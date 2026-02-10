Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry provisoirement en tête en danse sur glace après une danse rythmique de haut vol

Il est 20 heures et des brouettes, on fait le point :

• #MORANDINI Sous pression depuis trois semaines, l’animateur Jean-Marc Morandini ne sera plus à l’antenne de CNews à partir de demain, après la polémique liée à son maintien malgré ses condamnations définitives, notamment pour corruption de mineurs. La direction de CNews a pris acte de ce retrait immédiat proposé par l’animateur. Sa durée n’est toutefois pas précisée.

• #ADENOT Le départ de l’astronaute française Sophie Adenot pour l’ISS est reporté à jeudi en raison de la météo . Les équipes de la Nasa ont observé en Floride “des vents violents, atteignant 24 à 28 nœuds, sur une grande partie de la trajectoire, en particulier dans la zone de préparation, considérée comme la plus à risque” .

• #CAMELIA Le procureur de Meaux (Seine-et-Marne) a annoncé le classement sans suite de la plainte pour harcèlement scolaire qui avait été déposée par les parents de Camélia, lycéenne de 17 ans qui s’est suicidée le 13 janvier à Mitry-Mory. “Les investigations ne permettent pas” d’apporter “la preuve” d’un harcèlement, malgré le “constat de la souffrance de cette mineure” , a exposé le procureur, Jean-Baptiste Bladier .