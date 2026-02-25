“Een catastrofe mocht Atletico verliezen”: Spaanse journalist schat kansen Club Brugge in voor terugwedstrijd

Voor Club Brugge wordt het vanavond alles of niets. Als het zijn terugwedstrijd wint tegen Atletico stoot het door naar de 1/8e finales in de Champions League. Verliest het in Madrid, dan is het Europese avontuur voorbij. Maar hoe kijken ze in Spanje naar die terugwedstrijd? We vroegen het aan journalist Beltran Gil Poveda.

Een eervol afscheid of een verlengd verblijf of het kampioenenbal. Dat staat voor Club Brugge vanavond op het spel in de terugwedstrijd tegen Atlético Madrid in de tussenronde van de Champions League.

Na het 3-3-gelijkspel op Jan Breydel kan het in Madrid nog alle kanten uit. Dat verwacht ook de Spaanse journalist Beltran Gil Poveda van tv-show Jugones op LaSexta.

“We denken dat het een zeer moeilijke wedstrijd zal worden. Alle fans worden gek want het is als een finale voor Atletico. Alle mensen werken hier zeer hard om ervoor te zorgen dat het een zo goed mogelijke wedstrijd wordt.”

De journalist geeft de trainer van Club ook gelijk. “Ivan Leko zei dat het voetbal is. Alle teams in deze Champions League kunnen van iedereen winnen, zelfs al is het tegen de beste ploeg ter wereld. Atletico is een van de beste ploegen, maar het is onmogelijk te weten wat het resultaat zal worden.”