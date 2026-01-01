Landaluce sigue sorprendiendo en Miami. Sinner y Cerúndolo avanzan a cuartos de final

Martín Landaluce celebra tras anotarse un punto contra Sebastian Korda en los octavos de final del Abierto de Miami, el martes 24 de marzo de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Jim Rassol) Jim Rassol/AP

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU.T (AP) — La nueva promesa española Martín Landaluce levantó una bola de partido y se acreditó el martes una victoria 2-6, 7-6 (6), 6-4 ante Sebastian Korda para avanzar a los cuartos de final del Abierto de Miami.

Korda venía entonado tras haber sorprendido en la ronda previa al número uno mundial Carlos Alcaraz y parecía encaminado a la victoria hasta que Landaluce, un jugador que debió sortear la fase de clasificación del torneo Masters 1000, reaccionó en el desempate del segundo set.

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Tras quedar abajo 5-6 en la muerte súbita, el español de 20 años encadenó tres puntos seguidos para llevarse la segunda manga.

Landaluce, quien entrena en la academia de Rafael Nadal en Palma de Mallorca, salvó el match point con un soberbio revés.

“Necesitaba conectar un buen golpe y me salió un ganador”, dijo Landaluce sobre el match point en contra. “Ganar así da una sensación maravillosa. Todos los jugadores españoles tienen ese espíritu: (Juan Carlos) Ferrero, (David) Ferrer, por supuesto Nadal. Y también Carlitos (Alcaraz)… cuando me he visto en esa situación me he dicho ‘tengo que hacer lo mismo’”.

Landaluce llegó a Miami sin victorias en la gira de la ATP en 2026, pero ha enlazado cuatro victorias. Como número 151, es el cuartofinalista con el ranking más bajo desde que Jim Grabb (185) lo hizo en 1994.

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Su rival de turno será el checo Jiri Lehecka (cabeza de serie 21), quien doblegó 6-4, 6-7 (4), 6-2 al estadounidense Taylor Fritz (6).

Cerúndulo se siente en casa

El idilio de Francisco Cerúndolo con Miami es inquebrantable.

Aupado por un público latinoamericano, el argentino sometió 6-4, 6-3 al francés Ugo Humbert para alcanzar los cuartos de final en las últimas cinco ediciones del torneo.

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“Esto no termina, quiero ir por más y quiero seguir”, dijo Cerúndulo.

La marcha de su compatriota argentino Tomás Etcheverry se vio frenada en octavos al caer 6-1, 6-3 ante el local Tommy Paul.

Sinner estira su racha de sets

Jannik Sinner amplió su récords de sets consecutivos ganados en citas Masters 1000 tras emplearse a fondo para derrotar 7-5, 7-6 (4) al estadounidense Alex Michelsen.

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“Hoy no sentí mi mejor tenis, así que intenté encontrar la manera de salir adelante”, dijo el italiano.

En la ronda previa, el número dos del mundo despachó en sets corridos al francés Coretin Moutet para dejar atrás un récord previo fijado por Novak Djokovic en 2016.

Ahora, Sinner cuenta con 28 sets ganados al hilo y buscará ampliar la marca al medirse contra el estadounidense Frances Tiafoe (19no preclasificado) en la ronda de cuartos.

Sinner busca convertirse en el primer hombre que completa el doblete Indian Wells-Miami (el llamado ‘Sunshine Double’) desde Roger Federer en 2017.

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“Sé que si quiero llegar lejos en este torneo, tengo que mejorar desde el fondo de la pista”, indicó Sinner. “Mañana es día libre, lo cual me ayuda”.

Coco Gauff rompe la barrera de cuartos

En su terruño, la estadounidense Coco Gauff (4ta cabeza de serie) venció 6-3, 1-6, 6-3 a la suiza Belinda Bencic (12 para avanzar por primera vez a las semifinales en Miami.

Cada una de las cuatro victorias de Gauff en esta edición han sido al máximo de tres sets. Su siguiente rival será la checa Karolina Muchova (13), victoriosa, 7-5, 7-6 (5) ante la adolescente canadiense Victoria Mboko (10).

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