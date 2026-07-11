Mundial 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 11 de julio? Horarios y enfrentamientos

By / July 11, 2026


CNN Español — 

El Mundial 2026 completará este sábado el cuadro de semifinales, con cuatro equipos peleando por los últimos dos lugares disponibles: Noruega, Inglaterra, Argentina y Suiza. Será el último día de doble jornada de la Copa del Mundo, así que es ideal para no perderse detalles.

🏟️ Estadio Miami

🏠 Miami Gardens, Florida, Estados Unidos

  • 5 p.m. de Miami.

  • 2 p.m. de Los Ángeles.

  • 3 p.m. de Ciudad de México.

  • 4 p.m. de Bogotá.

  • 6 p.m. de Buenos Aires.

  • 11 p.m. de Madrid.

Posibles formaciones

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

• Fuente:

CNN
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Por Mauricio Medrano, CNN en Español

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07:00 ET (11:00 GMT) 11 de julio de 2026

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El “Remo vikingo” invade Ocean Drive antes del duelo entre Noruega e Inglaterra

00:48

🏟️ Estadio Kansas City

🏠 Kansas City, Missouri, Estados Unidos

  • 9 p.m. de Miami.

  • 6 p.m. de Los Ángeles.

  • 7 p.m. de Ciudad de México.

  • 8 p.m. de Bogotá.

  • 10 p.m. de Buenos Aires.

  • 3 a.m. (ya domingo) de Madrid.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder, Rubén Vargas; y Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

• Fuente:

CNN
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Por Mauricio Medrano, CNN en Español

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07:00 ET (11:00 GMT) 11 de julio de 2026

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<p>Suiza afronta una de las citas más importantes de su historia reciente al disputar los cuartos de final de un Mundial por primera vez en 72 años. En la antesala del duelo ante la vigente campeona, Argentina, el capitán Granit Xhaka descartó que el encuentro represente una revancha de la eliminación sufrida en 2014 y reconoció la dificultad de contener a Lionel Messi durante los 90 minutos.” class=”image__dam-img image__dam-img–loading” onload=’this.classList.remove(‘image__dam-img–loading’)’ onerror=”imageLoadError(this)” height=”1080″ width=”1920″/></source></picture> </div> </div></div> </p></div> </div> <div class=

“No sé si podremos detener a Messi”: Xhaka reconoce el reto, pero descarta que el duelo ante Argentina sea una revancha

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