THE EARLY PART OF NEXT WEEK, STILL REMAINS COLD. WE’RE TALKING ABOUT LOW TEMPERATURES ON MONDAY, TUESDAY AND WEDNESDAY IN THE SINGLE DIGITS AND HIGHS THAT WILL NOT MAKE IT ABOVE 24 DEGREES. SO CURRENTLY WE HAVE A LITTLE BIT OF SNOW AND RAIN THAT IS OUT THERE. CURRENTLY SNOW OUT TO THE EAST, AND WE’LL HAVE A LITTLE BIT OF SNOW LATER TONIGHT THAT WILL WORK ITS WAY THROUGH THE AREA. LIGHT SNOW OR FLURRIES THAT WILL PUSH THROUGH LATER TONIGHT INTO VERY EARLY ON THURSDAY. THEN THAT WILL ALL MOVE OFF TO THE EAST. WE’RE LOOKING AT PARTLY TO MOSTLY CLOUDY SKIES ON THURSDAY. THAT WILL ALSO BE THE CASE ON FRIDAY. MOSTLY TO PARTLY CLOUDY SKIES AS WE HEAD THROUGH THE DAY. SO WE WILL SEE A LITTLE BIT OF SUNSHINE AND THEN CLOUDS MOVE IN AS WE MOVE INTO SATURDAY, AND THEN WE GO INTO SUNDAY. THE POTENTIAL FOR SOME SNOW AS FAR AS WIND CHILLS, THIS IS HOW BAD IT COULD BE AS WE GO LATE INTO FRIDAY AND THROUGH THE DAY ON ON SATURDAY. SO DEFINITELY GOING TO BE SOME COLD AIR AND THE POTENTIAL FOR SOME BRUTAL WIND CHILLS AS FAR AS THAT STORM SYSTEM CENTER OF IT. WELL, TO THE SOUTH, WE HAVE TO SEE HOW MUCH FURTHER NORTH THIS THING MOVES AND HOW MUCH SNOW IT PUTS INTO OUR AREA. WE’LL KNOW THAT IN THE NEXT 24 HOURS. WE’LL SHOW YOU EXACTLY HOW
Updated: 5:28 AM EST Jan 22, 2026
Dozens of Pittsburgh-area school districts went on a two-hour delay on Thursday.Among them is the Jefferson-Morgan School District, which posted to social media that it is on a two-hour delay “due to weather and road conditions.”A complete list of school delays is available here.
A complete list of school delays is available here.