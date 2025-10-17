Nice Until Rain And Wind Arrive In Cincinnati
NEWS FIVE. ALL RIGHT, RACHEL, THANK YOU SO MUCH. IT’S LOOKING BEAUTIFUL OUT THERE. FANTASTIC FOR WHITEOUT. YEAH, ABSOLUTELY. BUT YOU MIGHT NEED A SWEATSHIRT OR A JACKET LIKE RACHEL HAD ON HERE. CHIEF METEOROLOGIST KEVIN ROBINSON. HI, THERE. HI, GUYS. RACHEL HAD THE GROUND VIEW. I CAN GIVE YOU A VIEW FROM UP TOP HERE. AS WE LOOK DOWN AT PAYCOR STADIUM, AS THE CROWDS REALLY BEGIN TO FLOW INTO THE STADIUM. WHAT A BEAUTIFUL EVENING. RIGHT NOW IT’S GOING TO TRANSITION INTO A COOL TO EVENTUALLY CHILLY NIGHT. SO, AS RACHEL HEAD ON, YOU MIGHT NEED A LIGHT JACKET OR A SWEATER. PULL OVER A HOODIE. SOMETHING AS A CHILL SETTLES IN. AS THE SUN GOES DOWN. IT’S GOING DOWN NOW BEFORE 7:00. BY THE WAY, 66 OUTSIDE WINDS ARE RELATIVELY LIGHT. YOU LOOK AT THE HUMIDITY AND DEW POINT. REMEMBER THESE TWO NUMBERS LIKE TO GET RELATIVELY CLOSE ON THESE LONGER FALL NIGHTS NOW. AND THAT’S WHY IT’S GOING TO EVENTUALLY TURN OUT TO BE A CHILLY NIGHT. NOT BAD THIS AFTERNOON EVERYONE. TODAY WELL INTO THE MID 60S, KNOCKING ON THE DOOR OF 70 FOR MOST OF US OFFICIALLY AT 68. THAT’S WHERE WE TOPPED OUT HERE IN CINCINNATI. SO YOU CAN SEE TEMPERATURES NOW ARE GRADUALLY BEGINNING TO SLIP THEIR WAY BACK THROUGH THE MID 60S. BUT IT’S GOING TO BE A FANTASTIC NIGHT FOR FOOTBALL IN TERMS OF WEATHER DOWN THERE AT PAYCOR STADIUM. HERE’S YOUR TEMPERATURES TUMBLING THROUGH THE 50S. THAT’S WHY I SAY AGAIN AS THE NIGHT GOES ON AND THE GAME WEARS ON, A LITTLE CHILL WILL BEGIN TO KIND OF DESCEND THERE INTO THE STADIUM. ALL RIGHT. OVERNIGHT LOWS ON OUR WAY TO A CHILLY NIGHT. MOST OF US WILL DIP BETWEEN ABOUT 40 AND 45 BY FIRST THING TOMORROW MORNING. SO AGAIN, IT IS GOING TO BE ONE OF THOSE CRISP, COOL FALL NIGHTS. BUT WOW, LOOK AT THIS. TOMORROW, THE RETURN OF SUNSHINE WILL HAVE HIGHS BACK AROUND 70 OR 70 PLUS. MAYBE BY A DEGREE OR TWO. WE SHOULD TOP OUT ABOUT 71 HERE IN CINCINNATI. SO NO RAIN TOMORROW. NO RAIN DURING THE DAY ON SATURDAY. SATURDAY NIGHT RAIN CHANCES GO UP AFTER ABOUT 9 OR 10, PROBABLY NEAR MIDNIGHT. HERE IN THE METRO. IMPACTS THE GREATEST ON SUNDAY. DON’T EXPECT A LOT OF RAIN OUT OF THIS THOUGH, AND I DON’T HAVE A LOT OF THUNDER OR THUNDERSTORMS EITHER IN THE FORECAST. I THINK OUR GREATEST IMPACT WILL COME ON SUNDAY, ALBEIT IT’S GOING TO BE WINDY BOTH SATURDAY AND SUNDAY. I THINK THE WIND GUSTS ON SUNDAY, GENERALLY IN A 30 TO 40 MILE AN HOUR RANGE, BUT I CAN’T RULE OUT A FEW FOLKS GUSTING CLOSER TO 50. AND THAT’S WHY WE DO HAVE THE LOW END CHANCE FOR MAYBE A FEW SPOTTY POWER OUTAGES, ESPECIALLY GIVEN ALL THE FOLIAGE. THERE’S STILL PLENTY OF LEAVES ON THE TREES. THE SEVERE THREAT IS NOT ZERO, BUT IT REMAINS AWFULLY LOW. AND TO BE HONEST WITH YOU, IT’S NOT MY GREATEST CONCERN. AGAIN, I THINK THE WINDS WILL BE A BIGGER ISSUE FOR US. AND IN TERMS OF RAINFALL, NOT MUCH. MOST OF US WILL ONLY PICK UP AROUND A QUARTER OF AN INCH OF RAINFALL. SO THIS ISN’T A BIG RAINMAKER. IT’S MORE OF A WIND MAKER AND BLOWS IN SOME CHILLY FALL AIR. BEAUTIFUL TOMORROW NIGHT. THESE ARE HIGH CLOUDS. FANTASTIC EVENING FOR HIGH SCHOOL FOOTBALL. SATURDAY AGAIN DURING THE DAY LOOKS FANTASTIC. WARM AND WINDY. LOOK WHAT HAPPENS THOUGH. 910 DOWNPOURS. PROBABLY A GUSTY LINE OF DOWNPOURS. NOT WITH A LOT OF LIGHTNING AND THUNDER THOUGH. AND THEN APPROACHING THE CORE OF THE TRI-STATE CLOSER TO MIDNIGHT. AND THEN WE’LL DEAL WITH COOLER AIR THAT SPILLS IN DURING THE DAY SUNDAY, WITH OCCASIONALLY A FEW SHOWERS. BUT HERE’S THOSE WINDS GUSTING 30 TO 40. BUT I CAN’T RULE OUT AGAIN, A 50 GUST ON SUNDAY. SO CLEAR AND CHILLY TONIGHT. DOWN TO 44 EVENTUALLY BY MORNING AND THEN TOMORROW. WHAT A FANTASTIC OCTOBER. DAY 71 FOR YOUR AFTERNOON HIGH. SO A LITTLE BIT OF A CHILL TO START OUT FIRST THING IN THE MORNING, BUT THEN BY AFTERNOON IT’S GREAT. AND LOOK AT THE MILD TEMPERATURES IN THE EVENING TOMORROW. HERE’S YOUR SEVEN DAY FORECAST. I DO REALLY QUICKLY WANT TO SHOW YOU YOUR HIGH SCHOOL FOOTBALL FORECAST FOR TOMORROW EVENING. IT LOOKS SPECTACULAR. THE BLITZ WILL BE UP THERE AT FAIRFIELD. TEMPERATURES IN THE 60S SLIPPING INTO THE 50S NEAR RECORD WARMTH MAYBE ON SATURDAY. AND IT’S THAT SHOCK TO THE SYSTEM. BY SUNDAY NIGHT DOWN TO 43. ALL RIGHT, KEVIN, WE’LL BRACE OURSELVE
Great fall weather until a potent cold front brings rain and wind Saturday night into Sunday.
