Ukraina. Wydano zgodę na kontynuację poszukiwań ofiar UPA w Puźnikach

Ukraiński rząd wydał zgodę na dalsze poszukiwania zbiorowych mogił Polaków zamordowanych przez UPA w Puźnikach.

Prace ekshumacyjne prowadzone są przez międzynarodowy zespół ekspertów i finansowane przez polskie Ministerstwo Kultury.

W Puźnikach i innych miejscowościach na Ukrainie przywrócono możliwość badań i ekshumacji ofiar historycznych zbrodni.

“Fundacja Wolność i Demokracja otrzymała kolejną zgodę na poszukiwania Polaków zamordowanych przez oddział UPA w Puźnikach” – napisał w serwisie X Michał Dworczyk.

Europoseł wskazał, że próba odnalezienia kolejnej zbiorowej mogiły podjęta zostanie wiosną przyszłego roku. “Jest to kontynuacja projektu zapoczątkowanego jesienią 2022 r.” – wyjaśnił.

Rzecznik Karola Nawrockiego: To wymierne rezultaty rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim

Decyzję skomentował rzecznik prasowy Prezydenta Rafał Leśkiewicz. We wpisie opublikowanym na platformie X stwierdził, że to “wymierne rezultaty rozmowy Prezydenta RP Karola Nawrockiego z Prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim”.

“Temat zgód na poszukiwania i ekshumacje Ofiar Zbrodni Wołyńskie był jednym z trzech, oprócz bezpieczeństwa i spraw gospodarczych, podjętych podczas spotkania obu prezydentów 19 grudnia w Warszawie. Sprawczość Prezydenta Karola Nawrockiego” – stwierdził Leśkiewicz.

Dodajmy, że wcześniej głos w tej sprawie zabrał także Marcin Przydacz, który potwierdził, że “strona ukraińska zdecydowała o wydaniu zgody na kontynuację prac w Puźnikach k. Tarnopola i rozpoczęcie poszukiwań w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu”.

“Nie odbyłoby się to bez dobrej rozmowy Prezydentów Polski i Ukrainy w Warszawie, ale też bez pracy i aktywności wielu ludzi po polskiej i ukraińskiej stronie. Skuteczność i wzajemny szacunek” – napisał na platformie X.

Poszukiwania grobów w Puźnikach. Ukraińskie ministerstwo wydało kolejną zgodę

24 kwietnia rozpoczęły się prace ekshumacyjne, w wyniku których odnaleziono szczątki 24 ofiar zbrodni UPA. Działania przeprowadził polsko-ukraiński zespół badawczy: medycy sądowi, archeolodzy, genetycy i antropolodzy. Proces zakończono 10 maja. 6 września odprawiono pogrzeby.

Podczas prac zabezpieczone zostały także przedmioty osobiste, m.in. guziki, fragmenty różańców, medaliki.

Prace w Puźnikach koordynowane są przez Fundację “Wolność i Demokracja”, a biorą w nich udział eksperci z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, firmy “Wołyńskie starożytności” oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Prace są w całości finansowane z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W październiku ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar poinformował, że wkrótce wydane zostaną nowe pozwolenia na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. Wymieniono m.in. Hutę Pieniacką oraz Ugły w dzisiejszym obwodzie rówieńskim.

W poszukiwaniu milczących grobów. Ekshumacje w Puźnikach

Puźniki to dawna wieś w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim na zachodzie Ukrainy, gdzie w nocy z 12 na 13 lutego 1945 r. ukraińscy nacjonaliści wymordowali – według różnych źródeł – od 50 do 120 Polaków.

Wołyń to historyczna kraina, która leży dziś m.in. w ukraińskich obwodach wołyńskim, rówieńskim i żytomierskim. W latach 1943-1945 doszło tam do wydarzeń, znanych pod nazwą zbrodnia, lub rzeź wołyńska.

Były to masowe mordy polskiej ludności, dokonane przez ukraińskich nacjonalistów. Szacuje się, że w tym czasie zamordowanych zostało od 40 do 100 tysięcy Polaków.

Strona ukraińska w listopadzie 2024 r. zniosła zakaz poszukiwań i ekshumacji szczątków polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy.

