Erfolgreiches Jahr in der Jugendarbeit – Düsseldorf Panther Jugend mit Top-Ergebnissen in allen Altersklassen

Die Düs­sel­dorf Pan­ther Jugend blickt auf ein her­aus­ra­gen­des Jahr 2025 im Ame­ri­can Foot­ball zurück. Mit beein­dru­cken­den Erfol­gen in allen Alters­klas­sen haben die Nach­wuchs­teams ein­mal mehr bewie­sen, dass die Pan­ther zu den bes­ten Talent­schmie­den Deutsch­lands gehö­ren.

Auch 2026 wird der Ver­ein mit allen Jugend­teams in den höchs­ten Spiel­klas­sen antre­ten – ein Beweis für die nach­hal­tige und erfolg­rei­che Jugend­ar­beit im Düs­sel­dor­fer Ame­ri­can Foot­ball.

Düs­sel­dorf Pan­ther U10 – Meis­ter der NRW-Liga Gruppe Mitte

Die jüngs­ten Foot­bal­ler der Düs­sel­dorf Pan­ther U10 fei­er­ten 2025 einen groß­ar­ti­gen Erfolg: Mit 14:2 Punk­ten und einem beein­dru­cken­den Score von 203:48 gewann das Team die NRW-Liga Gruppe Mitte.

Unter der Lei­tung von Head­coach Jens Megier zeigte die Mann­schaft Spiel­freude, Team­geist und Dis­zi­plin.

Hin­ter den Pan­thern lan­de­ten die Mül­heim Sham­rocks auf Rang zwei, die Kre­feld Ravens wur­den Drit­ter.

Düs­sel­dorf Pan­ther U13 – Starke Ent­wick­lung und Platz drei in der Regio­nal­liga NRW

Auch die Düs­sel­dorf Pan­ther U13 blickt auf eine erfolg­rei­che Sai­son zurück. In der hart umkämpf­ten Regio­nal­liga NRW erreichte das Team von Head­coach Marc Kronsbein einen her­vor­ra­gen­den drit­ten Platz.

Die jun­gen Spie­ler zeig­ten über die gesamte Sai­son hin­weg Lei­den­schaft, Team­geist und sport­li­che Ent­wick­lung. Beson­ders her­vor­zu­he­ben sind die span­nen­den Par­tien gegen starke Geg­ner und die kon­ti­nu­ier­li­che Leis­tungs­stei­ge­rung der Mann­schaft.

Düs­sel­dorf Pan­ther U16 – Vier­ter Regio­nal­liga-Meis­ter­ti­tel in Folge

Die Erfolgs­ge­schichte der U16 Düs­sel­dorf Pan­ther setzte sich auch 2025 fort. Zum vier­ten Mal in Folge sicherte sich das Team die Regio­nal­liga-Meis­ter­schaft.

Mit nur einer Nie­der­lage aus zehn Spie­len domi­nierte die Mann­schaft unter Head­coach Malo Krö­ning sou­ve­rän die Sai­son.

Die kon­se­quente Trai­nings­ar­beit, das starke Coa­ching und der große Team­zu­sam­men­halt tru­gen ent­schei­dend dazu bei, dass sich die U16 erneut an der Spitze des NRW-Foot­balls behaup­ten konnte.

Düs­sel­dorf Pan­ther U20 – Deut­scher Meis­ter 2025 und holen vier­ten Titel in Serie

Die Düs­sel­dorf Pan­ther U20 bleibt das Aus­hän­ge­schild der deut­schen Jugend­foot­ball-Szene.

Mit dem 19. Deut­schen Meis­ter­ti­tel und dem vier­ten Titel­ge­winn in Folge schrieb das Team 2025 erneut Geschichte.

In der GFL Juni­ors Nord blieb die Mann­schaft unge­schla­gen und domi­nierte mit ein­drucks­vol­ler Kon­stanz.

In den Play­offs setz­ten sich die Pan­ther sou­ve­rän gegen die Holz­ger­lin­gen Twis­ter und die Trois­dorf Jets durch. Im Junior Bowl folgte dann der Höhe­punkt der Sai­son: ein 49:0‑Sieg gegen Gast­ge­ber Schwä­bisch Hall Uni­corns.

Die ein­zige Nie­der­lage der Sai­son gab es in einem inter­na­tio­na­len Freund­schafts­spiel gegen die NFL Aca­demy in Lon­don – ein wert­vol­les High­light, das den Spie­lern inter­na­tio­nale Erfah­rung auf höchs­tem Niveau bescherte.

Ver­ant­wort­lich für den Erfolg war Head­coach Mar­vin Damm, der gleich­zei­tig als Offen­sive Coor­di­na­tor und Defen­sive Coor­di­na­tor fun­gierte – eine her­aus­ra­gende Leis­tung im deut­schen Nach­wuchs­foot­ball.

Nach­hal­tige Jugend­ar­beit bei den Düs­sel­dorf Pan­thern

Die Sai­son 2025 unter­streicht ein­drucks­voll den Erfolg der struk­tu­rier­ten und lang­fris­tig ange­leg­ten Pan­ther Jugend­ar­beit.

Mit vier leis­tungs­star­ken Jugend­teams, enga­gier­ten Coa­ches und kon­se­quen­ter Talent­för­de­rung gehört der Ver­ein zu den füh­ren­den Adres­sen im deut­schen Nach­wuchs­foot­ball.

Die Düs­sel­dorf Pan­ther Jugend­ab­tei­lung steht für:

Pro­fes­sio­nel­les Trai­ning auf hohem Niveau

Per­sön­lich­keits­ent­wick­lung jun­ger Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten

Zusam­men­halt, Dis­zi­plin und Spaß am Ame­ri­can Foot­ball

Auch 2026 wer­den die Düs­sel­dorf Pan­ther in allen Alters­klas­sen in den höchs­ten Ligen des Jugend­foot­balls ver­tre­ten sein – bereit, an die groß­ar­ti­gen Erfolge der letz­ten Jahre anzu­knüp­fen.