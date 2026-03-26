suivez le match amical du prestige des Bleus avant la Coupe du monde 2026 en live

“Pour la liste définitive, c’est une autre histoire”, le cas Neymar divise toujours autant à quelques mois de la Coupe du monde

Pas retenu pour le match amical disputé ce jeudi entre le Brésil et la France, Neymar rêve encore de participer au Mondial 2026 avec la Seleçao. Dans son pays, la star auriverde suscite toujours le débat entre ceux qui espèrent voir Carlo Ancelotti le sélectionner et ceux qui veulent tourner la page.

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