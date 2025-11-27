Las claves del empate del Real Madrid ante el Elche en LaLiga

El Real Madrid fue superado en cuanto a desempeño por el Elche, pero rescató el empate en los minutos finales con un gol polémico de Bellingham.
Real Madrid se sigue desinflando y empató 2-2 en su visita al Elche para conservar el liderato de LaLiga, pero únicamente con un punto de diferencia sobre el Barcelona.
De nueva cuenta los dirigidos por Xabi Alonso no mostraron su mejor cara y casi se llevan un gran sorpresa porque el conjunto local los exhibió, les dio toque y se quedó a escasos minutos de la victoria.
Las claves
1. Elche, equipo valiente y estructurado. Ante el Barcelona ya había dado muestra de que no cambia su estilo ni se achica frente a los grandes. Más allá del resultado es un equipo que juega bien, que propone, que es solidario y que tiene futbolistas de muy buen pie.
Por momentos le dio un baile a los merengues y quedó la sensación de que mereció más.
2. Sin Mbappé no hay paraíso. El Madrid sigue sin ser un colectivo y por consecuencia depende de sus individualidades, principalmente de Mbappé, y si el francés no marca la diferencia, el equipo sufre.
Vinícius entró de cambio y no logró marcar diferencia, y Bellingham ejerció su liderazgo y consiguió el empate.
3. El peor Real Madrid. Superados absolutamente por el Elche, con dos puntas y un estilo de juego muy marcado, todo lo contrario a los blancos, que a estas alturas del curso aún no se sabe ni a lo que juegan ni lo que quieren. Nivel pésimo de todo el equipo, a excepción de Courtois, Asencio y Mbappé.
El héroe
Más allá de que varios futbolistas del Elche tuvieron un desempeño sobresaliente, la actuación del portero Iñaki Peña resultó decisiva con atajadas impresionantes tanto en el primero como en el segundo tiempo.
En los goles no tuvo nada que hacer, y en particular en el que representó el empate, todo indica que debió anularse por falta de Vinícius.
En el empate 2-2 (87’) del Real Madrid, hay un claro contacto de Vinícius sobre el arquero Iñaki Peña que el árbitro no juzgó como falta pese a que se produjo en el área chica. Bellingham igualó luego de que el brasileño incluso le sacó sangre de la nariz al guardameta local. Iñaki Peña, Héctor Fort, Álvaro Núñez, Víctor Chust, David Affengruber, Germán Valera, Marc Aguado, Aleix Febas, Diang, Rafa Mir y André Silva. Thibaut Courtois, Trent Alexander -Arnold, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Fran García, Dani Ceballos, Arda Güler,Jude Bellingham, Rodrygo y Kylian Mbappé. El próximo viernes 28 de noviembre visita al Getafe en actividad de la Jornada 14 de LaLiga. A media semana, el miércoles 26 de noviembre visita al Olympiacos en actividad de la Champions League, y el domingo 30 va a la casa del Girona, en partido de la Fecha 14 de LaLiga. Revisa aquí el calendario del Real Madrid. Con el empate el Real Madrid,se mantiene en la cima con 32 puntos, pero ya sólo le saca uno al Barcelona. Por su parte el Elche se ubica en el sitio 11 con 16 unidades. Revisa cómo quedó la clasificación en LaLiga.
