Toluca vs Atlético de San Luis, cuándo y a qué hora juegan

By / April 13, 2026

April 12, 2026, 6:53 a.m. MT

Toluca regresa a casa en un momento en el que ya no basta con jugar bien: ahora necesita reafirmar que sigue siendo uno de los candidatos más serios del Clausura 2026.

Los Diablos llegan a esta Jornada 14 ubicados en el tercer lugar con 26 puntos, producto de siete triunfos, cinco empates y una sola derrota, números que los mantienen metidos de lleno en la pelea por la parte alta de la tabla. Atlético de San Luis, en cambio, aparece en la zona baja de la clasificación, con 14 unidades y un margen cada vez menor de error.

El contexto hace que el partido tenga un peso especial. Toluca viene de vencer 4-2 al LA Galaxy en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, una noche en la que Paulinho firmó un hat-trick (anotar tres goles en un partido) y volvió a confirmarse como el hombre más determinante del ataque escarlata.

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