LIVE. Eva Lys – Sorana Cîrstea, în turul al doilea de la Roland Garros

Sorana Cîrstea (36 de ani, #18 WTA) s-a impus miercuri seara în turul al doilea de la Roland Garros, contra Evei Lys (24 de ani, #81 WTA), scor 6-3, 6-0, la capătul unei partide în care a reușit 11 game-uri consecutive. În turul al treilea, jucătoarea noastră o va întâlni pe învingătoarea confruntării Jasmine Paolini (30 de ani, #13 WTA) – Solana Sierra (21 de ani, #68 WTA).

Prima înfruntare pe zgură între Sorana Cîrstea și Eva Lys a avut un cadru special, poate cel mai frumos posibil pe suprafața roșie: Roland Garros, o seară caldă și o miză importantă. Calificarea în turul 3, ceea ce pentru româncă era a șasea în carieră, o premieră în cazul germancei, care anul trecut și-a bifat performanța de vârf, turul secund.

Cele două veneau cu un bilanț echilibrat al meciurilor anterioare, 1-1, Cîrstea câștigând anul acesta la Australian Open, Lys la Transylvania Open 2023, pe hard.

Veneau și cu trasee diferite la Porte d’Auteuil în turneele premergătoare. Mai multă strălucire în cazul româncei, una chiar aproape orbitoare – semifinala de la Roma –, dincolo un parcurs destul de cenușiu pentru Lys, doar turul 2 la Stuttgart și Roma.

La cum a început meciul însă, germanca a degajat mai multă energie în lovituri și precizie, în special atunci când s-a distanțat la 3-1 după un schimb de break-uri în start. „Tricolora” a părut că are nevoie de câteva minute pentru a-și echilibra jocul.

Sorana Cîrstea, de neoprit de la 3-1 în primul set

Cele două erau pregătite să evolueze pe Terenul 6, însă partida-mamut dintre Jakub Mensik și Mariano Navone, 4 ore și 41 de minute, ar fi împins mult prea mult ora de începere a meciului Cîrstea-Lys. Organizatorii au găsit soluția: mutarea pe Terenul 9, acolo unde partidele s-au derulat într-un ritm mai alert.

Lăsând în urmă ezitările de la început – Sorana a fost condusă și de Ksenia Efremova cu 3-1 în setul inaugural al meciului din turul 1 – românca a intrat într-un ritm irezistibil. Luând în cătare liniile, construind cu luciditate și executând precis, a trecut la cârma disputei de când a recuperat break-ul, apoi a egalat la 3.

Pe fază la retur, cu o agresivitate controlată și exactă, ea nu s-a mai oprit până când nu a închis setul cu 6-3.

În cel de-al doilea, după un game pe serviciul ei adjudecat la 30, cu o ușoară tentativă de presiune din partea Evei, a venit break-ul alb. Și încă un game alb cu serviciul. Și încă un break. La 4-0, calea era netedă, dar să nu uităm că se joacă pe zgură. Nu e suprafața perfectă și nici jucătoarele nu merg precum roboții.

Amenințată cu un 30-15 pe serviciul ei, Cîrstea a simțit că va fi un game dificil, cel mai complicat după minute bune de dominare și precizie. Ce rever în lung de linie a reușit, după ce fusese egalată la 40! Eva, încurajată de o partea zgomotoasă din public, a mai jucat o carte ofensivă. Și acolo parcă s-a terminat pachetul cu ași și regi.

La 5-0 în favoarea Soranei, germanca servea sub presiunea salvării mândriei mai degrabă, decât cu gândul tentativei unei reveniri. Nu a izbutit să smulgă niciun game însă în actul secund. Cu un meci rapid, controlat, și o îmbrățișare la final, Sorana s-a calificat în turul al treilea, prelungind vibrațiile frumoase de la Linz, Rouen, Madrid și, mai ales, Roma.

Cirstea d. Eva Lys 6-3 6-0 Sorana plays another fantastic match. She’s into the 3rd round of a Slam for the first time since 2023. 29th win of 2026… she’s been absolutely amazing in her final season. ✅1st Roland Garros R3 in 5 years This is the year of Sorana. 🇷🇴❤️ pic.twitter.com/YoyQLfkUCx — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 27, 2026

În turul al treilea, Cîrstea o va înfrunta pe învingătoarea din partida Jasmine Paolini (favorita 13, finalista din 2024) și argentinianca Solana Sierra.

FINAL » Eva Lys – Sorana Cîrstea 3-6, 0-6

Setul 2:

0-6 . SET și MECI Sorana! Cîrstea face set „alb” și obține un succes clar, după un început cu mici emoții

0-5 . Zece game-uri consecutive făcute de Sorana, care joacă perfect și care este la doar un game distanță de victorie

0-4 . Set dominat autoritar de jucătoarea noastră, care a trecut ca „fulgerul”, din nou, pe serviciul adversarei. Este în acest moment la două game-uri distanță de victorie și calificarea în turul al treilea

0-3. Sorana încheie rapid game-ul, din nou la 0, încă unul jucat perfect, și ajunge la 8 game-uri consecutive câștigate

0-2. Românca se descurcă excelent pe serviciul Evei Lys și câștigă game-ul la 0

0-1. Sorana începe cu game setul al doilea, după ce a fost condusă de adversară pe propriul serviciu, dar nu îi permite acesteia să facă încă un break

Setul 1:

3-6. SET Sorana! Jucătoarea noastră are o revenire fantastică și face 5 game-uri consecutive, pentru succes în primul set, la capătul a 36 de minute de joc

3-5 . De la 3-1, Sorana se desprinde la 5-3 și este la doar un game distanță de a câștiga primul set al acestui meci. Urmează la serviciu Lys, care va încerca să rămână în joc

3-4 . De la 40-15 pentru Lys, Sorana revine superb și mai face un break în acest prim set. Trei game-uri la rând pentru româncă, care se desprinde și are șansa, pe serviciu, să ia o opțiune serioasă la câștigarea primei manșe

3-3 . Două game-uri la rând făcute de Sorana, care nu mai greșește la serviciu și egalează în primul set

3-2. Al patrulea break în primele cinci game-uri. Sorana recuperează pe serviciul adversarei și se apropie

3-1. Lys face al doilea break și se desprinde. Moment complicat pentru jucătoarea noastră

2-1. Primul game câștigat pe propriul serviciu în acest meci, Lys preia conducerea

1-1 . Sorana nu reușește să se desprindă, Lys face rebreak și egalează în startul acestei partide

0-1. Break din primul game pentru Sorana, care revine superb după ce adversara ei a condus cu 40-15 în startul confruntării. Românca urmează să servească pentru a confirma break-ul

Sorana Cîrstea, favorită în duelul cu Eva Lys

Duminică, 24 mai, Sorana Cîrstea a învins-o pe Ksenia Efremova (17 ani, #625 WTA), scor 6-3, 6-1, reușind să se califice fără probleme în turul următor de la Roland Garros.

De partea cealaltă, jucătoarea din Germania s-a impus în fața Petrei Marcinko (20 de ani, #51 WTA), scor 3-6, 6-4, 6-3.

Cele două jucătoare s-au mai întâlnit de două ori până acum, victoriile fiind împărțite. Cîrstea s-a impus la Australian Open, la începutul acestui an, în timp ce Lys s-a impus la Cluj, în 2023.