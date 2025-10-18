Erfolgreiches Jahr in der Jugendarbeit – Düsseldorf Panther Jugend mit Top-Ergebnissen in allen Altersklassen

Die Düsseldorf Panther Jugend blickt auf ein herausragendes Jahr 2025 im American Football zurück. Mit beeindruckenden Erfolgen in allen Altersklassen haben die Nachwuchsteams einmal mehr bewiesen, dass die Panther zu den besten Talentschmieden Deutschlands gehören.
Auch 2026 wird der Verein mit allen Jugendteams in den höchsten Spielklassen antreten – ein Beweis für die nachhaltige und erfolgreiche Jugendarbeit im Düsseldorfer American Football.
Düsseldorf Panther U10 – Meister der NRW-Liga Gruppe Mitte
Die jüngsten Footballer der Düsseldorf Panther U10 feierten 2025 einen großartigen Erfolg: Mit 14:2 Punkten und einem beeindruckenden Score von 203:48 gewann das Team die NRW-Liga Gruppe Mitte.
Unter der Leitung von Headcoach Jens Megier zeigte die Mannschaft Spielfreude, Teamgeist und Disziplin.
Hinter den Panthern landeten die Mülheim Shamrocks auf Rang zwei, die Krefeld Ravens wurden Dritter.
Düsseldorf Panther U13 – Starke Entwicklung und Platz drei in der Regionalliga NRW
Auch die Düsseldorf Panther U13 blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. In der hart umkämpften Regionalliga NRW erreichte das Team von Headcoach Marc Kronsbein einen hervorragenden dritten Platz.
Die jungen Spieler zeigten über die gesamte Saison hinweg Leidenschaft, Teamgeist und sportliche Entwicklung. Besonders hervorzuheben sind die spannenden Partien gegen starke Gegner und die kontinuierliche Leistungssteigerung der Mannschaft.
Düsseldorf Panther U16 – Vierter Regionalliga-Meistertitel in Folge
Die Erfolgsgeschichte der U16 Düsseldorf Panther setzte sich auch 2025 fort. Zum vierten Mal in Folge sicherte sich das Team die Regionalliga-Meisterschaft.
Mit nur einer Niederlage aus zehn Spielen dominierte die Mannschaft unter Headcoach Malo Kröning souverän die Saison.
Die konsequente Trainingsarbeit, das starke Coaching und der große Teamzusammenhalt trugen entscheidend dazu bei, dass sich die U16 erneut an der Spitze des NRW-Footballs behaupten konnte.
Düsseldorf Panther U20 – Deutscher Meister 2025 und holen vierten Titel in Serie
Die Düsseldorf Panther U20 bleibt das Aushängeschild der deutschen Jugendfootball-Szene.
Mit dem 19. Deutschen Meistertitel und dem vierten Titelgewinn in Folge schrieb das Team 2025 erneut Geschichte.
In der GFL Juniors Nord blieb die Mannschaft ungeschlagen und dominierte mit eindrucksvoller Konstanz.
In den Playoffs setzten sich die Panther souverän gegen die Holzgerlingen Twister und die Troisdorf Jets durch. Im Junior Bowl folgte dann der Höhepunkt der Saison: ein 49:0‑Sieg gegen Gastgeber Schwäbisch Hall Unicorns.
Die einzige Niederlage der Saison gab es in einem internationalen Freundschaftsspiel gegen die NFL Academy in London – ein wertvolles Highlight, das den Spielern internationale Erfahrung auf höchstem Niveau bescherte.
Verantwortlich für den Erfolg war Headcoach Marvin Damm, der gleichzeitig als Offensive Coordinator und Defensive Coordinator fungierte – eine herausragende Leistung im deutschen Nachwuchsfootball.
Nachhaltige Jugendarbeit bei den Düsseldorf Panthern
Die Saison 2025 unterstreicht eindrucksvoll den Erfolg der strukturierten und langfristig angelegten Panther Jugendarbeit.
Mit vier leistungsstarken Jugendteams, engagierten Coaches und konsequenter Talentförderung gehört der Verein zu den führenden Adressen im deutschen Nachwuchsfootball.
Die Düsseldorf Panther Jugendabteilung steht für:
Professionelles Training auf hohem Niveau
Persönlichkeitsentwicklung junger Athletinnen und Athleten
Zusammenhalt, Disziplin und Spaß am American Football
Auch 2026 werden die Düsseldorf Panther in allen Altersklassen in den höchsten Ligen des Jugendfootballs vertreten sein – bereit, an die großartigen Erfolge der letzten Jahre anzuknüpfen.