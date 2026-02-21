Olimpiadi Milano Cortina 2026, oggi le ultime medaglie e la chiusura dei Giochi

Schlein: “Dai Giochi esce un’Italia bellissima”

Entusiasta dell’Olimpiade invernale italiana anche la segretaria del Pd, Elly Schlein. “È un’Italia bellissima, quella che esce dai Giochi olimpici invernali. È l’Italia della passione e dell’ospitalità, della costanza, del sacrificio e delle vittorie. Un’Italia record di medaglie e di talenti, che riempie di orgoglio. Grazie a chi ha fatto la storia dentro e fuori dal campo, contribuendo a questo straordinario risultato, in particolare le atlete e gli atleti azzurri, con un grande in bocca al lupo a quelli paralimpici che stanno per iniziare le gare. Grazie a tutti coloro – ha proseguito Schlein – che in questi anni hanno lavorato per assicurare un’organizzazione impeccabile a questo appuntamento di rilevanza mondiale, a cui l’Italia si è fatta trovare più che pronta. Grazie al Cio, ai governi che in questi anni hanno sostenuto i Giochi, grazie a Milano e Cortina, insieme alle Regioni Veneto e Lombardia, alle Province autonome di Trento e Bolzano, e un grazie speciale al sindaco di Milano Beppe Sala. Grazie a tutte le lavoratrici e i lavoratori e volontari coinvolti a ogni livello in questa grande sfida organizzativa e di accoglienza. Il vostro impegno e questi risultati hanno reso quest’edizione speciale e danno lustro all’intero Paese”.