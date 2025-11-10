Sanna Marin juhli julkkisseurassa Helsingin yössä

Sanna Marinin pitkä päivä päättyi railakkaille jatkoille yökerhoon.

9.11. 20:12

Suomen entinen pääministeri Sanna Marin (sd) juhli Helsingin yössä yhdessä seurueensa kanssa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä edustettuaan päivällä kahdessa eri tapahtumassa uuden Toivo on tekoja -teoksensa tiimoilta.

Ensin hän puhui Charlie goes to -tapahtumassa Helsingissä Tanssin talossa. Kyseessä oli naisille suunnattu bisnestapahtuma. Myöhemmin Marin oli puhumassa Helsingin yliopistolla järjestetyssä tilaisuudessa.

IS:n tietojen mukaan Marin vietti iltaa H2O2-yökerhossa suurella seurueella. Seurueeseen kuuluivat sekä Marinin ex-aviomies Markus Räikkönen että ”kampaajarakkaana” tunnettu Joni Willberg.

Porukkaan kuuluivat myös muun muassa näyttelijä Minka Kuustonen, juontaja Christoffer Strandberg, Tampereen pormestari Ilmari Nurminen ja tämän kihlattu Aapo Hettula, kansanedustaja Nasima Razmyar (sd), mediapersoona Sauli Koskinen ja juontaja-toimittaja Ina Mikkola.

Marin seurueineen juhli hyväntuulisesti ja vapautuneesti yökerhon tanssilattialla yön pikkutunneilla.

IS:n tavoittama Sauli Koskinen ei halunnut kommentoida juhlailtaa. Muita juhlaseurueen jäseniä ei tavoitettu kommentoimaan.

H2O2 on Helsingin Sörnäisissä sijaitseva uusi yökerho, joka on suunnattu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Yökerho kertoo Instagram-tilillään, että se on toiminnassa ensi kevääseen asti ja houkuttelee asiakkaikseen erityisesti alakulttuuriin kuuluvia queer-ihmisiä.

Sanna Marin ja Markus Räikkönen ilmoittivat avioerostaan keväällä 2023. Kuva Linnan juhlista vuodelta 2022.

Aapo Hettula (vas.) ja Joni Willberg kuuluivat Marinin bileseurueeseen viikonloppuna.

Iltalehti kertoi, että tilaisuuden jälkeen Marin piti vielä yksityiset kirjanjulkistusjuhlat Helsingissä ravintola Pacifico x Tenhossa Helsinginkadulla.

IL:n mukaan paikalla oli muun muassa ratsastajatähti Marko Björs. Björs kuvailee tilaisuutta viestillä IS:lle ”mukavaksi, lämminhenkiseksi ja rennoksi”.

Marinia ja Willbergiä on nähty harvakseltaan yhdessä viime aikoina. Syyskuussa Seiska julkaisi kaksikosta lukijan ottaman yhteiskuvan.

IS teki kesällä selvityksen Marinin Instagram-tilin julkaisuista. Selvityksessä ilmeni, että Willberg oli kadonnut tyystin hänen somejulkaisuistaan. Vielä kesällä 2024 Willbergiä näkyi esimerkiksi Marinin lomapäivityksissä.

Pari ei ole puhunut suhteesta julkisuudessa, ja yhteiskuviakin heistä on nähty vain harvoin. Pariskunnan hellä hetki taltioitui kameroille Emma-gaalassa helmikuussa 2024, kun Marin silitti rakkaansa poskea gaalayleisössä.