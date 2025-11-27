‘Liverpool neemt geen impulsieve beslissingen’

AFP

Eredivisiekoploper PSV treft vanavond op Anfield een ploeg omgeven door vraagtekens. Het Liverpool van Arne Slot lijkt nog maar zelden op de ploeg waarmee de Nederlandse trainer vorig jaar de Premier League won.

“Liverpool is ver verwijderd van de succesformule van vorig seizoen”, stelt Vinny O’Connor van Sky Sports, die de club op de voet volgt. Ook Slot zelf noemde het al “een feit dat het ver onder de standaard van Liverpool ligt, ook onder die van mij”.

Na de nederlaag tegen Nottingham Forest (0-3) afgelopen weekend staat Liverpool twaalfde, met achttien punten uit twaalf duels. Dat zijn er dertien minder dan vorig seizoen na evenveel wedstrijden. In de zeven seizoenen onder Slots voorganger Jürgen Klopp startte de club maar één keer slechter: in 2022 stond de teller op zestien punten na twaalf duels en werd Liverpool uiteindelijk vijfde.

Engelse journalisten: ‘Slot heeft genoeg krediet na onvergetelijk kampioenschap’

Tussen de magere resultaten in de Premier League door wordt de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid (1-0 zege) gezien als lichtpuntje.

O’Connor: “Liverpool is ver verwijderd van de succesformule van vorig seizoen. En dan doen ze het toch zo goed tegen Real Madrid. Die wisselvalligheid is moeilijk te verklaren. Het overlijden van Diogo Jota heeft er flink ingehakt. Het is lastig te zeggen welke impact dat op de spelers heeft gehad en hoezeer hun spel eronder lijdt.”

Het rouwproces binnen de club kan aangewezen worden als een van de verklaringen van het geduld in Liverpool. Want: “De fans zijn tot nu toe amper kritisch op Slot”, merkt BBC-journalist Phil McNulty. “Ondanks dat de thuisnederlaag tegen Nottingham Forest de slechtste wedstrijd in lange tijd was. Dankzij het winnen van de landstitel in Slots eerste jaar heeft hij veel krediet opgebouwd bij de fans. Die laten hem niet zomaar vallen.”

“Toch is er af en toe wel kritiek geweest op zijn keuzes, bijvoorbeeld om middenvelder Dominik Szoboszlai op de rechtsbackpositie te zetten. En de dure aankopen renderen niet. Waarbij Alexander Isak toch wel het minste presteert. En Jeremie Frimpong is bijna altijd geblesseerd. Maar de vraag is wat Slot daaraan kan doen.”

Bij het geschuif met Szoboszlai in combinatie met de fysieke tegenslagen van rechtsback Frimpong wordt nog weleens terugverlangd naar Trent Alexander-Arnold, die na het kampioenschap naar Real Madrid vertrok.

“Zijn vertrek heeft Mohamed Salah weinig goed gedaan”, oordeelt O’Connor. De Engels international vormde jarenlang een succesvolle tandem met de Egyptenaar, die er dit seizoen nog niet in slaagt de ploeg als vanouds bij de hand te nemen.

Liverpool-trainers krijgen de tijd

Over één ding lijken de vaste volgers van de titelhouder in de Premier League het eens: het krediet van Slot is zeker nog niet op. “Absoluut niet. Het is nog geen zeven maanden geleden dat ze kampioen werden. Ik kom hier al dertig jaar en heb nog nooit zo veel vreugde gezien”, zegt Dominic King van de Daily Mail.

“Het was pure blijdschap. Ik heb hier grootse, spectaculaire dingen meegemaakt, maar de vreugde die dag was ongelooflijk. Dat vergeten de mensen nooit. Nu is het aan hem om het tij te keren.”