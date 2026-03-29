Jefté, la amenaza de un Castellón de capa caída

El Castellón afronta este sábado una cita marcada en rojo. El equipo albinegro se desplazará a Albacete para afrontar un duelo fundamental en el Carlos Belmonte, donde defenderá puestos de play-off tras cinco jornadas sin conocer la victoria. La necesidad de volver a sumar de tres es evidente en un Castellón que, pese al bache, mantiene 50 puntos, continúa en zona de promoción y depende de sí mismo para seguir en la pelea por el ascenso. La temporada acumulada le da margen y el grupo ha demostrado sobradamente que puede competir con los mejores de la categoría (sigue el partido en directo en As.com).

Pablo Hernández, técnico albinegro, insistió en la dificultad extrema de la Segunda División y en la necesidad de levantarse anímicamente. “Es muy difícil ganar en esta Liga. Hemos bajado un pelín el nivel y lo hemos pagado, pero seguimos en una posición privilegiada. Ahora tocan once finales”, apuntó.

Para este encuentro, el Castellón presenta bajas sensibles: Calatrava, Cipenga, Mabil y Douglas serán ausencia segura. En el lado positivo, regresa Jeremy Mellot tras sanción. Además la afición no fallará. Más de un millar de seguidores acompañarán al equipo en Albacete en uno de los desplazamientos más multitudinarios de los últimos tiempos.

Por su parte el Albacete llega en un momento sobresaliente. El equipo manchego, undécimo clasificado, encadena cuatro jornadas sin perder y aterriza en el duelo tras dos triunfos de gran impacto: la remontada ante Las Palmas y el 0-4 al Racing en El Sardinero. Jefté Betancor, su goleador con 12 dianas, llega en racha tras marcar en las dos últimas victorias. Además, el equipo ha dejado su portería a cero en 13 jornadas, el mejor registro defensivo de LaLiga Hypermotion, y solo ha encajado seis goles en las últimas seis fechas.

Los de Alberto González tampoco estarán solos: el técnico espera un ambiente espectacular pese a las bajas de Agus Medina, Higinio, Cedeño, Diego Mariño y Lorenzo Aguado. “Hay una gran demanda de entradas, habrá ambientazo. Ojalá disfrutemos de otra gran noche de fútbol”, afirmó el entrenador manchego, que también habló positivamente de sus primeros contactos de renovación.

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El Carlos Belmonte será testigo de un partido de enorme exigencia para ambos equipos: el Castellón busca romper su mala racha y seguir soñando con el ascenso, mientras que el Albacete quiere engancharse a la parte alta y prolongar su gran dinámica. Un choque para valientes, con dos aficiones volcadas y mucho en juego.

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