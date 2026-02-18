Medellín se estrena en Libertadores vs Liverpool en el momento más delicado del proceso Restrepo

Llegó la hora de la Copa. Deportivo Independiente Medellín visita a Liverpool de Uruguay en el arranque de la Fase 2 de la CONMEBOL Libertadores, en un contexto que mezcla ilusión internacional y dudas locales. El equipo de Alejandro Restrepo solo suma una victoria en lo que va de 2026, ha disputado siete partidos y sus números reflejan un momento complicado: 8 goles a favor y 10 en contra, con apenas una portería en cero.

“El momento no es ideal, pero el técnico confía en que la competencia continental puede marcar un punto de quiebre. “Competir a nivel internacional siempre da ese plus y esa mentalidad positiva”, explicó en SportsCenter de ESPN, recordando que el cupo se consiguió por mérito propio, tras una buena reclasificación en el torneo anterior.

El entrenador también puso el foco en el contexto del cruce: “Sabemos que estamos al frente de una gran oportunidad mañana, empezando acá en Uruguay de visitante y en ocho días cerrando en casa”. Para él, el mensaje es claro: “Positivos del buen equipo que tenemos, de los grandes jugadores que ya teníamos y de los que han ido llegando”.

En lo táctico, no habló de revoluciones sino de ajustes finos: “Son esos pequeños detalles que hablamos tanto los entrenadores, que sabemos que pueden definir partidos”. Reconoció que el arranque de temporada no ha sido sencillo: “No ha sido un arranque fácil de campeonato por distintas situaciones”, pero también subrayó una mejora reciente: “En los últimos partidos consideramos que el equipo ha mejorado su prestación”.

El técnico también valoró la adaptación de los refuerzos: “Esos jugadores nuevos van adquiriendo los conceptos de nuestra idea de juego, la forma en que el equipo compite y se quiere expresar en la cancha”. Además, apuntó a un aspecto colectivo que considera clave: “Ser más compactos también como equipo, creo que es un punto que necesitábamos”.

Sobre Liverpool, advirtió que, pese a los cambios, hay señales claras: “Hemos visto un equipo que tiene claro a qué juega, que tiene una estructura ya definida”. Y explicó el enfoque: “Estar atentos a las características individuales, a esos patrones que hemos podido analizar de ellos como equipo, poderlos contrarrestar e intentar hacer también nuestro juego”.

En medio de la exigencia y las críticas, Restrepo fue contundente sobre su postura personal: “No perder el foco”. Y cerró con una frase que resume su momento: “Mantener viva esa convicción de que se están haciendo las cosas bien… los resultados están más cerca de llegar”.

Medellín sabe que la Libertadores no espera procesos largos ni excusas. En Uruguay empieza una prueba seria para un equipo que necesita resultados y que encuentra en la CONMEBOL Libertadores una oportunidad para respaldar con hechos el discurso de su entrenador.