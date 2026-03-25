Los cuartos de la Liga de Campeones femenina arrancan con Madrid-Barcelona y un derbi londinense

ARCHIVO – Athenea del Castillo (centro) del Real Madrid celebra con Olga Carmona tras anotar un gol contra Arsenal en la Liga de Campeones femenina, el martes 18 de marzo de 2025, en Madrid. (AP Foto/Fran Berg) Fran Berg/AP

MADRID (AP) — Los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina comienzan esta semana con la rivalidad española entre Real Madrid y Barcelona y el duelo londinense entre las vigentes monarcas Arsenal y Chelsea.

Las ocho mejores también incluirán el capítulo más reciente de la histórica rivalidad entre Lyon y Wolfsburgo, dos de las potencias del fútbol femenino. En su debut en cuartos de final, Manchester United se medirá con Bayern Múnich.

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Barcelona, Lyon, Chelsea y Bayern Múnich obtuvieron un lugar automático en los cuartos de final al terminar entre las cuatro primeras en la nueva fase de liga. Los otros cuatro equipos sortearon los repechajes, en los que participaron los conjuntos que finalizaron del quinto al 12do lugar.

El ganador entre Madrid y Barcelona se enfrentará a Manchester United o Bayern Múnich, mientras que la otra semifinal tendrá a Arsenal o Chelsea contra Wolfsburgo o Lyon.

Los partidos de ida de las semifinales serán en abril y los de vuelta en mayo. La final será en Oslo el 23 de mayo.

Clásico español

El Barça Femení, tres veces campeona y a la caza de fijar un récord con una sexta final consecutiva, se enfrentará al Madrid el miércoles en un clásico que históricamente se ha inclinado a favor de la azulgranas en las mujeres.

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Líderes de la fase de liga, el conjunto catalán busca acceder a las semifinales de la Liga de Campeones por octava vez consecutiva. El Madrid nunca ha alcanzado la ronda de semifinales de la competición europea de clubes.

“Tengo tantos buenos recuerdos de la Liga de Campeones femenina y esos recuerdos te dan muchísima motivación para intentar que vuelva a suceder, porque es como una adicción”, comentó Caroline Graham Hansen, delantera del Barcelona.

Las rivales españolas se enfrentaron en los cuartos de final de 2021-22, con el Barcelona imponiéndose 8-3 en el global. El partido de vuelta se jugó ante lo que entonces fue una asistencia récord mundial de 91.553 personas en el Camp Nou del Barcelona. La vuelta contra el Madrid esta temporada será el primer partido femenino en el estadio recién remodelado.

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El Madrid venció al Barcelona por primera vez en 2025. Este año perdió 4-0 ante el Barcelona en la liga española, 2-0 en la Supercopa de España y 4-0 en la Copa de la Reina. Está previsto que vuelvan a enfrentarse en la liga española en Madrid el fin de semana en medio de la eliminatoria de cuartos de la Liga de Campeones.

El Madrid, que disputa su quinta campaña europea, fue séptimo en la fase de liga.

Derbi de Londres

El duelo Arsenal-Chelsea el martes en el Arsenal Stadium marcará la primera vez en la historia de la Liga de Campeones femenina en que dos equipos de la misma ciudad se enfrentan.

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Las campeonas defensoras están entre las ocho mejores por 17ma vez, un récord compartido con Lyon, mientras que Chelsea —que busca su primer trofeo en la competición— aparece en cuartos de final por séptima vez.

Chelsea terminó en el tercer puesto de la fase de liga, empatado con el Barcelona como el equipo con más goles anotados (20) y también con menos goles recibidos (3).

Arsenal fue quinto en la fase de liga y superó los playoffs con una cómoda victoria global de 7-1 sobre Leuven.

Vieja rivalidad

Wolfsburgo y Lyon escribirán el capítulo más reciente de su rivalidad a partir del martes en el Wolfsburg Arena.

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El partido de ida será el 12do enfrentamiento entre ambos en la Liga de Campeones femenina, igualando el cruce más repetido junto con Lyon/ Paris Saint-Germain. El récord se romperá en solitario en el partido de vuelta en Francia.

Wolfsburgo ganó el primer duelo —la final de 2013 en Londres— pero desde entonces Lyon ha llevado la mejor parte de la rivalidad. Ganó tres finales contra el club alemán: 2016, 2018 y 2020.

También se impuso en los cruces de cuartos de final de las temporadas 2016-17 y 2018-19, y logró dos victorias en la fase de grupos la temporada pasada. Lyon también ganó su enfrentamiento en la fase de liga esta temporada.

Lyon, con ocho títulos, quedó en el segundo puesto de la fase de liga, mientras que Wolfsburgo, dos veces campeonas, fue noveno y superó a Juventus en los repechajes.

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Debut del United

El debut del Manchester United en cuartos de final será el miércoles en casa contra el Bayern Múnich, que busca alcanzar su tercera semifinal.

Los clubes se enfrentan por primera vez en una competición de clubes femeninos de la UEFA.

Lea Schüller se incorporó al United en enero tras marcar más de 100 goles en cinco años y medio con el Bayern. Julia Zigiotti Olme y Fridolina Rolfö, del United, también son ex del Bayern.

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El Bayern fue cuarto en la fase de liga, mientras que el United terminó sexto.

La única derrota del Bayern en la fase de liga fue una goleada 7-1 ante el Barcelona en la primera jornada.

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