Joe Burrow says on ‘Quarterback’ his friends made fun of Joe Flacco

One of the funnier moments of the third season of Netflix’s “Quarterback” starring the Cincinnati Bengals’ Joe Flacco featured Bengals starting quarterback Joe Burrow telling teammates, including Flacco, that his buddies were poking fun at the 41-year-old signal-caller, who is entering his 19th NFL season.
“My friends were making fun of how he sits on the bench on the sideline,” Burrow joked. “They were like, ‘He just looks like an old wise man.'”
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Last October, Flacco completed 31 of 47 attempts for 342 passing yards with three touchdowns in the Bengals’ 33-31 win against Aaron Rodgers and the Pittsburgh Steelers.
1 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
Cincinnati Bengals players warmup ahead of minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
1 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
Cincinnati Bengals players warmup ahead of minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
2 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
Cincinnati Bengals players run drills during minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
3 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
Cincinnati Bengals head coach Zac Taylor speaks with an official during minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
4 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
Cincinnati Bengals wide receiver Charlie Jones (15) runs drills during minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
5 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
Cincinnati Bengals owner Mike Brown observes minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
6 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
during minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
7 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
Cincinnati Bengals safety Isaiah Nwokobia (41) catches a pass during minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
8 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
Cincinnati Bengals quarterback Joe Burrow (9) throws a pass during minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
9 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
Cincinnati Bengals defensive coordinator Al Golden observes minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
10 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
Cincinnati Bengals defensive end Shemar Stewart speaks with defensive tackle Kris Jenkins Jr. (90) during minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
11 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
Cincinnati cornerback DJ Turner (0) takes the field during minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
12 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
Cincinnati Bengals Director of Player Personnel Duke Tobin, right, observes minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
13 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
Cincinnati Bengals wide receiver Tee Higgins (5) runs drills during minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
14 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
Cincinnati Bengals wide receiver Ja’Marr Chase (1) runs drills during minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
15 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
Cincinnati Bengals cornerback Dax Hill (23) during minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
16 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
Cincinnati Bengals defensive tackle Dexter Lawrence II (97) during minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
17 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
Cincinnati Bengals defensive end Cashius Howell (55) during minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
18 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
Cincinnati Bengals punter Bryan Cook (6) runs the ball during minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
19 / 19 Cincinnati Bengals hold minicamp at practice fields. See photos
Cincinnati Bengals cornerback Russ Yeast (39) and safety Isaiah Nwokobia (41) run drills during minicamp, Tuesday, June 16, 2026, at Kettering Health Practice Fields in downtown Cincinnati.
(Frank Bowen IV/The Enquirer)
Dubbed the “Icy Hot Bowl,” it was the second time in NFL history that two quarterbacks at least 40 years old faced off in a regular-season or postseason game.
When the Bengals and Steelers met again in November, Flacco said of a penalized hit by TJ Watt that the Steelers’ linebacker “knew what he was doing.”
Cincinnati Bengals quarterback Joe Flacco (16) watches a replay after throwing a long touchdown pass to wide receiver Tee Higgins (5) in the second quarter of the NFL Week 8 game between the Cincinnati Bengals and the New York Jets at Paycor Stadium in downtown Cincinnati on Sunday, Oct. 26, 2025.
“But that’s football. That’s the Steelers’ defense,” Flacco added.
This article originally appeared on Cincinnati Enquirer: Joe Burrow says on ‘Quarterback’ his friends made fun of Joe Flacco