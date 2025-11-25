Espanyol vs. Sevilla: Alineaciones, pronóstico y apuestas del partido de La Liga de España 2025

El RCDE Stadium será el escenario del último partido de la jornada 13 de la La Liga 2025 entre dos equipos que buscan quedar en los puestos de clasificación a copas europeas. Este lunes, Espanyol, que necesita cortar su racha negativa, recibirá a un Sevilla en alza tras su último triunfo.

Con 18 puntos, producto de cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas, Espanyol buscará sostenerse en el top 6, pero viene de caer en sus últimas dos presentaciones frente a Alavés y Villarreal. Después de aprovechar el parón liguero para corregir errores, sumar en casa es una obligación para soñar con volver a Europa en 2026.

En cuanto a Sevilla (16), llega a este compromiso con las energías renovadas. El equipo de Matías Almeyda derrotó por 1-0 a Osasuna en el Ramón Sánchez-Pizjuán, sumó de a tres luego de tres derrotas consecutivas y de quedarse con el triunfo en su visita a Barcelona escalará puestos clave.

De acuerdo a Betway, el favorito en este partido es Espanyol: el triunfo del local paga 2.05 a 1 (+105), mientras que la victoria del Sevilla sube hasta los 3.80 a 1 (+280). Por su parte, el empate queda en 3.30 a 1 (+230).

Pronósticos y apuestas de Espanyol vs. Sevilla por La Liga

Doble oportunidad de Sevilla y ambos equipos anotan: 3.02 a 1 (+202)