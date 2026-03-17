North Allegheny issues flexible instruction day Monday, March 16

North Allegheny School District declares fifth flexible instruction day amid windstorm cleanup
BREAKING TONIGHT — BREAKING TONIGHT A CONFRONTATION AT WHAT WAS SUPPOSED TO BE A PEACEFUL PROTEST AT THE SITE WHERE A TEENAGE BOY WAS KILLED. WE JUST SPOKE WITH THE CHIEF ABOUT WHAT HAPPENED AND STILL CLEANING UP AFTER THE STORM. TENS OF THOUSANDS REMAIN WITHOUT POWER. NEW DETAILS ABOUT WHEN SERVICE IS EXPECTED TO BE RESTORED. AND A WARM SURGE ACROSS THE AREA TODAY IS SHORT LIVED. THE TEMPERATURE CHANGING FRONT WAITING IN THE WINGS FOR MONDAY. I’LL TIME EVERYTHING OUT FOR YOU. STRAIGHT AHEAD. PITTSBURGH’S ACTION NEWS FOUR AT SIX STARTS NOW. BREAKING TONIGHT, A CONFRONTATION WITH POLICE LEADS TO AN ARREST IN WEST MIFFLIN. THANKS FOR JOINING US TONIGHT. I’M CHANDI CHAPMAN AND PITTSBURGH’S ACTION NEWS FOUR REPORTER JORDAN CIOPPA IS LIVE THERE TONIGHT. JORDAN. THIS STARTED AS A PEACEFUL DEMONSTRATION. WHAT HAPPENED? I GOT YOU. WELL, THIS WALK WAS PLANNED IN HONOR OF A YOUNG BOY WHO WAS KILLED RIGHT IN THIS AREA A FEW MONTHS AGO. NOW, THE AFTERNOON TOOK A TURN WHEN POLICE WERE CALLED BECAUSE PROTESTERS WERE BLOCKING TRAFFIC. THAT’S ACCORDING TO THE WEST MIFFLIN POLICE CHIEF. TERRELL BYERS, JUNIOR, AFFECTIONATELY KNOWN AS TJ, WAS ONLY 13 YEARS OLD WHEN HIS LIFE ENDED IN DECEMBER 2025. THE EAST ALLEGHENY STUDENT WAS HIT BY A CAR ON KENNYWOOD BOULEVARD TODAY. DOZENS OF PEOPLE SHOWED UP TO A WALK FOR JUSTICE ORGANIZED BY TJ’S MOM, NAOMI WHITE. SHE IS PETITIONING FOR KENNYWOOD BOULEVARD TO BE RENAMED TERRELL BYERS JUNIOR BOULEVARD. THE PROTESTS STARTED OUT PEACEFUL BUT ENDED WITH MULTIPLE ARRESTS. I CAME HERE BECAUSE I WANT MY JUSTICE FOR MY SON. I DESERVE THAT HE DESERVED THAT. HE’S AN INNOCENT KID. LOCKED MY BROTHER UP. THEY TOOK HIM. THEY TOOK HIS DAD TO JAIL. THEY TOOK HIM FOR NO REASON BECAUSE HE WAS PROTESTING FOR HIS SON. ONE OF THE PROTESTERS SHARED THIS VIDEO WITH PITTSBURGH’S ACTION NEWS. FOUR WEST MIFFLIN POLICE CHIEF GREGORY MCAULIFFE CALLED THE PROTESTS UNPLANNED. HE SAID THEY HAD RECEIVED MANY CALLS BECAUSE THERE WERE 50 TO 60 PEOPLE WALKING AND BLOCKING TRAFFIC ON 837. ACCORDING TO THE CHIEF, SOME PEOPLE BECAME AGGRESSIVE WHEN OFFICERS TRIED TO REMOVE THEM FROM THE STREET. THAT’S WHEN POLICE USED PEPPER SPRAY. THE CHIEF SAYS FOUR PEOPLE WERE ARRESTED. BUT THE YOUNG MAN, THE MOTHER. I JUST TOLD HER SHE HAD REACHED OUT TO ME. WE COULD HAVE MADE ARRANGEMENTS TO MAKE THIS A SAFE PROTEST. NOW, THE CHIEF SAID ONE OFFICER WAS SLIGHTLY INJURED BUT IS OKAY. OTHER PEOPLE WERE TREATED FOR THE PEPPER SPRAY. NOBODY WAS TAKEN TO THE HOSPITAL. COVERING ALLEGHENY COUNTY IN WEST MIFFLIN. I’M JORDAN CIOPPA, PITTSBURGH’S ACTION NEWS FOUR. THOUSANDS OF LOCAL HOMEOWNERS ARE STARTING THIS WEEK THE SAME WAY THEY ENDED LAST WEEK WITH NO POWER. CLEANUP CONTINUES FROM FRIDAY’S WINDSTORMS. TREES AND WIRES ARE DOWN AND POWER IS STILL OUT. WE GOT A CALL FROM NEIGHBORS ALONG PRESIDENTIAL DRIVE IN ALLISON PARK. THE STORM LEFT THIS UTILITY POLE DANGLING ACROSS PART OF BABCOCK BOULEVARD. THE POWER LINES ARE THE ONLY THING HOLDING IT UP. ROADS IN THE AREA REMAIN CLOSED WHILE CREWS WORK TO FIX THAT ISSUE, AND NEIGHBORS TELL US THEY’VE BEEN PATIENT, BUT THEY’RE GROWING TIRED OF WAITING. SEEMS LIKE A SITUATION THAT THEY SHOULD PUT HIGHER UP ON THEIR PRIORITY. AND THEY JUST SAID THAT EVERYTHING IS GIVEN THE SAME PRIORITY, WHICH I UNDERSTAND. BUT YOU KNOW, THERE SHOULD BE SOME SORT OF CASES WHERE, YOU KNOW, LIKE THIS THAT ARE SEEM KIND OF SLOW. IT NEEDS TO BE DONE A LITTLE BIT SOONER. LOCAL TREE COMPANIES HAVE BEEN BUSY ALL WEEKEND LONG. THIS IS WHAT DRIVE IN FOREST HILLS NEIGHBORS TELL US. THEY’RE STILL WITHOUT POWER. AND YARDS ARE LITTERED WITH DOWNED LINES. AND AS WE HEAD INTO MONDAY, TENS OF THOUSANDS OF POWER CUSTOMERS REMAIN WITHOUT SERVICE. AT LAST REPORT. DUQUESNE LIGHT WAS WORKING TO RESTORE MORE THAN 38,000 CUSTOMERS. IN A STATEMENT, THEY SAID THEY ARE WORKING TO HAVE EVERYONE BACK ONLINE BY MONDAY AT 11 P.M., AND WEST PENN POWER IS REPORTING A LITTLE MORE THAN 13,000 OUTAGES. THEY SAY SOME OF THOSE CUSTOMERS WILL NOT SEE SERVICE RESTORED UNTIL MONDAY AFTERNOON OR EVENING, AND THERE ARE SEVERAL ROADS IN THE AREA THAT ARE STILL CLOSED BECAUSE OF DOWNED TREES AND WIRES. THEY INCLUDE PARTS OF NOBLE’S TOWN ROAD IN COLLIER AND PARTS OF BULL CREEK ROAD AND BAKERSTOWN ROAD IN FAWN TOWNSHIP IN ALLEGHENY COUNTY IN BEAVER COUNTY. WATCH FOR DOWNED TREE ON BRODHEAD ROAD IN HOPEWELL. ALSO, CLOSURES ALONG DOGWOOD DRIVE AND HARMONY ROAD AND DOUGHERTY TOWNSHIP IN LAWRENCE COUNTY. THERE IS A CLOSURE ON SHORE ROAD IN WASHINGTON TOWNSHIP AND ALONG ROUTE 351 IN LITTLE BEAVER TOWNSHIP. NOW THE PITTSBURGH’S ACTION WEATHER. WARMER TEMPERATURES AND WINDY TODAY, BUT CHANGES ARE COMING FOR MONDAY AND MAYBE EVEN A FEW FLURRIES. METEOROLOGIST JEFF VERSZYLA IS HERE. MONDAY IS AN IMPACT DAY, RIGHT JEFF? YEAH. WE’LL SEE A COLD FRONT COMING THROUGH THE AREA TOMORROW MORNING. AHEAD OF IT THOUGH IT WILL STAY MILD THE REST OF TONIGHT AND TO START THE DAY TOMORROW. RIGHT NOW IT IS 69 DEGREES WITH MANY NEIGHBORHOODS FLIRTING WITH 70 THIS AFTERNOON. ON THE HEELS OF A SOUTH TO SOUTHEAST WIND COMING IN AT 25 MILES AN HOUR, BLOWING IN THAT MILDER AIR, WHICH WILL STAY WITH US THROUGH THIS EVENING AND OVERNIGHT TONIGHT. WIND ADVISORIES GOING TO GO INTO EFFECT AT MIDNIGHT TONIGHT. WE’LL CONTINUE TO SEE GUSTS RIGHT AROUND 35 MILES AN HOUR THIS EVENING. OVERNIGHT TONIGHT AND INTO THE DAY TOMORROW AS WELL. YOU CAN SEE ON FUTURECAST FIRST THING TOMORROW MORNING AHEAD OF THE COLD FRONT, THERE WILL BE A LINE OF SHOWERS COMING THROUGH THE AREA BETWEEN ABOUT SEVEN AND 10 A.M. THE COLD FRONT ITSELF PROBABLY DOESN’T MOVE THROUGH UNTIL ABOUT 11:00 OR NOON. AND THEN AT THAT POINT, TEMPERATURES WILL START TO TAKE A TUMBLE. SO SHOWERS BETWEEN 7 AND 10 A.M. TOMORROW MORNING. TEMPERATURES IN THE LOW 60S WITH AFTERNOON TEMPERATURES IN THE LOW 40S. AND WIND GUSTS WILL BE AGAIN RIGHT IN THAT NEIGHBORHOOD OF 35 MILES AN HOUR. AS WE HEAD THROUGH TONIGHT INTO THE DAY TOMORROW AS WELL. I’LL TIME EVERYTHING OUT FOR YOU HOUR BY HOUR AND LET YOU KNOW HOW COLD IT’S GOING TO GET ON TUESDAY IN THE FULL FORECAST IN A FEW MINUTES. THE CALIFORNIA AREA SCHOOL DISTRICT WILL HAVE COUNSELORS ON HAND TOMORROW AFTER A 16 YEAR OLD STUDENT DIED. THE STUDENT WAS RIDING AN ELECTRIC DIRT BIKE NEAR HIGHLAND DRIVE ON FRIDAY EVENING. POLICE SAY HE HIT A TREE WHICH HAD FALLEN ACROSS THE ROAD. HE WAS THROWN FROM THE BIKE OVER A NEARBY EMBANKMENT. THE ROSCOE VOLUNTEER FIRE COMPANY IDENTIFIES THE TEEN AS 16 YEAR OLD AIDEN STALL OF ROSCOE. THE DEPARTMENT IS ARRANGING FUNDRAISERS TO HELP HIS FAMILY. POLICE IN INDIANA HAVE ARRESTED A MAN WHO THEY SAY THREATENED TO SHOOT UP THE SAINT PATRICK’S DAY PARADE ON SATURDAY IN THAT BOROUGH. 18 YEAR OLD CHASE MANSFIELD OF INDIANA, WAS TAKEN INTO CUSTODY ALONG THE PARADE ROUTE. WITNESSES NOTIFIED POLICE OF THE THREATS, AND OFFICERS FOUND MANSFIELD NEARBY ON PHILADELPHIA STREET. HE’S FACING CHARGES OF TERRORISTIC THREATS AND DISORDERLY CONDUCT. THE CHIEF SAYS NO WEAPONS WERE FOUND IN HIS POSSESSION. NOW TO THE LATEST DEVELOPMENTS IN THE WAR IN IRAN. THE COUNTRY’S NEW SUPREME LEADER VOWING TO KEEP BLOCKING THE STRAIT OF HORMUZ AS GLOBAL GAS PRICES RISE. ABC REPORTER TOM SOPHIE HAS AN UPDATE TONIGHT. WITH OVERWHELMING FIREPOWER IN THE SKIES OVER IRAN. THE U.S. AND ISRAEL SAY THEY’VE DESTROYED MOST OF IRAN’S MISSILE LAUNCHERS. NAVY AND OTHER MILITARY ASSETS KEY TO THE IRANIAN REGIME. BUT IRAN IS CONTINUING TO STRIKE BACK, STILL LAUNCHING MISSILES AND DRONES THROUGHOUT THE REGION, EVEN TAKING AIM AT THE WORLD’S OIL SUPPLY. U.S. CITIZENS IN IRAQ ARE BEING URGED TO LEAVE IMMEDIATELY. THE SITUATION THERE DETERIORATES. IRAN OR ITS PROXIES, STRIKING THE U.S. EMBASSY IN BAGHDAD SATURDAY. ALL OIL AND GAS PRODUCTION NOW SUSPENDED IN IRAQ, AND THERE CONTINUE TO BE CONCERNS OVER THE STRAIT OF HORMUZ OIL TANKERS SEEN BURNING IN THE NARROW WATERWAY. THIS VITAL PATH, THROUGH WHICH 20% OF THE WORLD’S OIL FLOWS IS EFFECTIVELY CLOSED. PRESIDENT TRUMP ON SOCIAL MEDIA IS CALLING FOR OTHER COUNTRIES TO STEP IN AND ASSIST WITH THE ESCALATING CRISIS IN THE STRAIT OF HORMUZ, ARGUING THAT IT, QUOTE, SHOULD HAVE ALWAYS BEEN A TEAM EFFORT. AND THOUSANDS MORE U.S. FORCES ARE HEADING TO THE MIDDLE EAST, INCLUDING 2200 MARINES ABOARD THREE NAVY AMPHIBIOUS SHIPS. ALL U.S. MILITARY ASSETS. AND AGAIN, AS PRESIDENT TRUMP MENTIONED, OF OTHER COUNTRIES WILL WORK TO OPEN THE STRAITS. RIGHT NOW, OUR FOCUS IS DESTROYING THEIR MILITARY CAPABILITIES, INCLUDING THOSE THAT ARE USED SPECIFICALLY TO THREATEN THE STRAITS. ALL OF THIS TAKING A TOLL ON THE GLOBAL ECONOMY. OIL PRICES THIS WEEK HITTING MORE THAN $100 A BARREL FOR THE FIRST TIME SINCE 2022. SURGING GAS PRICES IN THE U.S. MORE THAN $0.70 A GALLON SINCE THE WAR BEGAN 16 DAYS AGO. IT COULD TAKE WEEKS TO MONTHS TO GET MUCH OF THE SUPPLY THAT’S CURRENTLY BEEN IDLED IN THE MIDDLE EAST. BACK ONLINE AGAIN. AND THAT MEANS IT’S COMPOUNDING THE DISRUPTIONS TO SUPPLY CHAINS THE WORLD OVER THE U.S., TAPPING THE STRATEGIC PETROLEUM RESERVE AUTHORIZED TO RELEASE 172 MILLION BARRELS, PART OF A COORDINATED EFFORT WITH MORE THAN 30 COUNTRI
North Allegheny School District declares fifth flexible instruction day amid windstorm cleanup
Updated: 6:53 PM EDT Mar 15, 2026
North Allegheny School District announced it will implement its fifth flexible instruction day on Monday, saying high winds have resulted in multiple bus routes being inaccessible. In a release Sunday, the district said its flexible instruction day is in place for March 16, 2026. In addition, all after-school athletic activities have been postponed. The district said high winds on Friday resulted in several bus routes becoming unsafe and inaccessible due to fallen trees and power lines. With a wind advisory now in place across the region until Monday morning, the district said transportation services may be impacted on Tuesday or longer. "Some routes may require temporary adjustments, including alternative routes or bus stops, which could result in delays," the district said in the release. North Allegheny said with Monday's closure, it has exhausted its five state-permitted flexible instructional days. The school said any additional closures will be designated as remote learning days. "The state permits schools to implement remote learning days without requiring those days to be made up in person," the release said. "During remote learning days, students will follow the same asynchronous instructional expectations and procedures used during flexible instructional days." For additional information, you can visit the district's website here.
North Allegheny School District announced it will implement its fifth flexible instruction day on Monday, saying high winds have resulted in multiple bus routes being inaccessible.
VIDEO: Top stories on Pittsburgh’s Action News 4
In a release Sunday, the district said its flexible instruction day is in place for March 16, 2026. In addition, all after-school athletic activities have been postponed.
The district said high winds on Friday resulted in several bus routes becoming unsafe and inaccessible due to fallen trees and power lines.
With a wind advisory now in place across the region until Monday morning, the district said transportation services may be impacted on Tuesday or longer.
“Some routes may require temporary adjustments, including alternative routes or bus stops, which could result in delays,” the district said in the release.
North Allegheny said with Monday’s closure, it has exhausted its five state-permitted flexible instructional days. The school said any additional closures will be designated as remote learning days.
“The state permits schools to implement remote learning days without requiring those days to be made up in person,” the release said. “During remote learning days, students will follow the same asynchronous instructional expectations and procedures used during flexible instructional days.”
For additional information, you can visit the district’s website here.
