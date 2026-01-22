Mix This Morning Before Bigger Snow This Weekend
THIS MORNING. NICOLE APONTE WLWT NEWS FIVE. CONGRATS TO THOSE KIDS AND ALL THEIR FUTURE SUCCESS MOVING FORWARD. IT IS 548 COMING UP ON 549. WE’RE NOW DEALING WITH THE WINTER WEATHER ADVISORY. YES. LET’S TALK ABOUT WHAT THIS MEANS BECAUSE AGAIN, WE’RE CELEBRATING THAT TODAY IS GOING TO GET ABOVE FREEZING. BUT THIS IS KIND OF A LITTLE BLIP ON THE RADAR AS IT MOVES THROUGH. AND AS IT’S MOVING UP I-71, OUR PAVEMENT TEMPERATURES ARE STILL COLD ENOUGH. THE NATIONAL WEATHER SERVICE WANT TO SAY, HEY, JUST A HEADS UP, SINCE THIS MIGHT GET HERE BEFORE THE END OF THE MORNING RUSH, WE COULD HAVE SOME SLICK SPOTS ALONG 71 IN AREAS TO THE SOUTH AND EAST. SO WE’LL GET TO THAT WINTER WEATHER ADVISORY HERE IN JUST A SECOND, BECAUSE IT’S JUST ONE OF MULTIPLE ISSUES THAT PEOPLE ARE TALKING ABOUT HERE THIS WEEK. SO FOR TODAY, A SCATTERED MIX, RIGHT. IT’S ACTUALLY THE WARMER AIR THAT’S MOVING IN. SO IT WOULD BE A BRIEF POTENTIAL FOR MAYBE SOME SLICK SPOTS BEFORE WE WARM UP ENOUGH THAT WE CHANGE OVER TO PLAIN OLD RAIN. SO JUST BE AWARE THERE’S A POTENTIAL FOR SOME SLICK SPOTS HERE AS THAT MOVES IN KIND OF MID MORNING TOMORROW. SUNNY SKIES, UPPER 30S AND THEN FRIDAY THE TEMPERATURES FALL IN A HURRY. WE START THE DAY AT LIKE 20. WE’RE IN THE TEENS IN THE AFTERNOON, SINGLE DIGITS IN THE EVENING. EASILY FEELING LIKE BELOW ZERO. SO THE STAGE WILL BE SET WITH VERY ARCTIC AIR IN PLACE FOR FLUFFY SNOW FOR US THIS WEEKEND. NOW WE ARE MONITORING THE SNOW THREAT BECAUSE THE EXACT TRACK OF THIS SYSTEM IS NOT YET SET IN STONE. THIS THING IS STILL OFF THE COAST OF CALIFORNIA. SO AS WE GO THROUGH THE NEXT 24 HOURS, IT MOVES ON LAND. AT LEAST THE ENERGY FOR THAT STORM THAT WILL DEVELOP OVER TEXAS WILL HAVE A BETTER CHANCE TO GET A BETTER HANDLE ON THE TRACK, WHICH WILL EVENTUALLY DETERMINE THE TOTALS FOR US. WE’RE ON THE NORTHERN FRINGES OF THE STORM, AND THAT MEANS A SNOWY OUTLOOK FOR US VERSUS AREAS TO THE SOUTH WHERE WE’VE GOT SLEET AND ICE IN THE MIX RIGHT NOW. AS WE TAKE A LOOK, YOU CAN SEE A BIT OF A MIX ON THE RADAR RIGHT NOW, RIGHT ALONG THE OHIO RIVER SNOW AND THEN CHANGING OVER TO RAIN SHOWERS ONCE YOU HEAD BACK TOWARD EVANSVILLE. SO THAT IS SLIDING IN OUR DIRECTION. AND THAT’S THE REASON THE NATIONAL WEATHER SERVICE WENT AHEAD AND ADDED A WINTER WEATHER ADVISORY FOR AREAS OF KENTUCKY. AND THEN TO THE EAST AND SOUTHEAST TO 71 IN OHIO UNTIL 11:00 THIS MORNING. RIGHT NOW, IT’S ALL STILL VERY QUIET HERE LOCALLY. OUR TEMPERATURES AT THE MOMENT ARE THE REASON THAT THAT GOT ISSUED, BECAUSE WE’RE STILL SITTING AT ABOUT 23 DEGREES. SO OUR PAVEMENT TEMPERATURES ARE PRETTY COLD, EVEN THOUGH WE’RE WARMING UP RIGHT AT THE ONSET. YOU GOT TO WATCH OUT FOR SOME SLICK SPOTS. SO LET’S CHECK THAT OUT HERE ON OUR FUTURECAST DOES SHOW BY THE END OF THE MORNING RUSH TOWARD EIGHT AND 9 A.M., SOME SNOW SHOWERS BUILDING IN ALONG AND TO THE SOUTHEAST OF I-71. AND AS WARMER AIR TAKES OVER INTO THE AFTERNOON, SOME OF THOSE SOUTHEASTERN COUNTIES COULD SEE SOME COLD RAIN SHOWERS. OUR TEMPERATURES TODAY UP TO 39 OR 40 DEGREES. THEN WE LOOK AHEAD TO TOMORROW, WHERE WE GET A LITTLE BIT MORE SUNSHINE IN THE MIX. AND BY FRIDAY OUR TEMPERATURES ARE TANKING. SO AS WE TAKE A LOOK AT THE 12 HOUR FORECAST, KIND OF HIGHLIGHTING THE MID TO LATE MORNING HOURS FOR OUR POTENTIAL FOR A SCATTERED MIX OF SNOW TO RAIN, AND THEN WE’LL WARM UP A BIT BREEZY AND ABOUT 41 DEGREES THIS AFTERNOON. AS FOR THAT WEEKEND SYSTEM, THIS MAJOR WINTER STORM HITS THE US FRIDAY THROUGH SUNDAY. IT DEVELOPS OVER TEXAS ON FRIDAY. IMPACTFUL SNOW FOR CINCINNATI IS EXPECTED SATURDAY, PROBABLY LATER IN THE DAY. THE EXACT ONSET TIME STILL WILL CHANGE BEFORE THIS THING GETS TO US AND CONTINUE INTO SUNDAY, SO IT’S A LITTLE TOO EARLY TO TALK TOTALS DUE TO. WE NEED TO KNOW WHERE THE CENTER OF THAT STORM IS GOING TO GO AND THE EXACT TRACK. BUT ALONG WITH IT, PROLONGED COLD WIND CHILLS WILL LIKELY BE AT OR BELOW ZERO FOR A DECENT STRETCH INTO NEXT WEEK. SO AS WE TAKE A LOOK AT THE SEVEN-DAY FORECAST TODAY, A WEATHER IMPACT DAY WITH OUR SCATTERED MIX IN THE MORNING FRIDAY TEMPERATURES FALL ALL DAY. WE START THE DAY IN THE 20S. WE’RE IN THE TEENS IN THE AFTERNOON, SINGLE DIGITS AT NIGHT, AND THEN YOU CAN SEE THE COLD AIR. COLD AIR TENDS TO CREATE VERY FLUFFY SNOW. SO WE’LL HAVE TO KIND OF FIGURE OUT THE RATIO OF WATER TO SNOW ON THIS ONE. BUT WE’LL, YOU KNOW, OVER THE NEXT 24 TO 48 HOURS, HAVE A MUCH BETTER HANDLE ON THE SPECIFIC IMPA
Some scattered snow to rain this morning as temps climb. It gets cold again Friday before a major system brings impactful snow this weekend.
