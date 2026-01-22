Un segundo accidente de trenes en España cobra la vida del maquinista y deja decenas de heridos a pocos días del fatal choque ferroviario en Adamuz

By / January 22, 2026

Fuente de la imagen, Getty Images

    • Autor, Thomas Mackintosh

    • Autor, Toby Mann
    • Título del autor, BBC*

  • Tiempo de lectura: 4 min

El maquinista de un tren murió y por lo menos 37 personas resultaron heridas, cinco de gravedad, después de que un tren de cercanías se descarriló y chocó cerca de Barcelona, España, solo unos días después de que este país sufriera el peor accidente ferroviario en una década.

De acuerdo con las autoridades locales, el tren de Rodalies chocó el martes en la noche contra un muro de contención que se había caído sobre la vía entre Gelida y Sant Sadurní.

El maquinista fallecido en el accidente estaba haciendo prácticas en Renfe, la empresa pública encargada del trasporte ferroviario en España. El tren llevaba a un grupo de cuatro personas en el cuadro de mandos, informa el diario El País.

El inspector del cuerpo de bomberos regional de Cataluña (Bombers de la Generalitat), Claudi Gallardo, informó que todos los pasajeros habían sido evacuados del tren.

El incidente ocurrió durante fuertes tormentas que azotaban el noreste de España, que llevaron a elevar las alertas para las áreas costeras en el este y noroeste del país por las condiciones meteorológicas.

Related Posts

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top