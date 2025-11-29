La posible alineación titular del Barcelona para enfrentarse al Alavés

LaLiga 2025/26 no se detiene y la Jornada 14 presenta un duelo clave en la lucha por la parte alta de la tabla. El FC Barcelona, sublíder de la competencia con 31 puntos, recibe en el Spotify Camp Nou al Deportivo Alavés este sábado 29 de noviembre.

El conjunto blaugrana llega en un gran momento tras golear al Athletic Club en la jornada anterior, buscando mantener la presión sobre el Real Madrid, que solo le saca un punto de ventaja.

Por su parte, el equipo Babazorro se ubica en la decimocuarta posición y necesita sumar urgentemente para no complicarse en la lucha por la permanencia.

Hansi Flick recupera a Frenkie de Jong tras su suspensión, lo que fortalecerá el mediocampo catalán.

La posible alineación del Barcelona vs Alavés: jugador por jugador

POR: Joan García – El guardameta español viene regresando a la titularidad y el equipo lo extrañaba; sin embargo, aún tiene que ponerse a punto y este es un duelo vital para hacerlo. Su juego de pies será vital para la salida limpia que busca Flick.

LD: Jules Koundé – En el lateral derecho estará Jules Koundé. El francés es el dueño absoluto de esa posición y nadie ha conseguido arrebatarle el puesto.

DFC: Eric García – El canterano volverá a su posición natural en el centro de la defensa, aportando equilibrio defensivo y una salida de balón pulcra. En el último partido frente al Chelsea le vimos jugar en el centro del campo, pero debido a las molestias de Araújo es muy probable que Eric sea el central por derecha.

DFC: Pau Cubarsí – La elegancia en la zaga. Su capacidad para filtrar pases y romper líneas desde atrás es fundamental para iniciar los ataques del Barça.

LI: Alejandro Balde – Un puñal por la banda izquierda. Su velocidad y capacidad para llegar a línea de fondo son una de las principales armas ofensivas del equipo.

MD: Frenkie de Jong – El regreso esperado. Tras cumplir su sanción, el neerlandés vuelve para tomar las riendas del equipo, aportando conducción, control y llegada al área.

MC: Marc Casadó – El canterano se mantiene en el once gracias a su inteligencia táctica. Su labor será dar equilibrio y recuperar balones para permitir que De Jong y los atacantes brillen.

MI: Marcus Rashford – El inglés aportará vértigo y pegada. Su capacidad para recortar hacia el centro y buscar el disparo será una amenaza constante para la defensa vitoriana.

ED: Lamine Yamal – La joya de la Masía partirá desde la banda, buscando el uno contra uno y generar desequilibrio con su regate y visión de juego. Lamine es el jugador más determinante del Barcelona y parece que ya hadejado atrás sus problemas de pubalgia.

EI: Raphinha – El brasileño ya se ha recuperado de su lesión y tuvo algunos minutos en Stamford Bridge. Flick podría apostar de inicio por él y volveríamos a ver e nuevo al tridente titular del FC Barcelona. No obstante, no hay que descartar que entre Ferran Torres en su lugar para no cargarle de minutos.

DC: Robert Lewandowski – El goleador polaco es la referencia indiscutible. Su oficio para jugar de espaldas y su letalidad dentro del área son la mayor esperanza de gol del Barcelona.

Así se vería la formación del Barcelona (4-3-3)

Portero : Joan García

: Joan García Defensas : Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde

: Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Alejandro Balde Mediocampistas : Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Marc Casadó, Marcus Rashford

: Lamine Yamal, Frenkie de Jong, Marc Casadó, Marcus Rashford Delanteros: Lamine Yamal, Raphinha, Robert Lewandowski

Así se vería la formación del Alavés (4-4-2)

El equipo del Chacho Coudet buscará cerrar espacios y aprovechar la velocidad de sus hombres de banda y la referencia de sus dos delanteros para sorprender al Barça.

Portero : Antonio Sivera

: Antonio Sivera Defensas : Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Yusi

: Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco, Yusi Mediocampistas : Carles Aleñá, Antonio Blanco, Carlos Vicente, Rober González

: Carles Aleñá, Antonio Blanco, Carlos Vicente, Rober González Delanteros: Lucas Boyé, Kike García

El Barcelona es amplio favorito en casa, pero el Alavés ha demostrado ser un equipo competitivo que venderá cara la derrota.

