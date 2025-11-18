Here’s how much it rained this weekend in each San Diego County neighborhood – NBC 7 San Diego

By / November 18, 2025

The rainy weekend saturated San Diego this weekend, especially on Saturday.

San Diego County mostly got a break from the stormy weather on Sunday after heavy showers dropped more than two inches in some parts of the region, but forecasts predicted more heavy rains for Monday afternoon, followed by another storm later this week.

Imperial Beach is one of the coastal areas that could see above average rainfall over the next couple days. NBC 7’s Nicole Gomez has more.

Here’s a look at how wet it got in your neck of the woods in the past three days, as of 6 p.m. on Sunday:

SAN DIEGO COUNTY COASTAL AREAS

ID      STATION                PRECIP(IN)    ELEVATION(FT)
PPDC1   CPEN LAKE ONEILL          3.14          109
LSFC1   LAS FLORES RAWS           2.95          100
OCNC1   OCEANSIDE                 2.64           30
SOFC1   SAN ONOFRE                2.37          162
PLMC1   CARLSBAD                  2.20          305
VST1    VISTA                     1.75          330
NMLC1   SAN MARCOS LANDFILL       1.70          766
ECMC1   EL CAMINO DEL NORTE       1.67           50
SAN     SAN DIEGO INTL AIRPORT    1.43           42
NKX     MIRAMAR                   1.33          477
KEAC1   KEARNY MESA               1.27          455
ENCC1   ENCINITAS                 1.25          242
NAC1    NATIONAL CITY             1.19           82
FSNC1   FASHION VALLEY            1.18           20
NZY     NORTH ISLAND NAS          1.12           23
L13     POINT LOMA                1.06          364
MYF     MONTGOMERY FIELD          0.99          423
CVA1    CHULA VISTA               0.89           68
CRQ     CARLSBAD AIRPORT          0.68          357
SDM     BROWN FIELD               0.63          524

SAN DIEGO COUNTY VALLEYS

ID STATION PRECIP(IN) ELEVATION(FT)

FBZC1 CPEN FALLBROOK RAWS 3.31 876
CTGC1 CAMP TRGT RANGE RAWS 2.42 917
RAIC1 RAINBOW CAMP 2.41 1553
BOSC1 BONSALL CRS 1.92 185
OFLC1 LOWER OAT FLATS 1.92 2239
OUSC1 COUSER CANYON 1.81 285
WHLC1 LAKE WOHLFORD 1.71 1490
SKLC1 SKYLINE RANCH 1.69 2130
VALC1 VALLEY CENTER 1.68 1295
ESTC1 SD COUNTRY ESTATES 1.62 1660
ESOC1 ESCONDIDO 1.59 640
OLEC1 COLE GRADE RD 1.52 750
BNAC1 BARONA 1.50 1280
VLCC1 VALLEY CENTER RAWS 1.47 1370
RMNC1 RAMONA 1.43 1420
RMAC1 MT. WOODSON 1.42 1720
ANEC1 ALPINE RAWS 1.35 2041
STEC1 SANTEE 1.32 300
OTYC1 OTAY MOUNTAIN RAWS 1.30 3283
FLYC1 FLINN SPRINGS 1.27 880
DULC1 DULZURA SUMMIT 1.26 1512
GRHC1 GRANITE HILLS 1.23 533
GOSC1 GOOSE VALLEY RAWS 1.18 1530
RINC1 RINCON SPRINGS 1.16 970
RNM RAMONA AIRPORT 1.16 1400
FLBC1 FALLBROOK 1.14 675
HARC1 HARBISON CANYON 1.14 1240
MMRC1 MIRAMAR LAKE 1.07 720
MIGC1 SAN MIGUEL RAWS 1.07 425
PWYC1 POWAY 1.03 440
CCPC1 CACTUS COUNTY PARK 1.03 410
TTRC1 THOUSAND TRAILS 1.00 740
RNBC1 RANCHO BERNARDO 0.94 690
LCKC1 LOS COCHES CREEK 0.93 560
LMSC1 LA MESA 0.81 530

SAN DIEGO COUNTY MOUNTAINS

ID STATION PRECIP(IN) ELEVATION(FT)

PRMC1 PALOMAR OBSERVATORY 2.83 5560
PMMC1 PALOMAR CRS 2.75 5387
PAMC1 PALOMAR MOUNTAIN RAWS 2.70 5530
CYDC1 LAKE CUYAMACA 2.64 4560
JLNC1 JULIAN 2.59 4230
HAWC1 HENSHAW DAM 2.54 2750
IRCC1 BIRCH HILL 2.45 5645
VCNC1 VOLCAN MOUNTAIN 2.42 5410
PHIC1 PINE HILLS FS 2.32 3645
MEGC1 MESA GRANDE 2.32 3204
JULC1 JULIAN RAWS 2.31 4240
PIHC1 PINE HILLS RAWS 2.28 3600
LGMC1 MT LAGUNA 2.12 6000
MLGC1 MOUNT LAGUNA RAWS 2.05 5760
WSGC1 WARNER SPRINGS 1.86 3040
PNVC1 PINE VALLEY 1.85 3730
CMNC1 CAMERON RAWS 1.82 3443
SYSC1 SANTA YSABEL 1.69 2990
LJOC1 LA JOLLA AMAGO 1.60 2400
TRRC1 TIERRA DEL SOL 1.54 4000
OGVC1 OAK GROVE RAWS 1.53 2770
VCIC1 VALLECITOS REPEATER 1.46 2945
DSCC1 DESCANSO RS 1.40 3650
ECDC1 ECHO DELL 1.37 3060
DENC1 DESCANSO RAWS 1.36 3480
RCHC1 RANCHITA RAWS 1.28 4180
CMFC1 CAMPO 1N 1.27 2610
RTAC1 RANCHITA 1.13 4008

SAN DIEGO COUNTY DESERTS

ID STATION PRECIP(IN) ELEVATION(FT)

OCWC1 OCOTILLO WELLS 1.15 425
OCL1 OCOTILLO WELLS SOUTH 0.96 149
BGOC1 BORREGO SPRINGS 0.84 500
AGUC1 AGUA CALIENTE 0.83 1222
SFVC1 SAN FELIPE 0.77 2280
BRPC1 BORREGO PALM CANYON 0.75 790
CCYC1 COYOTE CK 0.73 1189

Related Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top