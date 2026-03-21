“La Liga o la Federación ha tocado el calendario y perjudican al Espanyol con tres partidos seguidos fuera”

El Espanyol afronta este sábado, ante el Getafe (16.15 h), la última jornada antes del parón de la Liga por los partidos de selecciones con el agua al cuello y con la obligación, necesidad imperiosa, de romper la racha de 11 partidos sin ganar. Desde el 22 de diciembre, el 1-2 en San Mamés, el conjunto blanquiazul ha sumado siete derrotas (la última, el polémico 2-1 en Mallorca) y cuatro empates (el último, en casa, ante el Oviedo).

Manolo González apela al trabajo de su equipo, a la insistencia, para revertir una situación que todavía no es crítica (el Espanyol es 8.º (a 4 puntos de las plazas europeas y 11 por encima de la zona de descenso). Y la visita del Getafe (9.º, 2 puntos menos), que hace 13 temporadas que no gana en el RCDE Stadium (2013), parece propicia para romper el mal fario.

“Es un partido importante porque si ganas llegas a una cifra de 40 puntos, vuelves a ganar en casa y a sentirte ganador, es la clave, no toca mirar más allá. Los 40 puntos casi te dan la salvación virtual. Te vas al parón más tranquilo. Pero la importancia sobre todo es por volver a sentirte ganador, como en la primera vuelta, cuando la afición estaba orgullosa del equipo por cómo trabajaba y por los resultados”, comentó el entrenador gallego en la rueda de prensa previa al partido de Liga.

Una comparecencia en la que el técnico españolista trasladó su malestar por los últimos arbitrajes, como el del Mallorca, en el que el CTA dio la razón al conjunto blanquiazul, pero también por los tres partidos seguidos fuera de casa, en visitas al Betis, Barça y Rayo.

El estado anímico

“Lo de Mallorca nos jodió mucho porque era un partido que teníamos controlado, pero estamos fuertes dentro, con ganas de ganar”

“Hay que mirar adelante, no obsesionarse con algo que ya no tiene remedio. Al equipo nos jodió mucho porque era un partido que teníamos controlado, no pasaba demasiada cosa hasta la expulsión de Charly. Estamos fuertes dentro, con ganas de ganar, el equipo merece más de lo que tiene en la segunda vuelta, pero vienen las cosas como vienen”, comentó con resignación Manolo González.

Tres partidos fuera

“Que nos toquen tres partidos seguidos fuera no lo acabo de entender; la Federación o la Liga lo ha tocado y perjudica al Espanyol”

“Que nos toquen tres partidos seguidos fuera en mitad de la segunda vuelta es una cosa de la Federación, que tampoco acabo de entender, y nadie ha dicho nada. La Liga o la Federación lo ha tocado y perjudica al Espanyol con tres partidos seguidos fuera de casa. No tiene sentido y vuelve a pasar y pasará otra vez”, reiteró su sensación de ser perjudicado, tanto por los árbitros, el calendario o los horarios.

Resignación

“Estamos jodidos porque no hemos ganado hace días. Toca trabajar y no buscar excusas, aunque son obvias”

“Intentamos ser fuertes y tener mentalidad, competir, pasar por encima de todas las adversidades. Toca trabajar y no buscar excusas, aunque son obvias. Toca volver a ganar. Estamos jodidos porque no hemos ganado hace días. Veo al equipo muy mentalizado, y no se ha caído en ningún momento.

Los detalles

“Hay cosas negativas que hacen que pierdas… son detalles del fútbol, no solo es jugar bien. Hay que controlar los detalles y a veces no es fácil porque no dependen de ti”

“La cosa positiva es que cuando el partido ha ido por cauces normales el equipo ha sido mejor que el rival. Pero hay cosas negativas que hacen que pierdas, como la expulsión de Elche, la expulsión del otro día en Mallorca… Son detalles del fútbol, no solo es jugar bien. Quedarse con 10 solo nos pasó una vez el año pasado y este nos ha pasado más de una. Son detalles que hacen que no puedas ganar. El 90% de los partidos que juegas con uno menos se pierden, el City, el Lyon, nosotros… Es complicado aguantar con 10 jugadores cuando está todo tan igualado”, abundó en su queja el técnico.

Psicología

“No se da la vuelta volviéndote loco ni poniéndote nervioso, porque se lo transmites al jugador, sino trabajando, e intentando que el equipo no se caiga a nivel futbolístico y mental”

“Soy una persona con fuerza mental, con persistencia, y que lucha. No tengo problema con ello. Hay partidos malos y otros que han estado bien. Hay que darle la vuelta a eso, no se da la vuelta volviéndote loco ni poniéndote nervioso, porque se lo transmites al jugador. A lo mejor te toca ganar el día que menos te esperas o que menos te mereces. Llevo 30 años entrenando, he pasado situaciones, es fútbol igual, y las he sacado adelante, trabajando, no pegando bandazos, e intentando que el equipo no se caiga a nivel futbolístico y mental”, alentó a sus jugadores el entrenador blanquiazul.

Autocrítica

“De lo que no estamos contentos es de los detalles como las expulsiones, acciones de gol que antes no concedíamos que nos hacen perder puntos”

“Hago autocrítica, es mi trabajo e intento hacerla cada semana. Intento mejorar y echar muchas horas, tengo la conciencia tranquila en ese aspecto de trabajo, no la tengo con los resultados últimos”.

“De lo que no estamos contentos es de los detalles como las expulsiones, acciones de gol que antes no concedíamos que nos hacen perder puntos. Hacemos autocrítica de las cosas que no están bien para que no vuelvan a pasar”, admitió González.

La selección

“Me habría hecho ilusión que algún jugador fuese convocado, sobre todo por merecimientos, como Carlos Romero, que está haciendo un año sensacional”

“Me habría hecho ilusión que algún jugador fuese convocado, sobre todo por merecimientos. Carlos Romero está haciendo un gran año, los números ya lo dicen, cinco o seis goles, cinco o seis asistencias, está haciendo un año sensacional para un lateral izquierdo, cuando hace dos años jugaba en Segunda con el Villarreal B. El fútbol no es justo. Y el seleccionador hace lo que cree mejor para él”, dijo, en referencia a la convocatoria de Luis de la Fuente sin ningún blanquiazul.