Sarabia pronostica que “la victoria” en Liga “está cerca” y abre la puerta a altas y bajas en enero

ELCHE. Tras la cita copera en Quintanar del Rey, que se saldó positivamente para sus intereses, el Elche CF recibe este domingo al Girona FC, un viejo conocido, pero al que solo se ha medido en dos ocasiones en LaLiga EA Sports (ambas con resultado desfavorable).

El conjunto que entrena Miguel Ángel Sánchez ‘Míchel’ se parece mucho futbolísticamente al de Eder Sarabia, tanto que todo apunta a que el duelo que ambos coprotagonizarán este fin de semana “será bonito” pero “no tendrá dueño”. Así lo pronosticaba el preparador vasco del Elche en una comparecencia previa al mismo en la que afirmaba que “no nos va a ser fácil a ninguno de los dos controlar el partido; habrá que ver qué equipo está más acertado en los metros finales”.

“Espero que sea un equipo valiente, que intente combinar, aprovechar espacios”, ampliaba respecto al contrario, al tiempo que advertía sobre lo “cómodo que se encuentra cuando el rival duda en situaciones defensivas” y que les van “a apretar” en su campo y “tratar de aprovechar superioridades”, de ahí que invitase a los suyos a estar atentos en lo anterior y despiertos “con balón después de recuperación, contar con alternativas y acertar en los últimos metros con los dos últimos pases”, hacer gala de convencimiento, “ser todos uno en cada decisión” y, en definitiva, “desarrollar nuestro juego”.

El domingo volveremos a jugar con 12 🍍💚#ElcheGirona pic.twitter.com/5mjoUr2D8q

— Elche Club de Fútbol (@elchecf) December 5, 2025

Sarabia elogiaba a ‘Michel’ y a su plantilla de la que decía que cuenta “con buenos futbolistas para desequilibrarte”. Al hilo de esto último, el entrenador franjiverde se felicitaba de que el mediocentro Ounahi se vaya a perder por los blanquirrojos un choque del Martínez Valero para el que el Elche tiene “a todos (los jugadores) disponibles” por primera vez en lo que llevamos de curso.

“Estoy convencido de que juegue quien juegue va a ofrecr un gran rendimiento. El domingo tiene que ser el partido en el que demos ese golpe definitivo con una victoria”, insistía sobre los que puedan ser los elegidos para encarar el envite de inicio o participar a lo largo del mismo y la importancia de sumar tres puntos de una tacada.

“Al principio de temporada todos hubiésemos firmado estar como estamos”

Eder Sarabia y su segundo, Jon López

Mientras que los franjiverdes retoman LaLiga tras “ganar y pasar la eliminatoria (copera)”, al derrota (en la prórroga) por 1-2 a un adversario que juega en Segunda Federación como el CD Quintanar del Rey, algo que que Sarabia aseguraba que le “refuerza a todos los niveles de cara al partido del domingo”, el Girona lo hace tras caer 2-1 a manos del Ourense CF, conjunto que milita en Primera Federación: “Estamos convencidos, fuertes y con las cosas claras”, decía antes de demandar afrontar el duelo sin pensar en la racha negativa de siete jornadas ligueras sin conocer la victoria, al tiempo que recordar que este verano todos hubiesen “firmado estar como están (en la tabla) ahora y con estas sensaciones (de juego)”.

Bambo Diaby, ‘Fede’ Redondo, Rodrigo Mendoza y Ali Houary

El técnico franjiverde no negaba la posibilidad de que el club se asome a la ventana de enero para realizar fichajes de “jugadores concienciados, con nivel y capaces de ofrecer un rendimiento inmediato”, apuntaba, antes de señalar la necesidad de incorporar a un extremo, pero también dar bajas.

En línea con lo anterior, era interpelado por la situación particular de algunos futbolistas como puede ser el caso del central Bambo Diaby, el mediocentro ‘Fede’ Redondo o los mediapuntas Rodrigo Mendoza y Ali Houary, quienes jugaron en Cuenca después de semanas en las que tiene pocos o ningún minuto.

🥱 𝑨𝒍𝒊 le quitó las telarañas a la portería del San Marcos#QuintanarElche #CopaDelRey pic.twitter.com/ILwKF3Z6Mw — Elche Club de Fútbol (@elchecf) December 4, 2025

Sobre los dos primeros pesa la amenaza de una salida en enero, mientras que sobre el tercero y el cuarto la sensación de perder protagonismo tras haberlo tenido. Sarabia venía a negar que el central y el mediocentro estén en la rampa de salida, aunque con matices, mientras que explicaba que responde a “la competencia” en el puesto y “al proceso” particular que Mendoza y Ali estén contando menos. Este último viene jugando en Segunda Federación con el filial después de ser titular en las dos primeras jornadas ligueras, algo que el técnico reconocía que no es fácil de asimilar, pero aseguraba que lo considera como “parte” de la primera plantilla y que poder jugar con el Elche CF Ilicitano “le permite no perder el ritmo competitivo”, pero reconocía que “se le queda corta”, lo que llevaba a considerar en voz alta una opción el cambiar de aires en el mercado de invierno.

En cuanto a Rodrigo Mendoza, explicaba que “se ha perdido algunos entrenamientos” por sus convocatorias internacionales y que “otros están teniendo más protagonismo como Diang, Febas y Neto“, señalando a continuación que “el de Getafe era un partido duro y entró en el momento en el que el rival más nos apretó”, pero “dio un paso adelante y demostró qué quiere ser”, ayudando al equipo “en gran parte de la segunda mitad por el lado izquierdo”; destacando también que “corrió muchísimo”.

Reunión y halagos

Corrillo de jugadores del Elche CF antes de medirse al Getafe CF

Al igual que hicieran el curso pasado, el vestuario se reunía semanas atrás para prepararse mentalmente respecto a un final de año al que le restan ya tres citas ligueras y una copera. Sarabia explicaba que habían hablado de “ir partido a partido”, pero también les había pedido que ofrecieran “un punto extra” para llegar con “buenas sensaciones” al parón navideño cuya extensión, además, iba a depender “de los puntos que sume el equipo” antes del mismo.

Y respecto a los halagos que recibe el equipo y a la posibilidad de que le estén afectando negativamente, el entrenador bilbaíno reconocía que les puede habwr debilitado en encuentros a domicilio tras partidos muy buenos en el Martínez Valero, pero aseguraba que eso no era lo que había ocurrido ante el Getafe CF después del empate en el Martínez Valero contra el Real Madrid.

“Siempre hemos sido exigentes. No ha habido muchos equipos que nos hayan dominado durante muchos minutos. En esa línea tienen que llegar los resultados”, concluía tras volver a hacer un análisis positivo del juego de su equipo en el Coliseum.

















