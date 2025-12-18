Quién es Azul Guaita, la única que cruzó miradas y palabras con Bad Bunny en sus conciertos en México

Azul Guaita Bracamontes se viralizó en redes sociales tras los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México, específicamente durante la presentación del 16 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, donde fue invitada a “La Casita”. En medio del espectáculo, la joven actriz protagonizó un momento inesperado: fue la única que cruzó miradas y palabras con el artista puertorriqueño.

Las cámaras del evento registraron el instante exacto en el que Azul Guaita bailaba y cantaba al ritmo de VeLDÁ, tema que Bad Bunny interpreta junto a Omar Courtz y Dei V. Mientras ambos se encontraban separados por un muro dentro de “La Casita”, recargados prácticamente en la misma pared, el cantante volteó a verla, le sonrió y la observó durante varios segundos.

Azul, de 24 años, respondió con una mirada coqueta y una sonrisa de complicidad, dejando ver la conexión que se generó de forma espontánea. El momento duró apenas unos instantes, pero fue suficiente para que el público y las redes sociales estallaran. Poco después, Bad Bunny regresó su atención al resto del público capitalino y continuó con su show.

Conoce más de Azul Guaita, de la nueva generación de actores mexicanos

Se trata de una de las figuras más prometedoras de la nueva generación de actores mexicanos. Nació el 21 de julio de 2001 y, aunque es mexicana, su historia personal está marcada por una mezcla cultural muy particular: sus padres son argentinos y pasó gran parte de su infancia y adolescencia en República Dominicana, lo que le dio una visión amplia y diversa desde muy temprana edad.

Según reseña la revista Glamour, su acercamiento a la actuación fue prácticamente desde la cuna. En su primer “papel” era apenas una bebé, en la telenovela ‘Clase 406’, un hecho que parecía marcar su destino profesional.

Mientras cursaba la preparatoria decidió comenzar su camino actoral, una decisión que no fue del todo bien recibida por su padre, pero que terminó definiendo su futuro.

A los 17 años, en 2018, Azul Guaita arrancó formalmente a la televisión y desde entonces su carrera no ha dejado de crecer. Uno de los papeles que la catapultó fue el de “Jana Cohen Gandía” en el reboot de ‘Rebelde’, donde durante dos temporadas interpretó a una estudiante del Elite Way School que explora la amistad, el amor y su pasión por la música. Ese proyecto la posicionó ante una audiencia internacional.

Posteriormente, su trabajo fue ganando mayor profundidad con producciones como ‘Mujeres Asesinas’, en su tercera temporada, y ‘Como Agua Para Chocolate’, adaptación televisiva de la novela de Laura Esquivel. En esta última, Azul dio vida a “Tita de la Garza”, un personaje complejo y sensible, demostrando madurez actoral.

Además de la actuación, Azul Guaita ha desarrollado una faceta como modelo e influencer, participando en campañas de moda y compartiendo su estilo de vida en redes sociales. Su presencia en el concierto de Bad Bunny no solo fue un golpe de suerte viral, sino también la confirmación de que su nombre ya circula con fuerza dentro y fuera del mundo del espectáculo.

