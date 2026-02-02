‘Olağanüstü yetenekli’ bayan Gökçe… Türk CEO’dan ABD’de ‘sahte vize’ vurgunu

New York merkezli teknoloji şirketi Kalder Inc.’in kurucusu ve CEO’su olan Türk işinsanı Gökçe Güven (26), markalara ‘global sadakat programları’ sunan şirketinin finansal durumu ve iş ortaklıkları hakkında yatırımcıları yanıltarak yaklaşık 7 milyon dolar topladığı ve bu beyanları da ‘olağanüstü yetenekli’ kişilere ayrılan O-1A vizesini de elde etmek amacıyla kullandığı iddiasıyla karşı karşıya.

‘YATIRIMCILARI KANDIRDI’

ABD Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde 29 Ocak’ta paylaşılan basın bültenine göre, Güven hakkında New York Güney Bölgesi Savcılığı tarafından ‘menkul kıymet dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık, vize dolandırıcılığı ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı’ suçlamalarıyla iddianame düzenlendi. İddianameye göre Kalder’in gelirleri, müşteri sayısı ve ticari ortaklıkları konusunda yatırımcılara gerçeği yansıtmayan bilgiler veren Güven, yaptığı ‘şişirilmiş’ tanıtım sunumlarında Kalder’i aktif olarak kullanan 26 marka bulunduğu ve 53 markanın ücretsiz deneme sürecinde yer aldığını öne sürdü.

‘İKİ AYRI DEFTER TUTULDU’

İddialara göre, tanıtım sunumlarında Kalder’in gelirlerinin Şubat 2023’ten bu yana aylık olarak istikrarlı bir şekilde arttığı ve Mart 2024 itibarıyla yıllık tekrarlayan gelirlerinin 1.2 milyon dolara ulaştığı yönünde yanlış bilgiler de yer aldı. Dahası Güven, biri dışarıdan bir muhasebe firması tarafından hazırlanan ve şirket içi kullanım için olan doğru kayıtlar; diğeri ise 2024’te Kalder’in tohum yatırım turu sırasında yatırımcılara ve potansiyel yatırımcılara dağıttığı şişirilmiş rakamlar içeren iki ayrı mali kayıt tuttu. Güven, ‘güvenini’ kazandığı yatırımcılardan, söz konusu tur vesilesiyle 7 milyon dolar topladı.

‘ŞİRKETİNİ KENDİNE SPONSOR YAPTI’

İddianamede Güven’e yöneltilen suçlamalar yalnızca finansal dolandırıcılıkla sınırlı değil. Güven’in öğrenci vizesinin sona ermesinin ardından ABD’de kalmak ve çalışmak için başvurduğu ‘olağanüstü yetenek’ kategorisindeki O-1A vizesi sürecinde de sahtecilik yaptığı ileri sürüldü. Kendi şirketinin ‘başarılarını’ kendisine sponsor olarak gösteren Güven, başvuru dosyasında yer alan bazı destek ve referans mektuplarını, üst düzey yöneticiler tarafından yazılmış ve imzalanmış gibi gösterdi.

TOPLAM 52 YIL YATARI VAR

İddianameye göre Güven, menkul kıymet dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık suçundan 20’şer yıl hapis cezasına, vize dolandırıcılığından 10 yıl hapis cezasına ve ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığından iki yıl zorunlu hapis cezasına mahkûm edilebilir. FBI Bölge Sorumlusu Yardımcısı James C. Barnacle Jr., “Güven’in, şirketinin mali durumunu ve ortaklıklarını abartarak potansiyel yatırımcılardan yedi milyon dolardan fazla para çaldığı ve bu yanlış beyanları kullanarak yasadışı yollarla ABD’ye giriş için oldukça prestijli bir vize elde ettiği iddia ediliyor” diye konuştu. Öte yandan daha önce 27 Kasım 2025 tarihinde tutuklandığı kaydedilen Güven’in mevcut tutukluluk durumuna ilişkin kamuoyuna yansıyan bir bilgi bulunmuyor.

FORBES LİSTESİNE BİLE GİRMİŞ

– ADI dünyaca ünlü ekonomi dergisi Forbes’un prestijli ‘30 Yaş Altı 30-2025’ listesinde yer alan 1999 doğumlu Gökçe Güven, Türkiye’de Robert Kolej’de lise eğitimini tamamladığını, sonra İngiltere’de University of the Arts London ve ABD’de MIT’de eğitimler aldığını söylüyor. ABD’de de Berkeley’i bitirdiğini, blockchain ve kripto alanında çalışmalar yaptığını beyan eden Güven, fintech-pazarlama platformu olan Kalder’i 2022 yılında kurdu. Kalder’in adını, ünlü yenilikçi sanatçı Alexander Kalder’den esinlendi. Kalder, iki yıldan fazla bir sürede 35 milyon dolarlık değerleme ile 11 milyon dolarlık fon desteği elde etmişti.