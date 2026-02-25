“Een catastrofe mocht Atletico verliezen”: Spaanse journalist schat kansen Club Brugge in voor terugwedstrijd
Voor Club Brugge wordt het vanavond alles of niets. Als het zijn terugwedstrijd wint tegen Atletico stoot het door naar de 1/8e finales in de Champions League. Verliest het in Madrid, dan is het Europese avontuur voorbij. Maar hoe kijken ze in Spanje naar die terugwedstrijd? We vroegen het aan journalist Beltran Gil Poveda.
Een eervol afscheid of een verlengd verblijf of het kampioenenbal. Dat staat voor Club Brugge vanavond op het spel in de terugwedstrijd tegen Atlético Madrid in de tussenronde van de Champions League.
Na het 3-3-gelijkspel op Jan Breydel kan het in Madrid nog alle kanten uit. Dat verwacht ook de Spaanse journalist Beltran Gil Poveda van tv-show Jugones op LaSexta.
“We denken dat het een zeer moeilijke wedstrijd zal worden. Alle fans worden gek want het is als een finale voor Atletico. Alle mensen werken hier zeer hard om ervoor te zorgen dat het een zo goed mogelijke wedstrijd wordt.”
De journalist geeft de trainer van Club ook gelijk. “Ivan Leko zei dat het voetbal is. Alle teams in deze Champions League kunnen van iedereen winnen, zelfs al is het tegen de beste ploeg ter wereld. Atletico is een van de beste ploegen, maar het is onmogelijk te weten wat het resultaat zal worden.”
Het zal moeilijk worden voor hen om Atletico te kloppen.
Beltran Gil Poveda
“De heenwedstrijd was niet de perfecte wedstrijd, maar Atletico Madrid heeft de spelers om het verschil te maken. Julian Alvarez is de ster hier, al heeft hij in Europa nog niet zijn beste vorm getoond.”
Atletico won afgelopen weekend met 4-2 van Espanyol en kende dus een goede generale repetitie. “Die zege tegen Espanyol is een boost voor het vertrouwen. Het is nu het moment waarop je doorstoot als je wint, maar als Atletico verliest, zal het een catastrofe zijn. Club zal een moeilijke wedstrijd beleven.”
“Club heeft enkele interessante spelers zoals Carlos Forbs. Ik vind hem de cruciale factor. Ze hebben een nieuwe ploeg ten opzichte van vorig seizoen. Het is een team dat zo veel talenten voortbrengt, die dan voor miljoenen verkocht kunnen worden. Het zal moeilijk worden voor hen om Atletico te kloppen.”
“Maar Club heeft ervaring, de spelers en de coach. Hij kent de tactieken van Atletico. Het zal dus ook voor Atletico een heel moeilijke wedstrijd worden.”