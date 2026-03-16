Severe storms, strong winds possible late Sunday into Monday for Southeast Louisiana, Mississippi The area is under a level 1 and level 2 risk of severe weather Sunday night into Monday morning.

ALL RIGHT. WE HAD A GORGEOUS DAY ACROSS SOUTHEAST LOUISIANA AND SOUTH MISSISSIPPI HERE TODAY. VERY WARM AIR COMING UP FROM THE GULF. AND THAT'S OUT AHEAD OF THIS PRETTY STRONG STORM SYSTEM. PACKING A PUNCH RIGHT NOW TO PARTS OF THE COUNTRY. THERE'S A LIVE LOOK AT THE REGIONAL SCALE AND YOU SEE WHAT'S GOING ON. THAT STRONG AREA OF LOW PRESSURE, MAINLY OFF TO THE NORTH, AND IT'S PACKING A LOT OF SNOWY WEATHER AND SOME ICY CONDITIONS ACROSS THE MIDWESTERN UNITED STATES. AND AT THE TAIL END OF THE SYSTEM, YOU SEE A COLD FRONT PACKING A PUNCH RIGHT NOW TO PARTS OF THE SOUTH. SEVERE WEATHER THREAT HERE IS EXPECTED TONIGHT, AND ALSO ACROSS THE EASTERN UNITED STATES. ONCE THE SYSTEM MOVES IN, A BIG SEVERE WEATHER THREAT, POTENTIALLY SETTING UP THERE FOR THE MID-ATLANTIC STATES GOING INTO THE DAY TOMORROW. BUT AS FOR US HERE IN SOUTHEAST LOUISIANA, OUT AHEAD OF THE SYSTEM, IT'S BEEN PRETTY QUIET SO FAR, LOOKING AT FEW CLOUDS MOVING THROUGH AND ALSO A VERY WARM DAY. THOSE TEMPERATURES THOUGH, HOWEVER, WILL ACTUALLY GO DOWN AS WE GET MORE INTO THE EVENING HOURS. AND TONIGHT. AND THERE YOU SEE, JUST AFTER MIDNIGHT, WE'RE WATCHING FOR THE THREAT OF SHOWERS AND THUNDERSTORMS EXPECTED TO MOVE THROUGH. SO LET'S TIME OUT THOSE SHOWERS AND STORMS IN MORE DETAIL ON THE FUTURECAST. AND YOU SEE BY 9 P.M. TONIGHT, CLOUDIER CONDITIONS BEGIN TO MOVE IN A SPOTTY SHOWER OR THUNDERSTORM IS ALSO POSSIBLE. BUT HERE COMES THIS MAIN LINE OF THUNDERSTORMS BEGINNING TO MOVE THROUGH JUST AFTER MIDNIGHT. YOU SEE IT AFFECTING SOUTH MISSISSIPPI, SOUTH THROUGH MUCH OF SOUTHEAST LOUISIANA. AND THERE YOU SEE THAT COLD FRONT ALSO ADVANCING ITS WAY TOWARDS THE EAST. I THINK BY 4:00 IN THE MORNING, OUR SEVERE WEATHER THREAT IS DONE WITH THIS SYSTEM AS THAT COLD FRONT WILL HAVE MOVED THROUGH BY THAT POINT. AND THEN AFTER THAT, WE'RE JUST LEFT OVER WITH SOME CLOUD COVER, SPOTTY SHOWERS STILL POSSIBLE, BUT NONE OF THOSE SHOWERS HERE ARE EXPECTED TO BE SEVERE HERE BY ANY MEANS. BUT YOU SEE HERE, THIS WILL BE LINGERING AS WE GO INTO TOMORROW MORNING, POTENTIALLY BY NOON THOUGH. TOMORROW WE START TO SEE THE DRIER AIR BEGIN TO MOVE IN ACROSS MUCH OF THE AREA, HELPING TO GET RID OF SOME OF THE REMAINING CLOUD COVER HERE AND JUST SOME PARTLY CLOUDY CONDITIONS WILL BE LEFT OVER AS WE GO INTO THE REST OF YOUR DAY ON MONDAY. THAT WILL CONTINUE AS WE GO INTO TOMORROW NIGHT INTO EARLY ON TUESDAY AS WELL, AND I THINK THE REST OF THE DAY, TUESDAY IS SHAPING UP TO BE A NICE ONE. WE'RE LOOKING AT LOTS OF SUNSHINE AND IT'S GOING TO BE MUCH COLDER. WE'LL GET TO THOSE TEMPERATURES IN IN A SECOND, THOUGH. SEVERE WEATHER THREAT STILL MAINLY FOCUSED NORTH OF US AS FAR AS THE HIGHEST LEVEL THREAT. YOU SEE LEVEL THREE ENHANCED RISK WITH THIS SYSTEM. AGAIN MAINLY POSITIONED TO OUR NORTH. HOWEVER, WE HERE IN SOUTHEAST LOUISIANA, ALL OF SOUTH MISSISSIPPI CURRENTLY STILL UNDER THAT LEVEL TWO SLIGHT RISK OF SEVERE WEATHER. AND THAT MEANS THAT ISOLATED SCATTERED SEVERE THUNDERSTORMS ARE GOING TO BE EXPECTED WITH THIS SYSTEM. AND I STILL THINK THAT THE MAIN THREAT IS GOING TO BE SOME DAMAGING WIND GUSTS. RIGHT NOW, I HAVE THAT AS A MEDIUM THREAT, BUT THERE'S STILL A LOW END THREAT OF TORNADOES AND HAIL FLOODING, NOT SO MUCH. IN FACT, I DON'T REALLY THINK THAT WE'RE GOING TO SEE MUCH OF THAT AT ALL BECAUSE THIS WILL BE A FAST MOVING LINE OF THUNDERSTORMS MOVING THROUGH BEHIND THE FRONT. OUR WINDS SWITCH OUT OF THE NORTH BETWEEN 25 TO 30 MILES AN HOUR. OCCASIONAL GUSTS TO 45 MILES AN HOUR, ALSO POSSIBLE BEFORE SETTLING DOWN AS WE GO INTO TOMORROW NIGHT INTO EARLY ON TUESDAY. THAT'S WHY THERE ARE WIND ADVISORIES GOING UP IN EFFECT HERE FOR TOMORROW AND SOUTHEAST LOUISIANA, AND ALSO A RED FLAG WARNING FOR MUCH OF US TOO, BECAUSE OF THE COMBINATION OF DRIER CONDITIONS AND WINDY CONDITIONS THAT WILL ALLOW FOR SOME CRITICAL FIRE WEATHER CONDITIONS TO SET UP AS WELL. SO NO OUTDOOR BURNING TEMPERATURES RIGHT NOW. UPPER 70S LOW 80S. LOWS TONIGHT WILL BE FALLING INTO THE 40S. AND YOU SEE OUR HIGHS TOMORROW ONLY INTO THE MID TO UPPER 50S WILL BE THE TREND GOING INTO TUESDAY. AND THEN YOU SEE THAT NEXT WARM UP HERE COMING OUR WAY LATER NEXT WEEK. SO AS WE LOOK AHEAD HERE INTO THE BIGGER PICTURE YOU SEE THAT OVERALL COOLER CONDITIONS INTO THE BEGINNING OF NEXT WEEK. THEN WE START TO WARM UP. I THINK MORE SO BY THURSDAY AND THEN CONTINUING INTO FRIDAY AS WELL AS INTO THE WEEKEND HERE AS WELL. WEATHER CONDITIONS WILL CONTINUE TO STAY QUIET. SO OUR NEXT BEST CHAN