El Granada CF vs. Rayo Vallecano se enfrentan para disputar su siguiente compromiso en la Copa del Rey 2025/26. El partido será este martes 6 de enero a las 19:00 (hora de Madrid) en el estadio del conjunto nazarí, que buscará hacerse fuerte en casa para dar la sorpresa en la competición. Aunque el Rayo parte como favorito por jugar en una categoría superior, el Granada intentará aprovechar el factor campo para nivelar la balanza. Nuestro pronóstico para el Granada CF vs. Rayo Vallecano anticipa un duelo intenso donde la motivación copera podría ser decisiva. Descubre a continuación dónde ver el partido y cuáles son los pronósticos de nuestros expertos, así como las posibles alineaciones que se esperan para el enfrentamiento de hoy. Pronóstico Victoria del Rayo Vallecano

Granada CF vs. Rayo Vallecano – Historial de enfrentamientos El historial entre Granada CF y Rayo Vallecano refleja un claro dominio de los vallecanos. De los 24 partidos, Rayo sumó 16 victorias, mientras Granada solo ganó 3 y empataron 5 veces. En los últimos diez duelos el Rayo mantiene la racha invicta con ocho triunfos y dos empates. El precedente más reciente, en Vallecas, finalizó 2-1 a favor de los madrileños. El factor campo apenas ha beneficiado al Granada CF. En los 12 encuentros en Los Cármenes logró un solo triunfo, cedió siete derrotas e igualó en cuatro ocasiones. En campo contrario el Rayo Vallecano ganó siete veces, empató en cuatro encuentros y cayó una sola vez. Estas estadísticas de Granada CF contra Rayo Vallecano evidencian lo incómodo que se siente el equipo local frente al conjunto visitante.

Granada CF – A mantener la racha copera A continuación, vamos a analizar la situación actual del Granada. Repasaremos su estado de forma, sus últimos resultados y cómo llega a este importante duelo de Copa del Rey. También te mostraremos las posibles alineaciones de Granada CF vs. Rayo Vallecano para este encuentro.

Desempeño más reciente El Granada CF llega con un rendimiento irregular en sus últimos diez encuentros: tres victorias, cuatro empates y tres derrotas. No obstante, la campaña copera ofrece una cara distinta, ya que ha ganado sus dos partidos y se mantiene invicto en el torneo. En LaLiga Hypermotion atraviesa una mala racha sin triunfos en las últimas cuatro jornadas, con dos empates y dos caídas. En contraste, ha anotado seis goles y encajado solo uno en la Copa del Rey. Esta dualidad de resultados demuestra un claro enfoque en el torneo del KO. La ausencia de bajas importantes por lesión permite al entrenador alinear a su once ideal. Además, los buenos números en la Copa refuerzan la confianza del plantel. El equipo buscará aprovechar este momento para prolongar su buena racha como local en la competición copera.

Posible alineación del Granada CF Ander Astralaga; Pau Casadesús, Manuel Lama, Loïc Williams, Diego Hormigo; Pedro Alemañ, Rubén Alcaraz, José Manuel Arnáiz; Alex Sola, Jorge Pascual y Souleymane Faye. Entrenador: Pacheta.

Rayo Vallecano – Un rendimiento irregular Momento de analizar al Rayo Vallecano. Repasaremos su estado de forma, sus expectativas y los jugadores más importantes para este próximo encuentro en Granada.

Desempeño más reciente El Rayo Vallecano llega con un rendimiento irregular en LaLiga. No ha ganado en sus cinco últimas jornadas: sumó tres empates (1-1 vs Getafe, 0-0 vs Betis y 1-1 vs Valencia) y dos derrotas (0-4 ante Elche y 0-1 frente al Espanyol). Sin embargo, en la Europa Conference League obtuvo resultados positivos que contrastan con su inestabilidad doméstica. En la Copa del Rey demostró competitividad en la ronda anterior al empatar 1-1 con el Real Ávila como visitante. Ese resultado demuestra su capacidad a domicilio y ahora su reto será trasladar esa efectividad ante este rival. Para este choque, el delantero Alemão causa baja por lesión, lo que debilita el ataque. También hay ausencias en el mediocampo de Jorge de Frutos y Diego Méndez que hay que considerar. El Rayo debe recuperar solidez defensiva y aprovechar la motivación extra de la copa para imponer su superioridad teórica y romper la mala racha.

Posible alineación del Rayo Vallecano Dani Cárdenas; Andrei Ratiu, Nobel Mendy, Jozhua Vertrouwd, Alfonso Espino; Gerard Gumbau, Pedro Díaz; Óscar Trejo, Fran Pérez, Isi Palazón, Álvaro García; y Randy Nteka. Entrenador: Iñigo Pérez.

Pronósticos para Granada CF vs. Rayo Vallecano – Dominio visitante El Rayo Vallecano llega con un historial muy favorable, ya que no ha perdido en los últimos diez duelos directos contra el Granada. Por ello, una doble oportunidad a favor del empate o el visitante es una opción a considerar. Ambos equipos muestran un rendimiento irregular en sus ligas, aunque el Granada ha sido más efectivo en la Copa. Sin embargo, la solidez defensiva podría imponerse, haciendo probable un partido con menos de 2,5 goles en el marcador final. Teniendo en cuenta la superioridad histórica del Rayo Vallecano y su mejor desempeño en una categoría superior, nuestro pronóstico principal es la victoria del equipo visitante, que buscará imponer su jerarquía en este encuentro de Copa del Rey. Granada CF vs Rayo Vallecano Apuesta Pronóstico Cuota más alta Doble Oportunidad Doble oportunidad: Empate o Rayo Vallecano 1.33 en Bwin Total Total de Goles: Menos de 2.5 1.61 en Luckia Las cuotas mostradas fueron recogidas durante la redacción de este pronóstico y pueden sufrir modificaciones. Consulta siempre la casa de apuestas para información actualizada.

Mercados adicionales para apostar a Granada CF vs. Rayo Vallecano Descubre a continuación otras apuestas para el Granada CF vs. Rayo Vallecano que también recomendamos considerar: 🔥 Apuesta sin Empate: Rayo Vallecano – 2.20 en Bwin El historial favorece claramente al equipo visitante. Por ello, esta opción apuesta en donde se elimina la opción de empate resulta interesante, ya que si el partido termina en tablas, la apuesta se considera nula y se devuelve el importe jugado. 🔥 Ambos Equipos Marcan: No – 1.80 en Luckia La irregularidad ofensiva de ambos conjuntos y la tensión de una eliminatoria a partido único sugieren un duelo cerrado. Por eso, el mercado de que no marcan los dos equipos es una alternativa valiosa.

¿Dónde ver Granada CF vs. Rayo Vallecano? A continuación, te indicamos dónde ver el Granada CF vs. Rayo Vallecano en directo: TV: Movistar LaLiga, Teledeporte;

Movistar LaLiga, Teledeporte; streaming: Movistar Plus+.