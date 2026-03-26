suivez le match amical du prestige des Bleus avant la Coupe du monde 2026 en live

La compo de l’équipe de France !
Le onze de Deschamps: Maignan – Gusto, Konaté, Upamecano, T.Hernandez – Ekitike, Tchouaméni, Rabiot, Olise – Dembélé, Mbappé
Composition très offensive pour Didier Deschamps avec Ekitike, Olise, Dembélé et Mbappé ! On va également pouvoir observer Théo Hernandez, finalement préféré à Digne.
Une défense inédite pour le Brésil face aux Bleus
La compo du Brésil :
Ederson – Douglas Santos, Léo Pereira, Bremer, Wesley – Casemiro, Andrey Santos – Raphinha, Matheus Cunha, Vinicius, Gabriel Martinelli
Un dispositif de sécurité impressionnant au Gillette Stadium
Non-loin de la fête et du “tailgate” sur les parkings du stade, un impressionnant dispositif de sécurité est déployé par les Américains. Il est composé du Métro SWAT, de la police de l’état du Massachusets, de la police de la ville de Foxborough et la brigade canine locale qui effectue des contrôles sur chaque sac.
Arthur Perrot
Léon Marchand est bien présent
Léon Marchand assistera ce soir au match entre la France et le Brésil. Tout a été organisé par son sponsor Nike. Hier soir avant d’aller au match de NBA des Celtics, il s’est rendu à l’hôtel des Bleus. Marchand a une bonne relation de longue date avec Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni. Au stade, Léon Marchand sera entouré de Blaise Matuidi, Jayson Tatum ou encore l’influenceur Michou.
Arthur Perrot
Les Bleus et Vinicius en repérage
Les joueurs de cet alléchant Brésil-France comment à arriver sur la pelouse. Après Deschamps et les Bleus, on a aperçu Vincius en repérage du terrain.
Arthur Perrot
INFO RMC SPORT – Un duo d’attaque Mbappé – Dembélé pour démarrer
C’est la surprise du jour. S’il était attendu de découvrir une composition d’équipe avec quatre joueurs offensifs, l’animation va surprendre. Face au Brésil, Didier Deschamps a opté pour un 4-4-2 hybride, selon nos informations. Performant cette saison à Liverpool, Hugo Ekitike animera le côté gauche alors que Michael Olise se chargera du droit.
FH avec JT, FG, AP
L’ensemble de l’équipe des Celtics va assister au match
De nombreux joueurs de l’équipe de France sont fans de NBA. La réciproque semble être vraie. L’ensemble de l’équipe des Boston Celtics, Jaylen Brown et Jayson Tatum en tête, va assister au match entre les Bleus et le Brésil.
Arthur Perrot
Déjà des bouchons monstres pour accéder au Gillette Stadium
Il faut compter un peu plus d’une heure pour se rendre du centre-ville de Boston jusqu’au Gillette Stadium de Foxborough. Une seule autoroute mène jusqu’à l’enceinte. Prix du parking autour du stade : de 75 à 105$.
Arthur Perrot
Le “tailgate” des fans brésiliens autour du Gillette Stadium
La tradition est respectée. Un peu plus de trois heures avant le coup d’envoi, les fans brésiliens effectuent ce qu’on appelle le “tailgate” aux USA. Il s’agit de ces rendez-vous sur les parkings des stades pour manger et faire la fête bien avant un match. Les Brésiliens sont déjà présents en nombre. Au programme : barbecue et basket pour les jeunes. Pour aider à faire la fête, les véhicules des locaux sont totalement aménagés. Déjà une grosse ambiance sur place.
Arthur Perrot
“Pour la liste définitive, c’est une autre histoire”, le cas Neymar divise toujours autant à quelques mois de la Coupe du monde
Pas retenu pour le match amical disputé ce jeudi entre le Brésil et la France, Neymar rêve encore de participer au Mondial 2026 avec la Seleçao. Dans son pays, la star auriverde suscite toujours le débat entre ceux qui espèrent voir Carlo Ancelotti le sélectionner et ceux qui veulent tourner la page.
>>> Neymar à la Coupe du monde, vraiment possible ou irréaliste?
Léon Marchand sera au match ce soir
La star de la natation française assistera à Brésil-Frane au Gillette Stadium.
Léon Marchand a rendu visite aux Bleus
Léon Marchand, star des Jeux olympiques de Paris 2024 et qui s’entraîne aux Etats-Unis, est venu saluer les joueurs de l’équipe de France à Boston. Le nageur français a notamment posé avec le maillot vert que porteront les Bleus ce soir, aux côtés de Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Didier Deschamps et Philippe Diallo.
La compo probable des Bleus avec Mbappé et Doué
Avec un temps de jeu limité attendu pour Kylian Mbappé, qui pourrait jouer environ une heure.
Maignan – Gusto, Upamecano, Konaté, T.Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé.
Deschamps agacé par les propos de Diallo sur Zidane? La réponse du sélectionneur des Bleus
En conférence de presse ce mercredi, à la veille de France-Brésil, Didier Deschamps s’est exprimé sur la récente sortie de Philippe Diallo, qui a confirmé connaître le nom de son successeur sur le banc des Bleus.
>>> l’avis de Didier Deschamps sur les propos de Diallo concernant Zidane
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC Sport pour suivre le match Brésil-France
Premier des deux tests de l’équipe de France à moins de trois mois du début de la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Les Bleus affrontent le Brésil à Boston, ville où se situera leur camp de base pour le Mondial.
Coup d’envoi de Brésil-France à 21h heure française, à suivre dans notre direct commenté sur RMC Sport.