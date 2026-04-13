Toluca vs Atlético de San Luis, cuándo y a qué hora juegan

April 12, 2026, 6:53 a.m. MT

Toluca regresa a casa en un momento en el que ya no basta con jugar bien: ahora necesita reafirmar que sigue siendo uno de los candidatos más serios del Clausura 2026.

Los Diablos llegan a esta Jornada 14 ubicados en el tercer lugar con 26 puntos, producto de siete triunfos, cinco empates y una sola derrota, números que los mantienen metidos de lleno en la pelea por la parte alta de la tabla. Atlético de San Luis, en cambio, aparece en la zona baja de la clasificación, con 14 unidades y un margen cada vez menor de error.

El contexto hace que el partido tenga un peso especial. Toluca viene de vencer 4-2 al LA Galaxy en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, una noche en la que Paulinho firmó un hat-trick (anotar tres goles en un partido) y volvió a confirmarse como el hombre más determinante del ataque escarlata.

Pero ese mismo encuentro también dejó ver una versión vulnerable en defensa, algo que puede abrirle una ventana a un San Luis que necesita sumar y que ya dio una señal de vida al derrotar 2-1 a Monterrey en su salida más reciente de Liga MX.

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En papel, Toluca parte como favorito. No solo por su posición en la tabla, sino por su producción ofensiva y su solidez general: suma 19 goles a favor, apenas 8 en contra y una diferencia de +11. San Luis, por su parte, ha marcado 20 veces, pero ha recibido 22 goles, una cifra que explica por qué su torneo ha sido mucho más inestable. Esa combinación anticipa un partido interesante: un local con más equilibrio contra un visitante que suele dejar espacios, pero que también tiene recursos para hacer daño.

También hay una tendencia reciente que favorece a los escarlatas. Toluca ha ganado los últimos cinco enfrentamientos ante Atlético de San Luis, incluyendo el 1-3 del 29 de agosto de 2025 y el 0-1 del 16 de abril de 2025. Es una racha que peso en lo anímico y que refuerza la idea de que el cuadro mexiquense ha sabido encontrarle la medida a este rival en torneos recientes.

Mucho del foco estará puesto en Paulinho, goleador del Toluca con seis tantos, acompañado por Helinho y Jesús Angulo entre las piezas que más han aportado al frente. Del lado potosino, el nombre a seguir es João Pedro, quien registra 12 goles en 13 partidos y representa la amenaza más clara para una defensa choricera que, aunque ha sido de las mejores del torneo, viene de mostrar algunas grietas.

¿Cuándo y a qué horas juegan Toluca vs Atlético de San Luis?

El partido entre Toluca y San Luis se disputará el domingo 12 de abril a las 6 pm hora de Arizona, 7 pm hora de México.

¿Dónde ver la transmisión en vivo del Toluca vs Atlético de San Luis?

Los aficionados de Estados Unidos podrán ver el juego en TUDN; en México por Canal 5, TUDN y ViX+.

Comunícate con la reportera Nadia Cantú por correo electrónico nadia.cantu@lavozarizona.com o por X @Nadia_Cantu.