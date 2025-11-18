Here’s how much it rained this weekend in each San Diego County neighborhood – NBC 7 San Diego

The rainy weekend saturated San Diego this weekend, especially on Saturday.
San Diego County mostly got a break from the stormy weather on Sunday after heavy showers dropped more than two inches in some parts of the region, but forecasts predicted more heavy rains for Monday afternoon, followed by another storm later this week.
Imperial Beach is one of the coastal areas that could see above average rainfall over the next couple days. NBC 7’s Nicole Gomez has more.
Here’s a look at how wet it got in your neck of the woods in the past three days, as of 6 p.m. on Sunday:
SAN DIEGO COUNTY COASTAL AREAS
ID STATION PRECIP(IN) ELEVATION(FT)
PPDC1 CPEN LAKE ONEILL 3.14 109
LSFC1 LAS FLORES RAWS 2.95 100
OCNC1 OCEANSIDE 2.64 30
SOFC1 SAN ONOFRE 2.37 162
PLMC1 CARLSBAD 2.20 305
VST1 VISTA 1.75 330
NMLC1 SAN MARCOS LANDFILL 1.70 766
ECMC1 EL CAMINO DEL NORTE 1.67 50
SAN SAN DIEGO INTL AIRPORT 1.43 42
NKX MIRAMAR 1.33 477
KEAC1 KEARNY MESA 1.27 455
ENCC1 ENCINITAS 1.25 242
NAC1 NATIONAL CITY 1.19 82
FSNC1 FASHION VALLEY 1.18 20
NZY NORTH ISLAND NAS 1.12 23
L13 POINT LOMA 1.06 364
MYF MONTGOMERY FIELD 0.99 423
CVA1 CHULA VISTA 0.89 68
CRQ CARLSBAD AIRPORT 0.68 357
SDM BROWN FIELD 0.63 524
SAN DIEGO COUNTY VALLEYS
ID STATION PRECIP(IN) ELEVATION(FT)
FBZC1 CPEN FALLBROOK RAWS 3.31 876
CTGC1 CAMP TRGT RANGE RAWS 2.42 917
RAIC1 RAINBOW CAMP 2.41 1553
BOSC1 BONSALL CRS 1.92 185
OFLC1 LOWER OAT FLATS 1.92 2239
OUSC1 COUSER CANYON 1.81 285
WHLC1 LAKE WOHLFORD 1.71 1490
SKLC1 SKYLINE RANCH 1.69 2130
VALC1 VALLEY CENTER 1.68 1295
ESTC1 SD COUNTRY ESTATES 1.62 1660
ESOC1 ESCONDIDO 1.59 640
OLEC1 COLE GRADE RD 1.52 750
BNAC1 BARONA 1.50 1280
VLCC1 VALLEY CENTER RAWS 1.47 1370
RMNC1 RAMONA 1.43 1420
RMAC1 MT. WOODSON 1.42 1720
ANEC1 ALPINE RAWS 1.35 2041
STEC1 SANTEE 1.32 300
OTYC1 OTAY MOUNTAIN RAWS 1.30 3283
FLYC1 FLINN SPRINGS 1.27 880
DULC1 DULZURA SUMMIT 1.26 1512
GRHC1 GRANITE HILLS 1.23 533
GOSC1 GOOSE VALLEY RAWS 1.18 1530
RINC1 RINCON SPRINGS 1.16 970
RNM RAMONA AIRPORT 1.16 1400
FLBC1 FALLBROOK 1.14 675
HARC1 HARBISON CANYON 1.14 1240
MMRC1 MIRAMAR LAKE 1.07 720
MIGC1 SAN MIGUEL RAWS 1.07 425
PWYC1 POWAY 1.03 440
CCPC1 CACTUS COUNTY PARK 1.03 410
TTRC1 THOUSAND TRAILS 1.00 740
RNBC1 RANCHO BERNARDO 0.94 690
LCKC1 LOS COCHES CREEK 0.93 560
LMSC1 LA MESA 0.81 530
SAN DIEGO COUNTY MOUNTAINS
ID STATION PRECIP(IN) ELEVATION(FT)
PRMC1 PALOMAR OBSERVATORY 2.83 5560
PMMC1 PALOMAR CRS 2.75 5387
PAMC1 PALOMAR MOUNTAIN RAWS 2.70 5530
CYDC1 LAKE CUYAMACA 2.64 4560
JLNC1 JULIAN 2.59 4230
HAWC1 HENSHAW DAM 2.54 2750
IRCC1 BIRCH HILL 2.45 5645
VCNC1 VOLCAN MOUNTAIN 2.42 5410
PHIC1 PINE HILLS FS 2.32 3645
MEGC1 MESA GRANDE 2.32 3204
JULC1 JULIAN RAWS 2.31 4240
PIHC1 PINE HILLS RAWS 2.28 3600
LGMC1 MT LAGUNA 2.12 6000
MLGC1 MOUNT LAGUNA RAWS 2.05 5760
WSGC1 WARNER SPRINGS 1.86 3040
PNVC1 PINE VALLEY 1.85 3730
CMNC1 CAMERON RAWS 1.82 3443
SYSC1 SANTA YSABEL 1.69 2990
LJOC1 LA JOLLA AMAGO 1.60 2400
TRRC1 TIERRA DEL SOL 1.54 4000
OGVC1 OAK GROVE RAWS 1.53 2770
VCIC1 VALLECITOS REPEATER 1.46 2945
DSCC1 DESCANSO RS 1.40 3650
ECDC1 ECHO DELL 1.37 3060
DENC1 DESCANSO RAWS 1.36 3480
RCHC1 RANCHITA RAWS 1.28 4180
CMFC1 CAMPO 1N 1.27 2610
RTAC1 RANCHITA 1.13 4008
SAN DIEGO COUNTY DESERTS
ID STATION PRECIP(IN) ELEVATION(FT)
OCWC1 OCOTILLO WELLS 1.15 425
OCL1 OCOTILLO WELLS SOUTH 0.96 149
BGOC1 BORREGO SPRINGS 0.84 500
AGUC1 AGUA CALIENTE 0.83 1222
SFVC1 SAN FELIPE 0.77 2280
BRPC1 BORREGO PALM CANYON 0.75 790
CCYC1 COYOTE CK 0.73 1189