Olimpiadi Milano Cortina 2026, oggi le ultime medaglie e la chiusura dei Giochi

Si sono assegnati gli ultimi quattro titoli alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, edizione che l’Italia chiude con il record di trenta medaglie, dieci in più di Lillehammer 1994. La finale dell’hockey maschile tra Stati Uniti e Canada è stata vinta 2-1 dagli Usa all’overtime. Questa sera la cerimonia di chiusura con il passaggio del testimone alla Francia, Paese che ospiterà i Giochi invernali nel 2030.
Inizia la sfilata delle nazioni
Comincia adesso la sfilata delle 93 nazioni che hanno preso parte ai Giochi di Milano Cortina. Come da tradizione a calcare per prima la passerella è la Grecia, Paese dove sono state inventate le Olimpiadi.
Entra la fiamma olimpica
La fiamma olimpica fa il suo ingresso portata dai campioni olimpici della staffetta azzurra del fondo di Lillehammer 1994: Maurilio De Zolt, Marco Albarello, Giorgio Vanzetta e Silvio Fauner. Vengono accesi i cinque cerchi olimpici, l’Arena di Verona diventa un vero e proprio stadio olimpico.
Meloni all’Arena di Verona
Mentre risuona l’inno italiano, cantato dai presenti in piedi, la regia inquadra la premier Giorgia Meloni con il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò e la n.1 del Cio, Kristy Coventry.
Entra la bandiera italiana
Dopo i giganteschi ritratti di persone comuni del fotografo Marco Delogu, entra la bandiera italiana. A portarla Luca Gandini, Rudolf Wieser, Marinella Canclini, Luca Moretti, Fabio Morandini, Sergio Longo, Luca Braga e Bice Passera. Personalità che hanno contribuito in modo decisivo alla realizzazione dei Giochi di Milano Cortina. Accanto al tricolore viene issata la bandiera olimpica.
Gli atleti pronti a entrare all’Arena di Verona
All’Arena di Verona sono pronti a sfilare 1400 dei 2900 atleti che hanno preso parte ai Giochi.
L’omaggio alla lirica italiana
Sul palco emerge un colossale lampadario illuminato, al cui vertice si trova Rigoletto. Sulle note de La traviata, tra i personaggi della scena (le camelie, danzatrici, lumières, donne chandelier e orchestra) inizia una coreografia gioiosa e coinvolgente sulle note di “Libiamo ne’ lieti calici”. Vediamo anche il direttore di scena che cerca di fermare tutto ciò che sta invadendo la scena, che dovrebbe invece semplicemente rappresentare la festa della Signora delle Camelie.
Pannofino dietro le quinte
Il direttore di scena, Francesco Pannofino, a tre minuti dall’inizio chiama gli attori e si assicura che sia tutto pronto per l’inizio.
Tutto pronto all’Arena di Verona
Inizia adesso la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
Via al pre show all’Arena di Verona
Al via il pre show all’Arena di Verona della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Protagonisti Annie Mazzola e Federico Russo.
La scaletta della cerimonia di chiusura
La scaletta della cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026 all’Arena di Verona
Vittozzi: “Portabandiera stasera, non potevo chiedere di più”
Saranno Lisa Vittozzi e Davide Ghiotto i portabandiera dell’Italia alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi che si terrà alle 20 all’Arena di Verona. Emozionatissima l’azzurra, oro nel biathlon: “Non potevo chiedere di meglio. Non mi è mai capitato di essere protagonista per queste manifestazioni, non vedo l’ora di godermi questo spettacolo. Sono orgogliosa del percorso fatto, non è stato facile raggiungere il successo. Tutto il lavoro che c’è stato dietro – ha spiegato alla Rai – mi ha portato qui, non ho mai smesso di credere in me stessa. Concludo questa Olimpiade godendomi questa giornata al meglio, sono stati 15 giorni duri, ma ora spero di mollare la tensione e vivere questo giorno come si deve”.
Schlein: “Dai Giochi esce un’Italia bellissima”
Entusiasta dell’Olimpiade invernale italiana anche la segretaria del Pd, Elly Schlein. “È un’Italia bellissima, quella che esce dai Giochi olimpici invernali. È l’Italia della passione e dell’ospitalità, della costanza, del sacrificio e delle vittorie. Un’Italia record di medaglie e di talenti, che riempie di orgoglio. Grazie a chi ha fatto la storia dentro e fuori dal campo, contribuendo a questo straordinario risultato, in particolare le atlete e gli atleti azzurri, con un grande in bocca al lupo a quelli paralimpici che stanno per iniziare le gare. Grazie a tutti coloro – ha proseguito Schlein – che in questi anni hanno lavorato per assicurare un’organizzazione impeccabile a questo appuntamento di rilevanza mondiale, a cui l’Italia si è fatta trovare più che pronta. Grazie al Cio, ai governi che in questi anni hanno sostenuto i Giochi, grazie a Milano e Cortina, insieme alle Regioni Veneto e Lombardia, alle Province autonome di Trento e Bolzano, e un grazie speciale al sindaco di Milano Beppe Sala. Grazie a tutte le lavoratrici e i lavoratori e volontari coinvolti a ogni livello in questa grande sfida organizzativa e di accoglienza. Il vostro impegno e questi risultati hanno reso quest’edizione speciale e danno lustro all’intero Paese”.
Meloni: “Olimpiadi un orgoglio che ci accompagnerà a lungo”
Prima di assistere alla cerimonia di chiusura di Milano Cortina la premier, Giorgia Meloni, ha fatto un bilancio sui Giochi organizzati dall’Italia. “Le Olimpiadi ci hanno regalato emozioni indimenticabili e un orgoglio che accompagnerà l’Italia ancora a lungo. Grazie ai nostri atleti, che con talento, sacrificio e spirito di squadra hanno fatto risuonare il nome dell’Italia nel mondo con risultati straordinari”. La premier ha poi rivolto “un ringraziamento sincero a tutte le donne e gli uomini impegnati nell’organizzazione dei Giochi, ai volontari e a quanti, nelle forze dell’ordine, nel soccorso sanitario e nei servizi pubblici, hanno lavorato con dedizione per garantire sicurezza, efficienza e offrire al mondo un’immagine di bellezza e competenza che ha dato lustro all’intera nazione. Ora – ha concluso Meloni – lo sguardo è già rivolto ai prossimi protagonisti: saremo al fianco dei nostri atleti paralimpici, pronti a tifare ancora Italia”.
Trump: “Wow, che partita!”
Via Truth arrivano le congratulazioni di Donald Trump, che alla fine ha deciso di non andare a Milano per assistere alla finale. “Hanno vinto l’oro. Wow! Che partita”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti riferendosi alla squadra americana di hockey su ghiaccio che ha battuto il Canada e vinto la medaglia d’oro.
Usa oro nell’hockey su ghiaccio dopo 46 anni: Canada battuto 2-1 all’overtime. Trump: “Che partita”
Hockey, oro agli Stati Uniti
Gli Stati Uniti vincono all’overtime l’oro nell’hockey su ghiaccio. Canada battuto 2-1 all’overtime dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. L’eroe di giornata è Jack Hughes. Un successo che negli States mancava dal 1980. Delusione per i tanti tifosi canadesi sugli spalti dell’Arena Santa Giulia di Milano.
Canada-Usa 1-1, si va all’overtime
Nei tre tempi regolamentari la finale tra Canada e Usa termina sull’1-1. Si va all’overtime: tre contro tre, chi segna vince l’oro olimpico.
Hughes punito per bastone alto
Lo statunitense Hughes colpisce un avversario al volto con il bastone. Saranno 49 secondi di quattro contro quattro, poi un minuto e undici di Power play in favore del Canada.
Power play Stati Uniti
Gli usa giocheranno quattro degli ultimi sei minuti della finale con un giocatore in più.
Grande occasione per il Canada
Stati Uniti bravi e fortunati a sbrogliare una mischia che si era formata nella lunetta, con almeno quattro canadesi pronti a spedire in rete il puck.
Usa vicini al vantaggio
A undici minuti dalla fine del match doppia grande occasione per gli Stati Uniti, che hanno letteralmente occupato l’rea piccola e la porta canadese senza però riuscire a segnare.
Canada-Usa, 1-1 a fine secondo tempo
Il secondo tempo tra Canada e Stati Uniti si chiude sul risultato di 1-1. La squadra in divisa rossa, dopo un lungo assedio, è riuscita a segnare il gol del pari a due minuti dalla fine. Ora il terzo tempo, gli ultimi venti minuti di battaglia.
Pareggia il Canada
A due minuti dalla fine del secondo tempo Makar segna il gol del pareggio del Canada. Esplode di gioia l’Arena Santa Giulia di Milano, dove i tifosi canadesi sono molto numerosi.
Palo del Canada
Mancano tredici minuti alla fine dl secondo tempo e il forcing del Canada non si ferma. La squadra con la divisa rossa, sotto 1-0 dall’inizio del primo tempo, ha colpito il palo in seguito a una deviazione di un difensore statunitense.
Hockey, Salvini in tribuna con La Russa, Abodi e Malagò
Non c’è Donald Trump, ma ci sono alcune tra le più alte cariche italiane alla finale di hockey tra Stati Uniti e Canada. In tribuna il vicepremier Matteo Salvini, il ministro dello Sport Andrea Abodi e presidente del Senato Ignazio La Russa. Con loro il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, che subito dopo si recherà a Verona per la cerimonia di chiusura.
Curling donne, oro alla Svezia
Dopo l’oro nella 50 km dello sci di fondo, la Svezia vince anche quello del torneo di curling femminile. Le svedesi hanno battuto la Svizzera 6-5.
Canada-Usa, 0-1 a fine primo tempo
Alla fine del primo dei tre tempi gli Stati Uniti sono avanti 1-0 sul Canada. Decide la rete di Boldy.
Usa in vantaggio dopo sei minuti
Partenza forte del Canada, con tre conclusioni verso la porta statunitense. A passare in vantaggio, però, sono gli Usa con Boldy al sesto minuto del primo tempo.
Hockey, via alla finale Usa-Canada
Non c’è Donald Trump, ma è come se ci fosse. Misure di sicurezza straordinarie, spalti sold-out, una finale che non è solo hockey. Comincia adesso Usa-Canada, in palio l’oro olimpico tra campioni che giocano nello stesso campionato.
Bob a 4 uomini, Italia quinta. Doppietta tedesca
L’equipaggio italiano di bob a 4 guidato da Patrick Baumgartner – con Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea – chiude in quinta posizione dopo la quarta e ultima run. Oro alla Germania con l’equipaggio Lochner-Margis-Wenzel-Fleischhauer, 3.37.57. Argento all’altro equipaggio tedesco pilotato da Friedrich e bronzo alla Svizzera di Micheal Vogt.
Nuovo caso Israele nel bob: equipaggio ritirato
Alla terza prova del bob a 4 uomini, la penultima, tra i 24 team in gara era assente l’equipaggio israeliano, fermato dal proprio Comitato olimpico. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, uno dei membri della squadra – Uri Zisman – ha mentito sulle sue condizioni di salute per poter essere sostituito dal compagno di squadra Ward Fawarseh, iscritto come riserva. Zisman “ha ammesso al capo delegazione di aver agito in modo improprio. Questo ha costretto il Comitato olimpico israeliano a ritirare la richiesta e sospendere la sostituzione”.
Bob a 4, Italia per ora al comando
Quando mancano i migliori quattro equipaggi, l’Italia del bob a 4 uomini è in testa con 14 centesimi di vantaggio sul secondo team della Svizzera.
Sci di fondo donne, nella 50 km oro alla Svezia
L’azzurra Anna Comarella ha chiuso al 17° posto la 50 km femminile a tecnica classica di sci di fondo. La medaglia d’oro è stata vinta dalla svedese Ebba Andersson, argento per la norvegese Heidi Weng e bronzo alla svizzera Nadja Kaelin.
Eileen Gu vince l’oro nell’halfpipe
La cinese Eileen Gu ha vinto la medaglie d’oro nell’halfpipe dello sci acrobatico dopo gli argenti nel big air e nello slopestyle. La stella ventiduenne ha preceduto la connazionale Fanghui Li, argento, e la britannica Zoe Atkin, bronzo.
Malagò: “Dal Cio standing ovation per Milano Cortina, non era scontato”
L’assemblea del Cio, che questa mattina si è riunita a Milano per una serie di adempimenti, “ha tributato una standing ovation” alla Fondazione Milano Cortina 2026. Lo ha raccontato il presidente del Comitato, Giovanni Malagò, che nell’ultimo punto stampa delle Olimpiadi ha ringraziato staff e volontari per questo successo. “Si sono alzati tutti in piedi, non mi sembra una cosa banale”. Malagò si è poi detto “particolarmente orgoglioso. Quando le cose vanno bene tutto passa in secondo piano, anche la stanchezza. Per ventotto giorni mi sono vestito come voi, mi sento parte di voi”.
Buonfiglio: “Olimpiade da 30 e lode. Nuova candidatura? Calma”
Il bilancio delle Olimpiadi di casa spetta al n.1 del Coni, Luciano Buonfiglio, entusiasta per l’andamento di Milano Cortina. “È stata un’Olimpiade da 30 e lode. Trenta sono le medaglie e la lode perché ha funzionato tutto. Sono sempre più convinto che abbiamo prodotto un entusiasmo diffuso grazie a un’ottima organizzazione e, soprattutto, grazie alle prestazioni e alle medaglie dei nostri atleti. È stato un continuo evolversi di entusiasmo, abbiamo mostrato la nostra capacità organizzativa, la nostra capacità di fare sistema sportivo. Se mettiamo insieme i risultati di Parigi 2024 e Milano Cortina 2026 – ha aggiunto – siamo tra i primi quattro Paesi al mondo. Questo non nasce per caso”. Dopo aver sottolineato la vicinanza del governo alla macchina olimpica, Buonfiglio non si è sbilanciato su una nuova possibile candidatura italiana. “Un passo per volta. Una candidatura deve essere concordata e condivisa da governo, istituzioni cittadine e regionali, e anche da Sport e Salute. Non possiamo permetterci di fare solo sogni, per realizzarli bisogna farli a occhi aperti. Laddove ci fosse condivisione – ha concluso – cercherò di impostare questo lavoro”.
Bob a 4, ultima manche. L’Italia è quinta
Servono un gran tempo e errori degli altri equipaggi, ma l’Italia del bob ci crede. Dalle 12.15 l’ultima e decisiva manche per le medaglie del quattro uomini. Gli azzurri Baumgartner, Bilotti, Fantazzini, e Mircea hanno il quinto miglior punteggio. In testa tre equipaggi dei maestri tedeschi e la Svizzera.
Cio, a Mattarella e Meloni l’ordine olimpico in oro
L’ordine olimpico in oro, la più alta onorificenza del Cio, è stata conferita al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni. La presidente del Cio Kirsty Coventry, in una lettera al Capo dello stato, ha sottolineato che attraverso l’onorificenza desidera esprimere “profonda gratitudine” e “ringraziamento” per l'”impegno instancabile e il pieno supporto per rendere indimenticabili i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026″. Nella lettera alla premier, il Cio ha aggiunto che questo “successo è stato reso possibile grazie al grande lavoro e al ruolo cruciale svolto dal Governo italiano sotto la Sua guida”. L’ordine olimpico in argento è stato invece assegnato ai ministri Abodi, Salvini e Giorgetti, nonché ai rappresentanti di Simico, enti locali e Fondazione.
Fondo, inizia la 50 km femminile
A Tesero ha preso il via la 50 km femminile di sci di fondo.
Finale bob a 4
E’ iniziata la finale del bob a 4. Si qualificano per la manche decisiva i primi 20 equipaggi.
Il padre di Matilde Lorenzi: “Abbiamo pianto per l’argento di Tomasoni”
Intervista al papà della sciatrice morta in allenamento nel 2024: era fidanzata con l’azzurro dello ski cross che l’ha ricordata con un casco e con la dedica dal podio.
Il padre di Matilde Lorenzi: “Abbiamo pianto per l’argento di Tomasoni, ha vinto per mia figlia”
Il medagliere, Italia fuori dal podio
Il medagliere dei Giochi: in testa la Norvegia, poi Stati Uniti, Olanda e Italia.
Il medagliere delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026