Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry provisoirement en tête en danse sur glace après une danse rythmique de haut vol

Le couple français, qui figure parmi les favoris pour la médaille d’or olympique, a parfaitement réussi son entrée en lice lundi soir lors du programme imposé, sur le “Vogue” de Madonna.
Ce qu’il faut savoir
Ils ont peut-être vogué vers l’or olympique. Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ont provisoirement pris la tête de l’épreuve de danse sur glace en patinage artistique, lundi 9 février, au terme d’un programme imposé, la danse rythmique, parfaitement exécuté (90,18 points) au son du “Vogue” de Madonna. Grâce à cette performance (et en attendant la danse libre, décisive, mercredi soir), le patineur sacré en 2022 à Pékin avec Gabriella Papadakis, et associé à la patineuse d’origine canadienne depuis quelques mois seulement, est plus que jamais en course pour conserver son titre. Suivez notre direct.
- Valentin Foubert passe tout près d’un exploit retentissant en saut à ski. Le Français de 23 ans est passé tout près d’une immense sensation. Deuxième des qualifications grâce à un saut exceptionnel, il a finalement pris la 5e place du concours sur le tremplin de Predazzo, remporté par l’Allemand Philipp Raimund mardi soir.
- Une médaille ratée pour treize centièmes. C’est ce qui sépare le duo français Nils Allègre-Clément Noël d’une médaille dans l’épreuve de combiné alpin par équipes qui s’est achevée sur un triomphe suisse sur la piste de Bormio. C’était la meilleure chance de médaille tricolore aujourd’hui, le compteur demeure bloqué à deux, après l’or en relais mixte en biathlon et l’argent du fondeur Mathis Desloges dimanche.
- Une faute de Gu pour la star du slopestyle. Vedette de la discipline, la Sino-Américaine Eileen Gu a de nouveau été battue, comme en 2022 à Pékin, par la Suissesse Mathilde Grémaud, après une chute lors de la troisième manche de l’épreuve de slopestyle.
- Programme, résultats, diffusion TV : une avalanche de liens utiles. Vous ne savez pas à quelle heure débute le match France-Allemagne en hockey sur glace féminin ? Vous vous demandez à quoi ressemble le ski acrobatique slopestyle ? Le programme complet de ces JO, au jour le jour, se trouve ici (ou là en condensé). Pour tous les résultats en direct, c’est ici que ça se passe. Pour le tableau des médailles en temps réel, c’est là. Et pour tout suivre sur les antennes de France Télévisions ou sur la chaîne francetvsport, voici tous les horaires.
-
#JO2026 Cocorico ! Les Français Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry prennent provisoirement la tête du classement à l’issue de la danse rythmique, après leur programme sur Vogue, de Madonna.
Les danseurs ont réalisé une très belle performance, sous les encouragements d’une partie des hockeyeurs français. Ils ont été crédités d’un score de 90,18 points, soit encore mieux que leur précédent record établi lors de l’épreuve par équipes (89,98 points).
Associés depuis seulement un an, les Tricolores ne cumulaient pas assez de points au classement mondial pour espérer patiner dans les derniers et meilleurs groupes. Ils devront donc patienter plus de deux heures pour connaître leur classement final, et leur avance ou retard éventuel avant la danse libre de mercredi.
-
#JO2026 Quatre ans après l’or décroché à Pékin, Guillaume Cizeron se lance à l’assaut d’un nouveau titre olympique en danse sur glace, avec une nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry, aux JO de Milan Cortina. Les Français sont attendus sur la glace dans quelques minutes, suivez leur performance en direct sur france.tv.
(FABRIZIO CARABELLI / AFP)
Pour l’épreuve de danse rythmique, le duo, récemment sacré champion d’Europe, a choisi d’explorer le voguing, un style de danse urbaine axée sur les mouvements de bras, mais surtout “un gros challenge technique”.
-
-
#JO2026 Un symbole fort. Le porte-drapeau ukrainien lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver 2026 à Milan Corina, Vladislav Heraskevych, a porté un casque orné de photos d’athlètes tués pendant la guerre contre la Russie lors d’un entraînement, tout à l’heure.
Sur le casque sont notamment visibles l’haltérophile adolescente Alina Perehudova, le boxeur Pavlo Ischenko, le joueur de hockey sur glace Oleksiy Loginov, l’acteur et athlète Ivan Kononenko, l’athlète et entraîneur de plongeon Mykyta Kozubenko, le tireur Oleksiy Habarov et la danseuse Daria Kurdel. “Certains d’entre eux étaient mes amis”, a déclaré la star de skeleton à Reuters.
-
#JO2026 A quelle heure sera diffusé le patinage ?Mathilde Goupil
franceinfo Il y a 0 secBonsoir @mcharlot, vous pourrez suivre les épreuves de snowboard, de saut à ski et de patinage artistique sur France 3 ce soir. En patinage, les Français Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron passent en 6e, à 20h21. Un autre couple de Français, Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud, bien moins favoris, sont attendus sur la glace à 22h27. Vous pourrez aussi suivre ça dans notre direct.
-
#JO2026 Pas de miracle pour les hockeyeuses françaises. Les Bleues ont subi une quatrième défaite en autant de matchs, cette fois-ci contre l’Allemagne (2-1 après prolongation) et rentrent en France. Il s’agissait des tout premiers JO des joueuses, quasiment toute amateures et contraintes de jongler entre entraînement, études et travail.
(DARKO BANDIC / AFP)
-
Et voici un point sur l’actu :• #MORANDINI Sous pression depuis trois semaines, l’animateur Jean-Marc Morandini ne sera plus à l’antenne de CNews à partir de demain, après la polémique liée à son maintien malgré ses condamnations définitives, notamment pour corruption de mineurs. La direction de CNews a pris acte de ce retrait immédiat proposé par l’animateur. Sa durée n’est toutefois pas précisée.• #ADENOT Le départ de l’astronaute française Sophie Adenot pour l’ISS est reporté à jeudi en raison de la météo. Les équipes de la Nasa ont observé en Floride “des vents violents, atteignant 24 à 28 nœuds, sur une grande partie de la trajectoire, en particulier dans la zone de préparation, considérée comme la plus à risque”.• #CAMELIA Le procureur de Meaux (Seine-et-Marne) a annoncé le classement sans suite de la plainte pour harcèlement scolaire qui avait été déposée par les parents de Camélia, lycéenne de 17 ans qui s’est suicidée le 13 janvier à Mitry-Mory. “Les investigations ne permettent pas” d’apporter “la preuve” d’un harcèlement, malgré le “constat de la souffrance de cette mineure”, a exposé le procureur, Jean-Baptiste Bladier.• #JO2026 Treize petits centièmes. C’est ce qui a séparé le duo français Nils Allègre-Clément Noël d’une médaille dans l’épreuve de combiné alpin par équipes, qui s’est achevée sur un triomphe suisse sur la piste de Bormio. Alors qu’il s’agissait de la meilleure chance de médaille tricolore aujourd’hui, le compteur demeure bloqué à deux. En début de soirée, un autre temps fort : le programme imposé du duo Guillaume Cizeron-Laurence Fournier Beaudry en danse sur glace. Suivez notre direct.
-
#JO2026 Ce qui devait arriver est arrivé : les Bleues du hockey ont encaissé un but des Allemandes, qui faisaient le siège de leur cage depuis le début de la rencontre. C’est Laura Kluge qui a trouvé la faille dans la défense tricolore à quelques secondes de la fin du premier tiers temps.
(Darko Bandic / POOL / AFP)
-
#JO2026 Un début de piste pour l’épidémie de médailles cassées depuis le début des Jeux d’hiver : le fermoir qui relie le disque d’or, d’argent ou de bronze, au ruban de tissu céderait trop facilement en cas de traction. C’est en tout cas la polémique du début des Jeux, avec pas moins d’une demi-douzaine d’athlètes touchés.
-
#JO2026 Amateur de biathlon, de ski de bosses ou de patinage de vitesse ? Vous allez trouver votre bonheur dans le programme olympique de demain :
