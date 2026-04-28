Sinner, Musetti e Cobolli: gli orari delle partite a Madrid

Sinner affronterà per la prima volta Norrie, che ha spesso ben figurato contro Alcaraz, dando in generale filo da torcere a molti big. Jannik ha vinto però le ultime 22 partite contro giocatori mancini, ed è imbattuto contro questo tipo di avversari dall’ottobre 2023, quando perse contro Shelton a Shanghai. E l’ultimo mancino capace di batterlo sulla terra è addirittura Rafael Nadal…partita risalente al Roland Garros 2021. Statistiche che sorridono al n.1 del mondo. La cui partita contro Norrie, come tutto il torneo, sarà visibile sui canali Sky Sport e Sky Sport Tennis, in streaming su Now Tv.

MUSETTI

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Oltre a Jannik però anche Lorenzo Musetti sarà impegnato di giorno, leggermente più tardi. Il n.2 d’Italia, sesta forza del seeding, scenderà in campo contro Lehecka intorno all’ora di pranzo. Il ceco è avanti 2-1 nei precedenti, ma Musetti ha vinto il più recente, nonché unico su terra, lo scorso anno a Montecarlo, sulla strada della sua prima finale in un Masters 1000. Ci sarà anche un terzo italiano impegnato domani, e sempre sull’Arantxa Sanchez. Flavio Cobolli ha superato Adolfo Daniel Vallejo e ha staccato il pass per gli ottavi, dove sfiderà Daniil Medvedev intorno alle 21.30. Come ultimo match di giornata, secondo della sessione serale (che parte alle 19), sul secondo campo per importanza del 1000 spagnolo.