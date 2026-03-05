Nacional vs Millonarios se define bajo los tres palos: Ospina y Novoa, cara a cara en el duelo de Sudamericana

El duelo entre Nacional y Millonarios por la Conmebol Sudamericana no solo se jugará en el medio campo ni en el área rival. En un partido único, donde el margen de error es mínimo, el protagonismo puede estar bajo los tres palos. Y allí aparecen dos nombres con realidades distintas: David Ospina y Diego Novoa.

El Atanasio Girardot será el escenario de un clásico continental que puede definirse por un detalle, una atajada o un error. En ese contexto, la experiencia y la personalidad pesan tanto como la táctica.

Ospina, jerarquía y regreso tras la lesión

David Ospina es mundialista, referente histórico de la Selección Colombia y con títulos en Europa y en el fútbol colombiano, su nombre impone respeto. Sin embargo, su inicio de temporada 2026 no fue sencillo.

Sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha que lo obligó a perderse varios partidos del arranque de la Liga BetPlay. Nacional tuvo que afrontar ese tramo sin su capitán bajo los tres palos mientras completaba su proceso de recuperación. Su regreso ha sido progresivo, buscando recuperar ritmo competitivo y liderazgo en una defensa que exige orden y seguridad.

Más allá del presente físico, Ospina es un arquero acostumbrado a noches grandes. Con Atlético Nacional ha levantado títulos de liga (Apertura 2005, Apertura 2007 y Finalización 2007), además de la Copa Colombia y la Superliga, sumando varios trofeos en su paso por el club. Esa experiencia y mentalidad ganadora pueden ser determinantes en un partido donde la presión será constante.

Novoa, la oportunidad de consolidarse

En la otra orilla estará Diego Novoa, arquero que ha asumido el reto de custodiar el arco azul en una temporada exigente. A diferencia de Ospina, Novoa no cuenta con un palmarés amplio en su carrera, lo que convierte este tipo de partidos en una oportunidad para marcar un antes y un después.

Para el guardameta embajador, el clásico en Medellín representa algo más que una clasificación: es la posibilidad de consolidarse en el puesto y demostrar que puede responder en escenarios de máxima tensión.

Lega con continuidad en competencia y con la responsabilidad de sostener a un equipo que deberá resistir momentos de presión en territorio verdolaga.

Experiencia contra hambre competitiva

El contraste es claro. De un lado, un arquero con recorrido internacional y títulos en su hoja de vida. Del otro, un portero que busca escribir su propia historia en partidos de alto calibre.

En un duelo a partido único por la Sudamericana, los arqueros pueden convertirse en héroes silenciosos o en protagonistas inesperados. Un penal, un remate en el último minuto o una serie de atajadas pueden inclinar la balanza.

El clásico entre Nacional y Millonarios promete intensidad, fricción y emoción. Pero cuando la tensión alcance su punto máximo, todas las miradas apuntarán al arco. Porque en noches como estas, el camino a la clasificación suele pasar por las manos del último hombre.