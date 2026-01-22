Mikie Sherrill inaugural ball as NJ governor: See photos

By / January 22, 2026

Jan. 20, 2026Updated Jan. 21, 2026, 2:17 p.m. ET

Gov. Mikie Sherrill dances with her husband, Jason Hedberg, at Sherrill’s inaugural governor’s ball at the American Dream Mall, Jan 20, 2026, East Rutherford, NJ, USA.

Yannick Peterhans, Yannick Peterhans/NorthJersey.com

