La imagen viral de Higuaín que hasta genera sospechas: ¿está realmente así?

La imagen atribuida a Gonzalo Higuaín ha encendido las redes durante las últimas horas. En la fotografía, el supuesto exdelantero argentino aparece en una tienda de artículos deportivos en Miami, con barba muy frondosa, camiseta sin mangas y ropa cómoda. Una estampa muy alejada de aquella figura reconocible que hizo goles durante años en River, Real Madrid, Nápoles, Juventus, Milan, Chelsea, Inter Miami y la selección argentina.

La instantánea ha corrido como la pólvora por lo llamativo del cambio físico. El ruido no viene tanto por el paso del tiempo, normal en cualquier deportista retirado, sino por esa apariencia descuidada que muchos usuarios han subrayado en redes. La conversación creció rápido y dejó de centrarse solo en su aspecto: parte de los aficionados empezó a poner en duda la propia veracidad de la foto, sorprendidos por ver al ‘Pipita’ en un estado tan distinto al de sus últimos años como futbolista profesional.

Higuain, con un fan.

Higuaín anunció su retirada al final de la temporada 2022 con Inter Miami, después de más de 17 años de carrera y más de 300 goles entre clubes y selección, según comunicó entonces el propio club estadounidense. Desde entonces, el argentino ha llevado una vida mucho más discreta, lejos del foco competitivo y de esa exposición diaria que acompaña a las grandes estrellas del fútbol.

Tampoco es la primera vez que un cambio de look del delantero argentino mete ruido en internet. Ya en 2021, durante su etapa en Inter Miami, su barba poblada y su pérdida de pelo generaron comentarios, memes y bromas en redes sociales, hasta convertir su imagen en material viral. Ahora, la escena se repite con una foto que unos dan por buena y otros miran con lupa.

Una foto bajo sospecha

La escena reúne todos los ingredientes de la viralidad moderna: una estrella reconocible, una imagen inesperada, un contexto cotidiano y una pregunta que se enciende rápido en redes: ¿es realmente Higuaín? La falta de confirmación oficial alimenta la sospecha. Algunos usuarios señalan la iluminación, el ángulo o incluso una posible manipulación de la imagen. Otros lo ven de una manera más sencilla: la fotografía de un exfutbolista que dejó atrás la disciplina extrema del alto rendimiento y vive con naturalidad su nueva etapa.

La foto ha devuelto a Higuaín al centro de la conversación pública por motivos muy distintos a los que marcaron su carrera. Antes se hablaba de sus goles, sus finales, sus fallos, su carácter o su peso en la selección argentina. Ahora, las redes discuten una supuesta imagen casual tomada en Miami, en el pasillo de una tienda de artículos deportivos.