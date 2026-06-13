Kanada BIH uživo prenos: Zmajevi vode, rasplamsala se borba

Kanada i Bosna i Hercegovina, tačnije njihovi fudbaleri, istrčaće na teren stadiona “BMO Fild” u Torontu u petak od 21 sat, a biće to prvi meč Zmajeva na Svetskom prvenstvu još od 2014. godine. Meč prvog kola grupne faze Svetskog prvenstva možete pratiti na Sportalu.

61′ – Izašao je iz igre Jovo Lukić, strelac jedinog gola, a na terenu je Samed Baždar. Još uvek u igri nema Edina Džeka. 58′ – Dobar skok, loša realizacija. Tako se najbolje može opisati šansa koju je imao Muharemović kada je posle kornera šutirao glavom. Možda je mogao i bolje da reaguje iz pozicije koja, ruku na srce, uopšte nije bila laka.

54′ – Neshvatljiv promašaj Demirovića. Ovo je moralo biti 2:0 za Bosnu, ali napadač Štutgarta nije iskoristio zicer. Hrabro mu je golman Krepo izašao na šut i osujetio ga. Sada već imamo uzbudljiv meč u Torontu i to je ono što nas sve raduje! 53′ – Prečka za Kanadu! Riči Lareja je šutirao sa ivice peterca ali ga je okvir gola sprečio da donese izjednačenje svojoj selekciji. Dobro je izleteo i golman Vasilj koji mu je skratio ugao.

49′ – Uf, ovo je delovalo gadno. U sudaru napadača Kanade Oluvaseija i golmana Bosne Vasilja, čuvar mreže Zmajeva je izvukao deblji kraj. Čudan ishod, budući da je Vasilj taj koji je pri pokušaju da boksuje loptu udario pesnicom u glavu protivnika. Na kraju su se obojica pridigli u meč je nastavljen. 46′ – Počelo je drugo poluvreme.



Šapčanin utišao Toronto



Prvo poluvreme prošlo je u znaku Jova Lukića, napadača Bosne i Hercegovine rođenog u Šapcu koji je postigao do sada jedini gol na utakmici. Konkretnija je bila Bosna u prvih 20 minuta bez obzira što je Kanada imala najbolju šansu pre ove koju je u gol pretvorio Lukić, kada je Dejvid loše šutirao i propustio da iskoristi poklon protivnika. Oprezno su igrali reprezentativci Bosne posle postignutog gola, povukli su se i čekali kontre, a Kanada je delovala prilično bezidejno, pa su joj se napadi uglavnom svodili na neupotrebljive centaršuteve koje su rutinski kupili Muharemović i Katić.

🚨DO YOU KNOW: Canada have never kept a clean sheet in World Cup history and have now conceded in every World Cup match they’ve ever played. 🇨🇦 pic.twitter.com/zMX6uPnMj2 — Kalshi EPL (@KalshiEPL) June 12, 2026

Kraj prvog poluvremena. 45+2′ – Neopreznost igrača Bosne. Obojica napadača Demirović i Lukić su uspeli da dobiju žute kartone u samo dva minuta. 42′ – Sve kupe u vazduhu štoperi Bosne. Sjajno reaguju Muharemović i Katić na centaršuteve kojih je bilo prilično mnogo u poslednih deset minuta. Već devet udaraca iz ugla su imali Kanađani, ali nisu pošteno pripretili. 32′ – Opasnost pred golom Bosne. Napadač Viljareala Oluvaseji je sjano sakrio loptu Muharemoviću i napravio poziciju za udarac koji je na kraju otišao visoko preko gola. 27′ – Otreznili su se Kanađani. Mnogo su opasniji sada kada moraju da jure prednost i prave probleme selekciji Bosne. Ipak, još uvek bez prave šanse, nakon one koju je imao Dejvid u 16. minutu. 20′ – GOL! Bosna vodi 1:0. Sjajno je skočio rođeni Šapčanin Jovo Lukić na centaršut Seada Kolašinca iz kornera i poslao loptu glavom u mrežu. Nije to bila ni dobra reakcija Kanađana, a Lukić je došao do prvog gola u reprezentativnom fudbalu u svojoj karijeri. Kakav momenat!

16′ – Sjajna šansa za Kanadu! Dobio je loptu na tacni Džonatan Dejvid posle greške Bašića koji mu je spustio loptu na 12 metara od gola, ali je napadač Juventusa loše šutirao, a golman Vasilj je lepo odbranio njegov udarac.

10′ – Žuti karton za Kanađane. Alister Džonston je zaustavio Amara Memića koji je krenuo u prodor po levoj strani i na taj način mu zatvorio otvoren put ka golu. Čak se Sead Kolašinac žalio i suflirao sudiji Fakundu Telju da bi mogao da pokaže i crveni karton, ali to nije bilo realno. 3′ – Preti Bosna! Amar Memić je došao do odbijene lopte i šutirao sa ivice kaznenog prostora, ali je lopta otišla preko gola. 1′ – Utakmica je počela. Prvi napad na meču ima selekcija Kanade.

Kanada: Krepo, Džonston, Defužerol, Kornelijus, Larea, Eustakio, Kone, Milar, Dejvid, Oluvaseji, Bjukenan BIH: Vasilj, Muharemović, Kolašinac, Katić, Dedić, Tahirović, Bašić, Memić, Demirović, Bajraktarević, Lukić

Kanada jeste jedan od tri organizatora Svetskog prvenstva, uz SAD i Meksiko, ali je veliko pitanje da li će imati veću podršku na BMO Fildu, kako se zove stadion u Torontu, gde BiH ima veliki broj iseljenika.

Upravo ta činjenica brine “domaćina” u predstojećem meču, toliko da su čak lokalni mediji izrazili bojazan s obzirom na to da su svet obišle fotografije i snimci bosansko-hercegovačijh navijača iz grada. Na sve to postoje procene da će biti čak 30.000 pristalica BiH na stadionu kapaciteta 45.000 mesta.

Razlog za ovu brutalnu dominaciju leži u činjenici da u Kanadi, a posebno u gradovima kao što su Toronto, Hamilton i Vindzor, živi jedna od najorganizovanijih i najsrčanijih bosanskohercegovačkih dijaspora na svetu. Pored domaćih gastarbajtera, u Toronto se kombijima i automobilima sliva reka navijača iz svih delova SAD. Fanovi su rezervisali čitave flote autobusa, avionske karte su rasprodate mesecima unapred, jer su svi svesni da se ovakva istorijska prilika na najvećoj fudbalskoj sceni ne propušta.

Međutim, jedno je teren, a drugo su tribine. Čini se da je selekcija Javorovog lista favorit u ovom meču jer na papiru ima bolji tim, čak i pored toga što neće igrati najbolji kanadski fudbaler i as Bajerna Alfonso Dejvis.

Gde gledati uživo TV prenos?

Ovaj meč biće emitovan na dva kanala u Srbiji. Slika iz Toronta ići će na RTS1 i Arena Premium 1.

BiH već napravila promenu u sastavu



Bosna i Hercegovina (foto: EPA/NIDAL SALJIC)



Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra u Torontu svoju prvu utakmicu na Svetskom prvenstvu protiv selekcije Kanade. Tim povodom, selektor Sergej Barbarez obratio se medijima na konferenciji za novinare.

Meč u Torontu zakazan je za petak od 21 sat po našem vremenu, čime će “Zmajevi” započeti svoj put na Svetskom prvenstvu.

Pred duel na BMO stadionu, Barbarez je napravio promenu na spisku jer je umesto povređenog Nidala Čelika pozvan Arijan Malić.



Sergej Barbarez (Foto: EPA/AMER KAJMOVIC BOSNIA AND HERZEGOVINA OUT)



Naravno da je ovo za mene najveća utakmica do sada. Srećan sam što sam ovde i što mogu biti deo ove priče. Predstavljati svoju zemlju je ogromna stvar. Spremni smo, željni i pokazaćemo srce na terenu, počeo je Barbarez.



Mnogi ne vide Bosnu i Hercegovinu kao favorita, a Barbarez je na to odgovorio:

“Mi smo mala država, ovo nam je tek drugo Svetsko prvenstvo i sigurno je da nosimo taj epitet. Ali ako pogledate mojih 20 mečeva, samo dve selekcije su bile rangirane ispod nas. Ako znate naše rezultate, znaćete i da cenite ono što smo uradili”.

Najveću brigu ima oko zdravstvenog stanja Edina Džeka i Harisa Tabakovića.

“Edin će biti sa nama. Za Harisa je još prerano, u najboljem slučaju biće spreman za drugu utakmicu. Edin je tu i spreman je. Što se tiče očekivanja, naravno da nismo favoriti po FIFA rang listi, ali ne znam da postoji selektor koji će reći da je došao da ispadne. Cilj je da odigramo dobro jer verujemo u sebe i da na kraju ostvarimo dobar rezultat u grupi. Fokusiraćemo se na rezultat, a ne na lepotu igre”.

Osvrnuo se i na težak put do plasmana na Svetsko prvenstvo, nakon osam početnih poraza.

“Put nije bio jednostavan, ali postojala je čista ideja šta i kako želim. Na početku nismo bili na potrebnom nivou kvaliteta, ali osim poraza od Nemačke, sve utakmice su išle u željenom pravcu. Hteo sam da ovi momci dobiju šansu i da stvorimo nešto drugačije, srčanije i ponosnije. Ovo pokazuje da smo na dobrom putu.”

Navijači već pristižu u Toronto, a selektor je naglasio da podrška nije pritisak, već dodatni motiv.

“Mi iz BiH najbolje znamo šta nam znače navijači. Najveći epitet za trenera je kada vas ljudi prate i pune stadione. To je samo dodatni motiv za sve nas. Ne dopuštam da bilo kakav pritisak dođe na igrače. Na njima je da uživaju i budu ponosni.”

Na pitanje o specijalnom motivacionom govoru, Barbarez je bio jasan:

“Gde god se danas okrenete, iskoči vam Svetsko prvenstvo. Šta vam treba više od motivacije? Sama činjenica da smo ovde je dovoljna. Uvek pripremam neke govore, to mi postaje specijalitet. Pokušavam da doprem do njih, ali u poslednje vreme to traje kraće jer su svi svesni situacije. Sigurno će biti reči o ponosu, istoriji i srcu”.

Na pitanje o analizi prethodnog meča sa Panamom i taktičkim planovima za Kanadu, Barbarez je odgovorio sa osmehom.