Revancha de baja intensidad en Riazor

El 23 de junio de 2019 está grabado con letras profundas en la memoria de Deportivo y Mallorca. La noche de San Juan, uno de los días más celebrados por mallorquines y gallegos, se disputaba la vuelta de la final del playoff por el ascenso a Primera en Son Moix. Los blanquiazules acudían con prometedor 2-0 de Riazor, pero en un partido épico, también con su polémica, los bermellones remontaron (3-0) para firmar una de sus mayores gestas para celebrar su segundo ascenso consecutivo. Alegría desbordada en la Isla y herida profunda en A Coruña que acabaría desencadenando un baile de presidentes y un dramático descenso a Primera RFEF un año después (sigue el partido en directo en AS.com).

Esta tarde en Riazor (19:00 horas) ambos equipos se vuelven a ver seis años después por primera vez. El reencuentro huele a revancha, pero no con ‘V’ de Vendetta, más bien con ‘B’ de baja intensidad. Los mallorquines, pese al alivio por su victoria ante el Elche, están metidos de lleno en la pelea por la salvación. Los coruñeses, por su parte, tienen los cinco sentidos puestos en el ascenso. Las prioridades están claras y en el caso local incluso ha volado la euforia después de sufrir dos derrotas consecutivas en su estadio. Dos citas marcadas para escalar, pero que les ha recordado lo larga y competida que es Segunda en cuanto bajas un poco el rendimiento.

Abdón Prats celebra el 3-0 que daba el ascenso al Mallorca ante el Depor en 2019. Rodolfo Molina

Esa posible revancha también se ve minimizada porque ya no queda nadie en el Deportivo que hubiese vivido aquella fatídica noche de San Juan en Son Moix. Sí estuvo Stoichkov, pero lesionado y formando parte de la plantilla bermellona. Por el contrario, sí quedan en el Mallorca. Uno es Abdón Prats, uno de los goleadores de aquel partido y que hoy será titular. Raíllo, Valjent y Dani Rodríguez completan la nómina de los héroes del ascenso de 2019. El de Betanzos, descartado en Liga y Copa, tiene los dos pies fuera del Mallorca en enero y es uno de los nombres que figura en la agenda blanquiazul para reforzar su medio del campo en el mercado invernal.

Otro protagonista de la temporada 2018-2019 fue Jagoba Arrasate, que entonces entrenaba a Osasuna en Segunda. En la jornada 15 los navarros visitaron Riazor y cayeron con claridad (2-0) ante el Depor de Natxo González. Al término del encuentro, el técnico dejó unas palabras en sala de prensa que se recuerdan en A Coruña cada vez que llegan halagos de los rivales: “Os preguntáis si el Deportivo va a ascender e igual la pregunta es cuándo va a ascender”. Meses después, Osasuna subía a Primera como campeón de Segunda junto al Granada. Los coruñeses terminaron sextos y dijeron adiós a su regreso a la máxima categoría en Mallorca aquel 23 de junio.

Rotaciones inevitables

Arrasate ha prometido que en Riazor “vamos a ir a por todo porque pensamos que podemos necesitar todo”. A pesar de sus palabras, se espera que, con una visita vital para la supervivencia a Mestalla el viernes, realice una más que amplia rotación, con uno o dos titulares del once de LaLiga como máximo. El técnico balear cuenta con las bajas de Mascarell (Copa de África), Morlanes, Mojica, Cuéllar, Nil y el proscrito Dani Rodríguez.

Antonio Hidalgo, como suele ser costumbre en él, trabajó a puerta cerrada y no dio pistas en sala de prensa más allá del insistir en que “el partido del sábado (Andorra) es lo más importante para nosotros”. Con esta premisa, se espera que entren los dos titulares que descansaron por sanción ante la Real Sociedad B (Villares y Noubi), una baja presencia de la cantera sin Samu (concentrado con la Sub-19) y pista de despegue para habituales en Copa como Rubén López o Cristian Herrera, pichichi blanquiazul en esta competición con tres goles. El último entrenamiento Hidalgo, que vuelve al banquillo tras cumplir sanción, contó con los canteranos Hugo Ríos, Quique Teijo, Noé, Bil y el defensa juvenil Xabi Campos.

Estando claras las prioridades, lo cierto es que el Deportivo no se puede despistar mucho si no quiere que crezca la bola de nieve. Aunque el equipo sigue en ascenso directo, las dos derrotas consecutivas en casa ante el Castellón y la Real Sociedad B han hecho daño en el fondo y las formas. Un nuevo revés en Riazor podría encender mucho a una grada que se empieza a calentar, sobre todo si no hay una mejora profunda de la imagen de los dos últimos partidos. Por el contrario, plantarse en octavos después de 15 años y hacerlo ante un Primera, con o sin revancha, sería todo un impulso para recuperar el buen camino.

